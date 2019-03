De routekaarten van Epke Zonderland naar de Spelen van Tokio

Epke Zonderland in actie tijdens het WK turnen in Qatar in november vorig jaar. Beeld AFP

ROUTE 1. WK 2019 Stuttgart

Epke Zonderland maakt deel uit van de vijf man tellende nationale mannenploeg die eind september in Stuttgart aantreedt voor de WK. In de landenwedstrijd zijn negen olympische tickets voor landenteams te verdienen. Drie landen hebben zich de voorbije herfst in Qatar al geplaatst voor de Olympische Spelen: wereldkampioen China, Rusland en Japan.

Nederland werd in Qatar zevende in de kwalificatie en achtste in de finale, de beste verrichting ooit. Het team bestond uit Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken, Bram Louwije en Epke Zonderland. Een plek bij de beste negen landen te Stuttgart (op de geschoonde ranglijst zonder China, Rusland en Japan) lijkt voor dit vijftal gemakkelijk bereikbaar.

Ook zonder Zonderland moet dat lukken. Diens scores op brug gelijke liggers en de rekstok waren in Qatar top, daar niet van, maar als de puntenaantallen van de Nederbelg Bram Louwije op die twee toestellen zouden zijn geteld, dan was Nederland in plaats van zevende als negende geëindigd. In Stuttgart zou het team met zo’n verrichting gewoon de (geschoonde) top-zes binnenschuiven.

Bondscoach Bram van Bokhoven heeft alternatieven voor Zonderland: hij zou de jonge talenten Michel Bletterman en Bram Verhofstad naar voren kunnen schuiven. De mannenbondscoach van de KNGU is dat niet van plan.

‘De plaatsing van de landenploeg is voor ons prioriteit nummer één. Zo ligt de afspraak met de coaches en de turners hebben meegepraat. Ook Epke weet van die insteek. Slechts als het verschil tussen de verrichtingen van Epke op rek en brug en die van de andere beloften heel klein zou zijn (in tienden van punten uit te drukken), dan zou het op een optie zijn om Epke buiten de ploeg te laten. Maar als het om tweeënhalf punt draait, zoals nu, dan blijft de afspraak zoals ie is. Alles draait om de landenwedstrijd in Stuttgart.’

ROUTE 2. WERELDBEKER 2018-2020.

Voor een mondiaal toonaangevende rekstokturner als Epke Zonderland is het halen van drie wereldbekeroverwinningen (uit een totaal van acht World Cups in twee jaar) een serieuze mogelijkheid. In de eerste twee wereldbekerwedstrijden, Cottbus en Melbourne, haalde de Fries goud en zilver. Binnenkort volgen de World Cups van Bakoe en Doha. Niemand moet verbaasd opkijken als de gediplomeerde arts daar nog eens twee zeges aan toevoegt. Dan is hij feitelijk gekwalificeerd voor de Spelen, zijn vierde olympische optreden sinds 2008.

Het klassement van de toestelspecialisten als Zonderland – er zijn ook allrounders die de klassieke zeskamp turnen – wordt opgemaakt op basis van de drie beste resultaten. Als Zonderland dat klassement wint, dan is hij op naam verzekerd van zijn ticket voor Tokio 2020, maar als hij vervolgens, in opdracht van Van Bokhoven, de landenwedstrijd van Stuttgart turnt, dan vervalt daarmee zijn recht op dat toegangsbewijs. Wie Route 1, de WK, neemt, heeft geen recht op een ticket via Route 2, de nieuwe weg via de wereldbekers.

De grote landen die over sterke teams beschikken sturen pure specialisten voor die parallelweg naar de Spelen. Nederland, met zijn meer beperkte kader, kan dat niet. Het zou opzienbarend en zo mogelijk onverstandig zijn, als bondscoach Van Bokhoven durft te gokken op én de landen-WK en op Zonderland via de wereldbekerroute. Indien succesvol zou die strategie kunnen leiden tot liefst vijf Nederlandse turners in Tokio: vier met het landenteam en Zonderland via de parallelweg. Ook hier is de hoofdcoach vooralsnog stellig. De optie 4 + 0 heeft voorrang op die van 4 + 1. De hand overspelen, een eindverantwoordelijke heeft er een bloedhekel aan.

ROUTE 3. WK TOESTELMEDAILLE.

Voor Zonderland bestaat er, als alles misgaat, nog een derde mogelijkheid zich persoonlijk te plaatsen voor de Olympische Spelen. Als hij in Stuttgart de finale van de rekstok haalt en daar zijn niveau toont, dan is hij met de grote moeilijkheidsgraad van zijn oefening (veel vluchtelementen) vrijwel zeker van een medaille. In 2017 haalde hij zilver, vorig jaar goud.

Een medaille op een van de zes individuele toestellen is in het kwalificatiereglement van de FIG, de wereldgymfederatie, een olympisch ticket waard. Het is geen ticket waard als het team van het land waarvoor de desbetreffende medaillewinnaar uitkomt, zich reeds geplaatst heeft voor de Spelen, waar Nederland op rekent. Dan heeft die medaille geen extra waarde. Het kan, concluderend, nooit een extra startplaats in Tokio opleveren.

ROUTE 4

Die bestaat deze keer niet. Er zijn geen sluiproutes, zegt ook coach Van Bokhoven. Zoals Yuri van Gelder, de vicewereldkampioen ringen van 2007, in 2008 hoopte op een wildcard van de wereldbond. Die niet kwam. Hij zal nu ook niet komen. Een allrounder als Bart Deurloo zal, bij een nu nog niet te voorzien uitzonderlijk geval, zijn verdiende ticket ‘op naam’ krijgen. Het zal niet, zoals in 2012, overdraagbaar zijn aan een specialist als Zonderland.