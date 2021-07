De route van Jonas Vingegaard gaat van de visafslag naar top van het Tourklassement

Jonas Vingegaard gaat op kop, Tadej Pogacar volgt. Beeld AFP

Een televisiereportage uit die tijd toont de jonge Deen in een koelcel, met een blauw schort voor en rubberen handschoenen aan. Hij snijdt koppen af, schept ijs en pakt vissen in. Een volgend shot toont hem ’s middags, trainend op de fiets. Alleen, op de deels onverharde wegen in de regio Thy, onder een loodgrijze en laaghangende lucht.

Het contrast is groot. De voormalig visverwerker is de enige die geletruidrager Tadej Pogacar in de Tour naar adem liet happen. Dat gebeurde woensdag toen hij vlak onder de top van Mont Ventoux demarreerde en de Sloveen even moest passen. ‘Ik had niet verwacht dat hij dat durfde te doen’, zegt Tim Heemskerk, zijn trainer bij Jumbo-Visma.

Snelle leerling

De 24-jarige coureur is een bescheiden man. ‘Als hij in een groep is, dan zal hij niet snel op de voorgrond treden’, vertelt Heemskerk. ‘Maar als je een op een met hem spreekt, dan merk je dat hij goed nadenkt over zijn werk. En hij leert snel.’

Door zijn Nederlandse werkgever was Vingegaard naar Frankrijk meegenomen voor een rol in de luwte, om te knechten voor Primoz Roglic en te leren hoe het grote klassementswerk eruit ziet. Hij had er al aan kunnen ruiken bij de Internationale Week Coppi en Bartali die hij dit jaar won en in de Ronde van het Baskenland waar hij Roglic aan de zege hielp en zelf derde werd.

Inmiddels is zijn Sloveense kopman alweer een tijdje thuis en is hij op 5.32 minuten van Pogacar, de vooruitgeschoven pion van de ploeg. Heemskerk: ‘Het is lastig om te voorspellen waar het eindigt.’

Lichtgewicht bij stormwind

Vingegaard groeide op aan de noordwestkust van Denemarken, waar de westenwind vrij spel heeft en de bergen er even afwezig zijn als in Nederland. Als jonge, en vooral kleine, wielrenner had hij er moeite om aan te haken bij zijn grotere en zwaardere leeftijdsgenoten, die op de vlakke winderige wegen op hun best waren.

‘Hij heeft de lange weg genomen, gevochten voor elke centimeter’, zegt Christian Andersen, van 2016 tot en met 2018 zijn ploegleider bij semiprofploeg Team Coloquick. Na de jeugdcategorieën doorliep hij gestaag de rangen van de senioren. Steeds een stapje hoger. Het maakte hem tot de doorzetter die hij nu is.

Onder leiding van Andersen toonde hij zijn klimkwaliteiten. Hij ging goed omhoog in een aantal internationale wedstrijden op het tweede plan, maar baarde vooral opzien met een stunt tijdens een trainingskamp in maart 2018. Met hulp van ploeggenoten reed hij de snelste tijd op de beklimming van de Spaanse Coll de Rates, in de buurt van Calpe, het vaste winterse trainingsgebied voor profploegen.

Teambuilding

Andersen: ‘Dat deden we voor teambuilding en om een lekker gevoel te krijgen.’ Hij gebruikte het eveneens om zijn pupil onder de aandacht van Jumbo-Visma te krijgen. Die hadden in eerste instantie interesse in een ploegmaat, maar lieten zich door Andersen graag overhalen.

Dat Vingegaard in die dagen bij de visafslag werkte was geen economische noodzaak, vertelt zijn oud-ploegleider. Het stond in dienst van de sport. ‘Wij wilden dat hij daar werkte. Het gaf hem regelmaat.’ Het was een beproefd concept. Michael Valgren, winnaar van de Amstel Gold Race in 2018, had hetzelfde gedaan.

Een jaar na zijn demonstratie op de Coll de Rates reed Vingegaard in het shirt van Jumbo-Visma. Heemskerk had al snel door dat de nieuwe aanwinst meer kon dan goed bergop fietsen. Dat hij ook explosief is. ‘Hij is een klimmer met een punch, echt een allrounder.’

Meteen in het eerste jaar bij de Nederlandse ploeg boekte hij een overwinning op het hoogste niveau. Hij won de zesde etappe in de Ronde van Polen en veroverde de leiderstrui. De dag erna, tijdens de slotetappe, verloor hij veel tijd en gaf de trui uit handen. De druk was hem te veel geworden.

Aanval op Mont Ventoux

Na zijn gedurfde aanval op Mont Ventoux, die in de afdaling door Pogacar teniet werd gedaan, zal zijn oud-pupil mentaal een stap moeten maken. ‘Hij is ontzettend vriendelijk en altijd goed voor anderen, maar nu moet hij het leiderschap pakken’, zegt Andersen, die nog vaak contact met Vingegaard heeft.

Omdat ze weten hoe lastig dat kan zijn, tracht Jumbo-Visma zoveel mogelijk druk bij hem weg te nemen. Ze zijn voorzichtig met hun groeibriljant.

Dat is ook uit fysiek oogpunt. Het is moeilijk in te schatten hoe goed Vingegaard de Tour door zal komen. Hij heeft nog niet de hardheid en arbeidsjaren van ervarener coureurs. Niet in training, maar ook niet in wedstrijden. Heemskerk: ‘Hij heeft vorig jaar de Ronde van Spanje gereden, maar dit is veel hectischer. De vraag is nu hoe zijn laatste week zal zijn.’