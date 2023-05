De Ronde van Italië is eindelijk ontbrand: João Almeida deelt eerste klap uit

João Almeida schreeuwt het uit als hij als eerste de finish passeert van de zestiende etappe van de Ronde van Italië. Beeld Getty Images,

Vier favorieten begonnen op 6 mei in Fossacesia aan deze Giro, maar de grootste kanshebber, Remco Evenepoel, moest na een coronabesmetting afhaken. Bleven over: Geraint Thomas van Ineos, Primoz Roglic van Jumbo-Visma en João Almeida van UAE. Vijftien ritten ontliepen ze de confrontatie, maar op de slotklim van dinsdag konden ze er niet meer onderuit.

Dat Roglic zijn zinnen had gezet op zowel de etappezege als de roze leiderstrui bleek de hele dag. Zijn geel-zwarte ploeggenoten voerden het peloton aan in de jacht op de gebruikelijke kopgroep van ontsnapten. De laatsten daarvan werden op ruim 8 kilometer van het einde achterhaald.

Initiatief voor Almeida

Daarna was het vooral Almeida die het initiatief nam. De Portugees gold tot dusverre als de derde hond die er met het been vandoor zou kunnen gaan als Thomas en Roglic erom vechten. Dinsdag lieten hij en zijn sterke ploeg zien in staat te zijn de Giro te winnen. ‘Dat heb ik vanaf het begin gezegd’, verklaarde Thomas vanachter zijn mondkapje in het gebruikelijke korte interview na de finish, ‘Almeida is sterk en zijn ploeg is sterk.’

Almeida won de enerverende etappe na een sprintje met Thomas, die voor de tweede keer deze ronde het roze pakte. ‘Nice, maar ritwinst zou ook fijn zijn geweest’, zei de Britse routinier die donderdag 37 wordt. Hij durfde het niet op een sprintduel aan te laten komen, vertelde hij, want daarbij zakt de snelheid, hetgeen in het voordeel was geweest van Roglic die het tweetal niet kon bijhouden.

Gezien het werk dat alle Jumbo-Visma-renners deden voor hun kopman viel Roglic ronduit tegen. Hij had in de laatste kilometers als enige een ploegmaat bij zich, Sepp Kuss, waardoor hij het verlies tot een halve minuut kon beperken. Maar de Sloveen oogde opeens kwetsbaar.

Toch viel deze Giro in de plooi met de eerste drie van de etappe van dinsdag in de afgetekende top-3 van het algemeen klassement. Thomas, Almeida en Roglic staan binnen een halve minuut waar nummer vier Damiano Caruso op bijna 3 minuten volgt.

Pas eerste ritzege

Al vier jaar laat Almeida zien zich comfortabel te voelen in de Giro, maar dinsdag pakte de ronderenner daarin pas zijn eerste ritzege. ‘Ik ben er in die vier jaar soms zó dichtbij geweest.’ In 2021 was een podiumplek in finishplaats Milaan realistisch, maar Almeida verloor aan het begin van die Giro d’Italia kostbare tijd omdat hij zijn toenmalige kopman bij Quick-Step, Evenepoel, bij moest staan. Voor de Belg kwam de ronde echter te vroeg na een revalidatie, zo bleek.

‘Ik ga nu vechten voor de eindzege’, zei de UAE-kopman, die slechts 18 seconden achter het roze van Thomas staat. Dat is weinig met nog twee zeer zware bergritten en een zo mogelijk nog zwaardere klimtijdrit te gaan in deze ten lange leste ontbrande Giro.