De roedel wolven van Quick-Step werden prooi tussen Compiègne en Roubaix

Het is niet zijn gedroomde entree op de wielerbaan. Hij was na zijn glorieuze exercitie in de Ronde van Vlaanderen vorige week zondag de topfavoriet in de koers vol onbarmhartige kasseienstroken. Die liggen hem naar eigen zeggen nog meer dan de venijnige hellinkjes rond Oudenaarde. Hij was hier, in 2014, ook al eens solo aangekomen. Toen won hij. Maar vandaag zijn voor hem wereldkampioen Peter Sagan en de Zwitserse kampioen Silvan Dillier over de eindstreep gekomen.