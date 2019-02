De rijkste mensen uit de wielersport houden stuk voor stuk de hand op de knip

Patrick Lefevere is geen pannenkoek. Of het nu als ploegleider of als zakelijk manager is, hij maakt overwinningsmachines van zijn renners. Een scherpe neus voor talent heeft hij. De sponsoren op de shirtjes hebben geen klagen. Toch kostte het hem verschrikkelijk veel moeite een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Pas in oktober vorig jaar kon hij bekend maken dat zijn nieuwe ploeg Deceuninck-Quick Step zou gaan heten.

In een interview met het tijdschrift Fiets zegt Lefevere dat de budgetten voor een profteam te groot zijn voor de kleine en middelgrote bedrijven, terwijl die wel het meest geschikt zijn om een wielerploeg te sponsoren. Niet dat ik dit in twijfel trek, toch klinkt het me armoedig in de oren. Alsof de wielersport nauwelijks geëvolueerd is de laatste halve eeuw. In het interview vind ik er niks over terug, maar (mede-)eigenaar van de ploeg is de puissant rijke Tsjech Zdenek Bakala. Iets meer privégeld erin gestopt, en het gesappel is afgelopen. Zou je denken. Kennelijk houdt deze de boel graag kort.

Bakala kom ik tegen in een losjes opgesteld lijstje van de rijkste mensen in de wielersport. Het is een bont gezelschap. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze de hand op de knip houden, in de zin dat ze het evenwicht van de markt niet verpesten door met exorbitante rennerscontracten te wapperen. De Pool Dariusz Milek is niet de eigenaar van de ploeg CCC, wel de hoofdsponsor. In zijn jonge jaren was hij een beloftevol renner. Van buitenlandse trips nam hij spijkerbroeken mee terug naar Polen voor de verkoop. Nu heeft hij de grootste schoenenfabriek van Europa. Aandoenlijk is wat hij verklapte aan een zakentijdschrift: geld steken in de wielersport is als het terugbetalen van een schuld. Dus nam hij de sportieve boedel van BMC maar over. Topploeg ineens: CCC.

Een andere oud-renner die zijn zakelijke carrière begon door meegebrachte jeans achter De Muur te verkopen, is de gepassioneerde Igor Makarov. Hij werd groot in gas en olie en staat bekend als welgesteld, machtig en, je verwacht het niet, discreet. Eigenaar van de ploeg Katusha.

Ook prins Nasser bin Hamad Al Khalifa, de man achter het Bahrein-Merida team, bewaakt het evenwicht van de markt. Een aantal mensenrechtenorganisaties verzocht in 2016 de internationale wielerunie met klem de ploeg geen licentie te verlenen. Een serieus rijtje schendingen van de mensenrechten werd gepresenteerd. Op één, het doodmartelen van politieke tegenstanders. Prins Nasser martelde zelf ook, maar dat was meer het lichte werk.

De prins ontkende, uiteraard. Zijn streven is het om de mensen via de sport met een frisse blik naar Bahrein te laten kijken. Als ik Vincenzo Nibali zie koersen in dat rode shirtje denk ik toch eerst en vooral aan gemankeerde mensenrechten.

Missie geslaagd.