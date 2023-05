De revelaties van de eredivisie: een elftal vol talent, kunde en potentie, van Nick Olij tot Xavi Simons

Nick Olij. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Keeper

Nick Olij (28, Sparta)

Even terugkijken: Volendam-Sparta. Keeperspoëzie aan de Dijk. Nick Olij redt drie keer achter elkaar met spektakelreflexen op schoten van dichtbij. Schot, redding, schot, redding, schot, redding. Het laatste schot wordt nog van richting veranderd. De doelman krijgt er, half liggend inmiddels, toch wat vingers tegenaan. Het was een mix van zijn jeugdhelden Ronaldinho, de showman, en Victor Valdes, de keeper. Olij woonde vanaf zijn achtste drie jaar nabij Barcelona en ging er vaak kijken. Via AZ, TOP en NAC kwam hij bij Sparta terecht, als opvolger van Maduka Okoye, letterlijk en figuurlijk een gigant. Door Olij, ‘slechts’ 1,82 meter, is hij een echo uit het verleden.

Milan van Ewijk.

Rechtsback

Milan van Ewijk (22, Heerenveen)

Afgevallen in de Feyenoord-jeugd, ouders in scheiding, voor de tweede keer blijven zitten op school. Milan van Ewijk zag zes jaar geleden zijn profvoetbaldroom, waarvoor zijn ouders van Amsterdam naar Rotterdam verhuisden, in elkaar klappen. De rechtsbuiten ging naar amateurclub Excelsior Maassluis en werd op eigen initiatief rechtsback. ‘Ik miste creativiteit.’ ADO pikte hem op en daarna Heerenveen. Dat beleeft een wat kleurloos seizoen, maar als Van Ewijk de bal krijgt, veert men op. Zelfs Xavi Simons had het zwaar tegen de snelste speler van de eredivisie die naar PSV, maar ook terug naar Feyenoord kan. Een Dumfries-achtig sprookje is in de maak.

Mees Hilgers.

Centrumverdediger rechts

Mees Hilgers (22, FC Twente)

Mees Hilgers is een schaker achterin, hij denkt vier of vijf zetten vooruit, biedt zich aan waar niemand dat verwacht, ontdekt nieuwe ruimtes en onorthodoxe oplossingen, of de tegenstander nu Cambuur of Feyenoord heet. Alsof een speler van Manchester City verdwaalt is in de eredivisie. Maar dat Hilgers nog steeds bij Twente speelt in plaats van in Engeland, heeft een reden. Wie tegen hem aanloopt, wint doorgaans het duel. Hoef je in de Premier League niet mee aan te komen.

Jorrel Hato.

Centrumverdediger links

Jorrel Hato (17, Ajax)

Ajax kocht met Calvin Bassey en Owen Wijndal voor zo’n 35 miljoen aan linksbenige verdedigers, maar een 17-jarig talent bleek de lachende derde. Nou ja, te lachen viel er niet veel bij Ajax. Dus ook niet voor Jorrel Hato, deels opgeleid door Sparta. Schrijnend hoe hij bij het laatste tegendoelpunt van het seizoen aan zijn lot werd overgelaten door veel oudere ploeggenoten. Toch imponeerde Hato met zijn vastberaden manier van opbouwen en duelleren. Dat een Rotterdammer zich manifesteert als meest hoopgevende Ajacied past in de lijn van dit seizoen.

Quilindschy Hartman.

Linksback

Quilindschy Hartman (21, Feyenoord)

Toen het lijf van Hartman nog geen wandelende tattootentoonstelling was, gleed hij een keer gruwelijk hard door op een jeugdspeler van Ajax, leidend tot een opstootje en rood. Quilindschy Hartman, die al vanaf zijn vijfde aan de hand van zijn moeder in de Kuip komt, is opgegroeid met een flinke antipathie tegen Ajax. Hij ging vlak voor oud-Feyenoorder Berghuis staan juichen na de 1-0 van Feyenoord, die hij zelf had ingeleid. ‘Een moordenaar’, loofde oud-Ajacied Van der Vaart hem op tv. Maar Hartman heeft een klein hartje. Zijn mooiste tattoo is het woord ‘peace’ naast zijn oor, en bij Jong Oranje kan hij prima overweg met de Ajacieden.

Tijjani Reijnders (midden, in het blauw).

Middenvelder

Tijjani Reijnders (24, AZ)

Hij lachte na de laatste wedstrijd van AZ. Alsnog doorgebroken, op zijn 24ste. Dat is on-Nederlands laat, ja, beaamde hij. Wederom lachte hij. Zo voetbalt Tijjani Reijnders ook, met een lach. Lekker eindeloos dribbelen tegen Lazio in Stadio Olimpico, van heel ver schieten tegen West Ham United in een uitpuilend London Stadium. En dan ook nog scoren. Nu zit hij bij Oranje en is de interesse in hem enorm. Je gunt Reijnders ook elders een trainer die hem vrij laat fladderen over het veld. Risico’s nemen, het geluk zoeken, orders en data negeren, de lethargie loswrikken en lachen.

Mats Wieffer.

Middenvelder

Mats Wieffer (23, Feyenoord)

Niemand wilde Mats Wieffer toen hij ronddoolde in de beloftenploeg van FC Twente. Hij knutselde een video van zichzelf in elkaar en ging de boer op. Alleen Excelsior-trainer Dijkhuizen werd verleid. Na de promotie met Excelsior tipte Dijkhuizen hem bij Feyenoord. Nog zonder eredivisie-ervaring kwam hij in de kampioensploeg. Met zijn wat aparte loopstijl en mond halfopen werd de krullenbol onmisbaar. De Tukker met de lange benen en snelle ogen klikte wonderwel met Orkun Kökcü en gaat volgend seizoen een duo vormen op het middenveld met Ramiz Zerrouki, die wél slaagde bij Twente. Hun oude jeugdtrainer Ten Caat: ‘Ze zijn geweldig complementair aan elkaar.’

Willum Willumsson.

Middenvelder

Willum Willumsson (24, Go Ahead Eagles)

Prachtige naam, verrassend vaardige middenvelder. De IJslander meet 1,94 meter, normaal gesproken eindigen spelers van die lengte centraal achterin of op doel, maar Willum Willumsson is ‘slim, begaafd, goed spelinzicht, goed ritme, goede vaardigheden, is bereid om hard te werken en heeft de bal aan een touwtje’, aldus zijn trainer Hake. Hij kwam over van Bate Borisov uit Belarus, dat hij min of meer ontvluchtte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Bij Go Ahead hebben ze een neus voor buitenkansjes. Met de reus Willumsson, die scoorde in de Johan Cruijff Arena, reikte de Deventer club tot ongekende hoogten.

Million Manhoef.

Rechtsbuiten

Million Manhoef (21, Vitesse)

Vitesse werd zo uitgehold dat het een linksback in de spits opstelde in de eerste wedstrijd tegen Feyenoord. Hoewel, dat zat toch even anders: Million Manhoef was altijd al een offensieve speler en voor zijn gevoel nooit een back. Hij tankt zelfs niet bij pomp nummer 5, het rugnummer van de linksback. De nood werd een deugd. Manhoef scoorde tegen de latere kampioen, en was de beste bij Vitesse dit seizoen. Hij is snel, beweeglijk, voor niemand bang. Niet zo gek aangezien hij als klein ventje al eens optrad in de Arena met rapper Lange Frans tijdens een vechtsportgala vlak voordat Manhoefs vader, professioneel kickbokser, de ring instapte.

Anastasios Douvikas.

Spits

Anastasios Douvikas (23, FC Utrecht)

De spits kreeg oude krijger Bas Dost als concurrent, want in Utrecht is ‘geduld’ een scheldwoord. Alsnog ontbolsterde Anastasios Douvikas, vooral tegen AZ in de allerleukste wedstrijd van het seizoen. In Alkmaar werd het 5-5, met in totaal zes Griekse doelpunten, netjes verdeeld tussen Douvikas en AZ-spits Vangelis Pavlidis. Zalig hoe het perspectief telkens verschoof. Douvikas werd uiteindelijk eredivisietopscorer samen met Xavi Simons (19 goals). In de laatste wedstrijd tegen Emmen kopte hij nog op de lat en eindigde met een dik blauw oog. Leo Beenhakker zal geglimlacht hebben. Volgens de oud-coach is een spits pas ‘een echte’ als hij een tand mist.

Xavi Simons.

Linksbuiten

Xavi Simons (20, PSV)

Zwenken, draaien, keren. Versnellen, verrassen, verpletteren. Ruziën, huilen, lachen, opmonteren. Volwassen woorden uit een hoofd vol kinderlijke vlechtjes. De vergelijking met de debuutjaren van Romario en Ronaldo bij PSV werd al vaak gemaakt, maar Xavi Simons is een totaal andere speler, met een totaal andere werkethiek ook. De middenvelder speelde meestal hangend vanaf links, maar kwam alsnog in alle competities tot 22 goals en 12 assists. Het contrast in techniek, snelheid, nijverheid en gogme met zijn (veel) oudere medespelers werd almaar groter. Barcelona, waar hij lang in de jeugd speelde, lijkt een logische vervolgstap, in navolging van de andere Braziliaanse PSV-spitsen. Dat dan weer wel.

Reserves:

Stijn van Gassel (26, Excelsior)

David Hancko (25, Feyenoord)

Carel Eiting (25, FC Volendam)

Koki Saito (21, Sparta)

Sydney van Hooijdonk (23, Heerenveen)