De redding van Banks, de teen van Casillas, de hand van God

Wandel door de oude wijk van Doha en onderga de per dag groeiende opwinding over een spel met een bal. Al dat gedrang. Al die supporters. Qatari, trots op hun WK, plus duizenden mensen uit andere Arabische landen, uit Ecuador, Limburg, Wales, Duitsland of Den Haag. Migranten ook, uit Bangladesh, Nepal, Oeganda, Kenia of India. Zij, met hun lage lonen, houden de geldfabriek Qatar draaiende. Nu willen ze meegenieten van wat een feest behoort te zijn.

Bij het festival voor supporters aan de Corniche, voor de skyline van Doha waar de projectie van Virgil van Dijk net op een flatgebouw past, drukken ze de hekken bijna uit de sponningen, ondanks de roep van de speaker dat het terrein vol is. Duizenden willen naar binnen, omdat ze de opwinding willen voelen, ook van de parade van oude wereldkampioenen. Ze willen luisteren naar moderne muziek.

Voetbal is verbinding, luidt een slogan. Opwinding. Het WK is de barometer van gevoel voor voetbal, ook in Qatar. Zelfs in Qatar, ondanks alle misstanden met migranten en het pr-fiasco, ondanks alle kritiek van vooral het Westen. Het WK markeert hoogtepunten in een leven. WK’s als kind. WK’s als puber. Denk, als u liefhebber bent van voetbal, terug aan uw eigen tijd als jongere, buiten of op de bank voor de kleuren-tv, die in het begin van de jaren zeventig speciaal in de aanbieding was voor het voetbal.

Bij mij gaat het zo: met de voor de tiende verjaardag gekregen leren bal voor tv, op de dag dat het WK van 1974 begint. Later in het toernooi kijken naar Cruijff, Van Hanegem en Neeskens, en dan naar buiten om zelf te voetballen, om in de fantasie even Cruijff te mogen zijn. Met een handdoek om de nek van de zenuwen, totdat John Rep in 1978 verlossing brengt tegen de Schotten en moeder zegt dat je je niet zo moet aanstellen met je handdoek.

Thuiskomen uit het café en Igor Belanov een bal in de kruising zien jagen tegen de Belgen, in 1986 in Mexico. Later, in 1994, als debuterend verslaggever, lachen als de man in Los Gatos, Californië, bij het aanschouwen van dansende Brazilianen op straat zegt dat hij nooit zoiets heeft gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Diego Maradona missen, omdat hij geschorst is na de groepsfase. In 2006 zo dichtbij het veld mogen zitten in München dat de ademhaling van Zinédine Zidane te horen is, en de perfecte wijze waarop hij de bal raakt.

Van het alsmaar aanzwellende rode leger van Zuid-Korea in 2002, dat nooit, nooit had verwacht dat bondscoach Guus Hiddink tot de halve finales zou reiken, tot de al ziekelijke Nelson Mandela, voor de finale van 2010, rondrijdend in een karretje over het veld. De redding van Banks. De teen van Casillas. De hand van God.

Het meest omstreden WK aller tijden is begonnen. Het zal omstreden blijven. Elke misser, elk afwijken van de norm, van onze norm, zal groot in de kranten staan. Maar ook het WK in Qatar zal het museum met herinneringen verder vullen.