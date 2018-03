De Red Bull is de snelste in Barcelona, maar Verstappen en Ricciardo waken ervoor te hoog van de toren te blazen

Volgens Verstappen is er nog wel een flink aantal ronden nodig om de nieuwe auto te doorgronden

Ricciardo sprak woensdagavond in soortgelijke woorden over de kracht van zijn team. De coureur was met name verheugd met het aantal ronden dat hij had gereden: 165 (768 kilometer). 'We beginnen echt ergens te komen. Ik sta hier heel positief', zei hij. De Australiër denkt wel dat in ieder geval Mercedes nog een voorsprong heeft op Red Bull: 'Maar ik denk dat we er een stuk dichter op zullen zitten in vergelijking met vorig jaar.'



Verstappen en Ricciardo waken ervoor te hoog van de toren te blazen. Het verloop van vorig seizoen zit nog vers in het achterhoofd bij de coureurs. Een jaar geleden was Red Bull voor de testdagen door vriend en vijand gedoopt als favoriet voor de titel na een sterk slot in 2016. Toen het seizoen startte, bleek de RB13 een opvallend trage, wispelturige en vooral onbetrouwbare auto.