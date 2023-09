De Premier League maakt een tijdreis en arriveert in Lutons Kenilworth Road

De Nederlandse middenvelder van Luton Town Tahith Chong (midden) in duel met de Mexicaanse oud-Ajacied Edson Álvarez van West Ham United. Beeld AFP

Meteen na de gewonnen promotiewedstrijd tegen Coventry City, eind mei, waren de bulldozers gearriveerd om een uit vip-boxen bestaande tribune aan de lange zijde met de grond gelijk te maken. Deze Bobbers Stand – in vroegere tijden kostte toegang tot deze tribune een bobber (soort dubbeltje) – voldeed niet aan de eisen van de Premier League. Er staat nu een tribune met genoeg plekken voor de televisieploegen, de grote geldschieters. De 11 miljoen kostende verbouwing was een race tegen de tijd. Die werd niet gehaald, want de eerste thuiswedstrijd, twee weken terug tegen Burnley, moest worden uitgesteld.

Maar vijftien weken na de promotie was het werk klaar en kon West Ham United worden ontvangen voor een historische ontmoeting. Luton Town heeft in het verleden vaker op het hoogste niveau gespeeld, maar nog nooit in de in 1992 opgerichte Premier League. Sterker, tien jaar geleden speelde de club uit het hoedenmakersstadje ten noorden van Londen nog op het vijfde niveau in de Engelse voetbalpiramide. ‘We hebben alle kleine stadions in het land gezien’, zegt Luton-fan Mark Howard, die een halve eeuw geleden als 13-jarige zijn eerste wedstrijd van The Hatters zag, ‘van Ebbsfleet tot Gateshead. Schitterend.’

Bezienswaardigheid

Tot zijn tevredenheid ziet Howard dat – op de nieuwe tribune na – alles bij het antieke is gebleven in het 118 jaar oude Kenilworth Road. Het oldskool-stadion ligt ingeklemd tussen de rijtjeshuizen. Sterker, het is zo krap dat hijskranen tijdens de renovatie op het veld moesten staan. Het stadion is een pelgrimsoord voor liefhebbers van traditionele voetbalstadions. Vooral de ingang aan Oak Road, onder de huizen door, is een bezienswaardigheid. Het uitvak aldaar biedt op deze warme vrijdagavond plek aan duizend West Ham-fans. ‘Ik herinner me nog dat er vijftien fans van Hyde stonden, een clubje uit Manchester’, zegt Howard met een lach.

De eerste twee uitwedstrijden van het seizoen heeft Luton kansloos verloren – 4-1 bij Brighton en 3-0 bij Chelsea – maar dat deert de fans weinig. Ze zijn trots op hun recente verleden in de spelonken van het Engelse voetbal. ‘Conference Champions, you never sing that, you never sing that, you never sing that. Conference Champions, you never sing that’, zongen ze vorige week op Stamford Bridge, een verwijzing naar de semiprof-competitie waarin ze vijf jaar hebben gespeeld. Dat is een groot contrast met gastheer Chelsea, tweevoudig Champions League-winnaar, dat afgelopen jaar een miljard pond heeft uitgegeven aan nieuwe spelers.

Jamaicaanse patties

Bij het met 10.802 toeschouwers gevulde stadion zijn slechts lachende gezichten te zien. ‘Het is zo’n spannende avond dat ik moeite heb om me te concentreren op mijn werk’, zegt clubmedewerkster Lisa, die verdwaalde journalisten vrolijk de weg wijst maar de nieuwe perskamer. In die krappe ruimte staat geen Michelin-achtig buffet klaar, zoals op Stamford Bridge, aan White Hart Lane of in het Etihad, maar wat warme dranken en een handvol koeken en korstloze sandwiches. Journalisten die trek hebben, kunnen Jamaicaanse patties kopen in een kraampje, met halal-vlees.

Geen chic buffet aan Kenilworth Road. Beeld Patrick van IJzendoorn

Op de hoofdtribune hebben klusjesmannen houten tafels voor de schrijvende pers in elkaar getimmerd. ‘Alles naar wens, heren?’, komt de perschef met enige regelmaat informeren. Hij kijkt trots.

‘Dit is het...’, zei Luton-manager Rob Edwards voor de wedstrijd, ‘dit is waar we op hebben gewacht... Dit is waar iedereen zo hard voor heeft gewerkt, zo’n lange tijd... We moeten ervan genieten.’ Toevallig was West Ham bij deze première de tegenstander, de Londense club waartegen Luton op 18 januari 1992 voor het laatst een thuiswedstrijd had verloren op het hoogste niveau. Drie decennia later begonnen de Hammers, die na drie speelronden op de tweede plek staan, als grote favoriet. Voor deze Championship-waardige ploeg is elke competitiewedstrijd in de Premier League een bekertreffen.

Vol goede moed

Luton begon vol goede moed, met een middenveld dat bestaat uit recordaankoop Ross Barkley, oud-Vitessenaar Marvellous Makamba en de 23-jarige Nederlander Tahith Chong met nummer 14. West Ham, winnaar van de voorbije Conference League, wachtte geduldig tot de storm geluwd was en sloeg vervolgens hard toe. Acht minuten voor rust vond een voorzet van Lucas Paqueta het hoofd van Engels international Jarred Bowen. Via de Poolse doelman van Luton verdween de bal in het net: 0-1. Luton kreeg kleine kansen, onder meer voor Chong. Een enkele aanval eindigde met een bal op het schuin aflopende dak van golfplaten.

West Ham wist in het kolkende Kenilworth Road vrij gemakkelijk stand te houden. Oud-Ajacied Edson Álvarez speelde een goede wedstrijd op de plek van de naar Arsenal vertrokken topper Declan Rice. De Mexicaan kreeg in blessuretijd gezelschap van zijn oude ploeggenoot Mohammed Kudus. Kort voor tijd was het verdediger Kurt Zouma die met een rake kopbal de wedstrijd besliste, maar Luton gaf zich niet gewonnen. In de 92ste minuut bracht de Deen Mads Anderson de spanning even terug. De vergeefse aansluitingstreffer werd gevierd als een winnende treffer.

Voor Luton en de fans lijkt winst of verlies niet zo heel veel uit te maken. Meedoen aan de Premier League is belangrijker dat winnen, zo is de olympische gedachte in het graafschap Bedfordshire.