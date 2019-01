De pot met Italiaanse honing voor Tom Dumoulin

Tom Dumoulin Beeld Jasper Faber / Still Motion

Zou Mauro Vegni hebben geweten dat hij Nederlandse sport­geschiedenis schreef toen hij met zijn auto richting Ponte di Legno reed? Zou de koersdirecteur van de Giro d’Italia aan Tom Dumoulin hebben gedacht toen hij, gebogen over een kaart van Italië, roze lijntjes trok van de Passo di Gavia naar de Mortirolo?

Waarschijnlijk wel, schreef de Volkskrant toen het parcours van de Ronde van Italië 2019 vorig jaar wereldkundig werd. Het leek immers net alsof organisator Vegni ‘met drie tijdritten van in ­totaal ruim 58 kilometer een potje met honing heeft klaargezet voor Tom ­Dumoulin’, stond er.

Vegni, die zich naar goed Italiaans gebruik consequent direttore laat noemen en een kantoor in Milaan heeft pal onder de redactie van La Gazzetta dello Sport, denkt tijdens het tekenen aan spektakel, zegt hij. ‘Ik wil strijd’, zegt de man die al bijna twintig jaar lang het de Ronde van Italië samenstelt. En als daarvoor geitenpaadjes en onverharde ­wegen nodig zijn, dan krijgt zijn ronde geitenpaadjes en onverharde wegen, ondanks mogelijk tegensputterende teams en renners. ‘Pas als ik klaar ben met tekenen, mogen de teams beslissen of ze naar Italië komen. Niet andersom. Zo werkt het hier niet.’

Vegni wil te allen tijde voorkomen dat zijn geliefde Giro saai wordt. Hij zal het hardop nooit zeggen, maar saaie wielerrondes organiseren ze maar in Frankrijk. ‘Als ik een bocht zie, zeg ik bijvoorbeeld tegen mijzelf: hier zou weleens een ­explosieve klimmer kunnen aanvallen, maar gelukkig is er verderop genoeg ­mogelijkheid voor een renner met een meer constant ritme om terug te komen. Het mooie aan de Giro, de reden dat het de laatste jaren zo goed gaat, is juist dat hij pas op het allerlaatste moment wordt beslist. Toen Tom in 2017 won, gebeurde dat op de laatste dag, weet je nog?’

Vegni, begint zijn parcours altijd met twee punten: la grande partenza en ­l’arrivo finale – het begin- en het eindpunt van de Ronde. Vervolgens slaat hij aan het puzzelen. ‘De eerste belangrijke vraag die ik mijzelf altijd stel is: wat doen we in het weekend? Ik doe alles om het publiek te vermaken en op zaterdag en zondag hebben we nu eenmaal de meeste televisiekijkers.’ Vandaar dat alledrie de tijdritten dit jaar op zaterdag of zondag vallen, net als de spectaculaire bergetappe naar Courmayeur.

Na de weekenden te hebben ingevuld, begint hij met de weekdagen. Ook daarbij denkt Vegni uiteraard aan spektakel, ‘maar als ik heel eerlijk ben, houden we hier ook zeker rekeningen met geld. Als stad wordt jouw onderhandelingspositie beter naarmate het voor ons commercieel aantrekkelijker is. Zo werkt het nu eenmaal.’

Over hoeveel geld het precies gaat, wil Vegni niet zeggen, maar volgens Italiaanse wielerjournalisten begint het voor doordeweekse startplaatsen vanaf 50 duizend euro interessant te worden, en krijg je een finish toegewezen vanaf plusminus 125 duizend euro.

Dat resulteert aanstaande mei in een Giro d’Italia die van Bologna, de oudste universiteitsstad ter wereld, via de Tyr­reense kust richting San Marino trekt voor een heuvelachtige tijdrit van ­

34,7 kilometer. Daarna volgen de Apennijnen, de Alpen én de Dolomieten – waarom zou je slechts één bergketen aandoen als je er drie tot je beschikking hebt? – met daarin ellenlange bergetappes van wel 226 kilometer, maar ook steile klimritjes van slechts 131 kilometer. Verder zijn er aankomsten in pracht­steden als Modena. En er is natuurlijk die grandioze finale op 2 juni, als de Giro eindigt met een tijdrit van 15 kilometer pal voor de antieke gladiatorenarena van ­Verona – een van de imponerendste gebouwen ter wereld.

Dumoulins liefde

Een prachtig parcours, dat het desalniettemin zonder de voormalig winnaar ­Dumoulin moest stellen, dacht Vegni. Ook de Nederlandse renner zelf gaf vorige week nog toe dat hij inderdaad van plan was enkel de Tour de France te rijden in 2019. Maar toen hij tijdens zijn huwelijksreis, in een Nepalees hutje op 3.000 meter hoogte, besloot beide routes toch eens naast elkaar te leggen, stuurde hij een bericht naar zijn ploegleider Marc Reef: ‘Voordat jullie knopen doorhakken, kunnen we er nog over praten?’

Er werd gepraat en niet veel later verscheen er opeens die voor Italië verlossende video waarin de beste Nederlandse wielrenner van zijn tijd, tegen alle verwachtingen in, zei toch naar Italië te gaan. ‘Ik hou van Italië, ik hou van haar straten en in hou van deze wedstrijd’, was zijn verklaring. Waarna hij toevoegde: ‘Het parcours van de Giro is erg interessant dit jaar.’

‘Voor mij waren die woorden geweldig om te horen’, zegt Il Direttore over Il Bello. ‘Ik teken het parcours al decennia dus ik zie dat als groots compliment.’

Want het zou wat zijn geweest, een parcours samenstellen dat op het lijf van ­Dumoulin geschreven is en dan komt-ie niet. Want zo zit het toch?

‘Niets van waar’, zegt Vegni resoluut. ‘Ik heb nog nooit een parcours getekend speciaal voor een renner. En al helemaal niet voor Tom Dumoulin. Ik ging er ­namelijk van uit dat Tom dit jaar voor Frankrijk zou kiezen.’