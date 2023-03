De post-olympische lasten van met goud omhangen schaatsers: ‘Niks is meer goed genoeg’

Irene Schouten raakte oververmoeid na de voor haar zo succesvolle Spelen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Olympisch goud verandert een leven. Ronald Mulder zei een half jaar na de Winterspelen tegen tweelingbroer Michel: ‘Hoe kan het dat ik blijer ben met brons, dan jij met goud?’ Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten dacht altijd: ik kan alles aan. Tot ze eind december brak tijdens een nationaal toernooi. Moeten kampioenen tegen zichzelf in bescherming genomen worden? Pauze nemen. Genieten van hun succes en niet direct door naar het volgende doel?

Plotseling is er herkenning. In de supermarkt zijn er blikken, kijken mensen geïnteresseerd in je boodschappenmandje. Er komen allerhande verzoeken, van het naamgeven aan een tulp tot het doorknippen van lintjes en clinics. Ook de druk en verwachting bij wedstrijden verandert, zegt Bob de Jong, winnaar van olympisch goud op de 10.000 meter in 2006 in Turijn. ‘Niks is meer goed genoeg, behalve die eerste plek. Ongemerkt wordt die druk hoger en hoger.’

Toen Ireen Wüst in 2006 als 18-jarige de 3.000 meter won, wist ze niet wat haar overkwam. ‘Ik was weggegaan als nobody, maar kwam thuis en was in één keer een bekende Nederlander. Groot en overweldigend vond ze het. ‘Iedereen wilde wat van mij. Ik had al snel in de gaten dat ik het toch niet voor iedereen goed kon doen. Dat ik moest leren om nee te zeggen. Toen heb ik een management in de arm genomen die dat voor mij kon doen.’

Het is moeilijk om nu te vergelijken met 1988, zegt Yvonne van Gennip. Toen zij drie keer goud won in Calgary, waren er geen commerciële ploegen en was er ook minder veel Nederlands succes. ‘Als een van de weinigen was alle aandacht ook nog eens extra groot. En het overkwam mij ook maar als 23-jarige’, zegt ze. Aan de andere kant was er destijds ook geen sociale media en waren de mogelijkheden op commercieel vlak beperkter.

Yvonne Van Gennip olympisch kampioen in 1988. Beeld ANP / AFP

Soort supermens

Met verbazing zag Wüst afgelopen zomer door sociale media hoeveel verzoeken Irene Schouten honoreerde. ‘Wow, hoe doe je dat allemaal, dacht ik. Respect. Ik zag haar echt als een soort supermens. Dan was ze weer daar, dan weer daar en ze trainde ook gewoon op 120 procent.’ Ik zou dat niet volhouden, dacht Wüst ook. ‘Nu blijkt dat niemand dat echt 100 procent volhoudt. Maar ik vind het nog steeds knap wat ze doet.’ Eind december trapten Schouten en haar coach Jillert Anema op de rem en schrapten wedstrijden, in de hoop dat ze afgelopen weekeinde bij de WK in betere doen zou zijn.

Ted-Jan Bloemen, de man die op Canadees paspoort tot veler verrassing de 10.000 meter won in Pyeongchang, ging er na zijn grootste succes een paar maanden tussenuit. ‘Maar niet om de verwachtingen te ontlopen, daar zit ik niet zo mee.’ Wel wilde hij rust. ‘In 2018 had ik vier jaar heel hard gewerkt om top te zijn op de Spelen. De Spelen brengen heel veel druk mee, dus je bent een beetje op. Bovendien vraag je veel van je familie. Ik wilde even een paar maanden wat anders doen.’ Maar dat is voor iedere kampioen verschillend, denkt hij.

‘Nee’, antwoordt Van Gennip beslist op de vraag of een lange pauze na een olympische titel volgens haar een goed idee is. ‘Niet doen. Ik ben er zelf toen helemaal uitgegaan om allerlei andere leuke dingen te doen. Maar dit zou ik absoluut niet adviseren. Het is moeilijk om dan weer terug in de modus te komen.’ De druk proberen te verlagen is wel iets waar ze voor pleit. Verplichtingen beter managen, al dan niet door een bureau.

Wel een rustperiode

Bob de Jong pleit juist wel voor een rustperiode, voor iedere kampioen: ‘Ga weg uit je omgeving. Echt even eruit.’ De stayer ging naar India, voor het televisieprogramma Peking Express – iets waarvoor hij door zijn olympische titel werd gevraagd. Die maanden viel hij af, trainde even niet en keerde zo met een achterstand terug in de schaatswereld. ‘Dat weet je aan het begin van het seizoen. Dat is dan maar zo. Dan verlies je een keer. Daarna kun je weer bouwen. En misschien het jaar erop mikken op een hoogtepunt.’

Bob de Jong in 2006. Beeld ANP / Leo Vogelzang

Bovendien kan achterstand juist prikkelen, gretig maken, denkt hij. Wat handig is als je je grootste doelen hebt bereikt. Wüst, Nederlands beste olympiër, had een dergelijke prikkel nooit nodig. Zij vond de zomer na de Spelen altijd heerlijk. In een postolympisch jaar werd ze rustiger. ‘Het doel is even vier jaar weg, ik mag hier nu gewoon even van genieten.’

Zij noemt het gevaarlijk om er een jaar tussenuit te gaan. Een comeback maken vraagt meer energie dan in hetzelfde ritme blijven, denkt zij. Daar komt ook een mentale uitdaging bij. Een WK meedoen in de wetenschap dat je voorbereiding niet voldoende was, lijkt de vorig jaar gestopte schaatsster moeilijk. ‘Je wil op zo’n WK alsnog gewoon winnen.’

Daar liep Schouten vorige week ook tegenaan. Ze was niet in supervorm, maar wel goed, maar moest de eerste dagen genoegen nemen met zilver en brons. Bloemen: ‘Het is überhaupt lastig om te winnen, of je nou olympisch kampioen bent of niet.’ Van Gennip haalt Ard Schenk aan, in 1972 goed voor drie olympische titels. ‘Hij zei altijd: als je een échte topsporter bent, moet je ook de neergang meemaken, dat hoort er ook bij. Niet weglopen uit angst om te verliezen. Dat vind ik mooi. En Irene staat er wel.’

Schouten won zondag de wereldtitel op de 5.000 meter in een Nederlands record. En de spanning die ze voelde? Die was hetzelfde als bij de Spelen.