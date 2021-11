De podcast Gefixt duikt in de schimmige wereld van gokkers en omgekochte spelers ★★★★☆

Matchfixing is bijzonder moeilijk te bewijzen, weet ik uit ervaring. Vaak blijft het bij een combinatie van verdachte inzetten op de gokmarkt en duels die opvallend zijn verlopen. Zoek je verder, dan stuit je op ontkennende spelers, gokbedrijven die klanten beschermen en een gebrek aan prioriteit bij het Openbaar Ministerie.

De makers van de NOS-podcast Gefixt, Guido van Gorp en Ben Meindertsma, hebben zich ruim een half jaar in matchfixing verdiept. Ze hebben, zoals verwacht, geen onweerlegbare bewijzen gevonden. Maar het resultaat van hun speurwerk mag er zijn: meerdere onthullingen over Nederlandse sporters en clubs, die door tal van media zijn opgepikt. Zo bleek dat de politie onderzoek doet naar een gele kaart van Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk, in januari, waarop een gokker 3.000 euro had ingezet.

Volgens de NPO is de podcastserie al zo’n 200 duizend keer beluisterd. Dat is mede te danken aan de slim gekozen vorm: de makers nemen je mee in hun zoektocht naar bewijs. Daardoor hebben de meeste afleveringen als vanzelf een goede spanningsboog.

Als eerste doen ze onderzoek naar de eredivisiebasketbalclub Aris uit Leeuwarden. Enkele spelers zouden er in 2019 voor hebben gezorgd dat hun team viermaal verloor, nadat Koreaanse gokkers tienduizenden euro’s op dat resultaat hadden ingezet. Wie de gokkers waren, blijkt niet te achterhalen. En spelers van Aris die verdacht slecht presteerden in deze vier wedstrijden, beweren dat ze niet zijn omgekocht.

Toch zijn de duels gemanipuleerd, denk je na de eerste aflevering. Dat is ook de overtuiging van de trainer, die destijds ontslag nam omdat zijn team extreem wisselvallig presteerde. Nu snapt hij pas dat het niet aan hem lag: ‘Ik stond als jan lul langs de zijlijn.’

Prettig is dat de makers geen genoegen nemen met halve antwoorden en tal van betrokkenen interviewen, ook in de rest van de afleveringen. Een daarvan is een Haagse crimineel. Hij vertelt dat hij er in 2019 in is geslaagd duels te manipuleren in de beloftencompetitie van het betaald voetbal, van Jong RKC en Jong Fortuna.

Prettig is dat Van Gorp en Meindertsma ook zoeken naar ontlastend bewijs en open praten over hun twijfels, zoals: is die Haagse crimineel geen fantast? Als ze details uit zijn verhaal natrekken, blijken die stuk voor stuk te kloppen. Na Gefixt blijf je zitten met vragen, die schreeuwen om nader onderzoek, van journalisten én het OM. Hopelijk zorgt dit boeiende inkijkje in een schimmige wereld ervoor dat de aanpak van matchfixing meer prioriteit krijgt.