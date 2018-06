De ploeg van Messi kan nog nergens op bouwen, maar een mirakel redt stuurloos Argentinië voorlopig

Lionel Messi viert zijn doelpunt. Foto AFP

Het was een mirakelse avond, kort ervoor had scheidsrechter Çakir een duidelijke handsbal van Rojo, ondanks een extra blik op het videoscherm, weggewuifd. Nigeria had toen het momentum, golfde voortdurend naar het Argentijnse doel nadat middenvelder Moses kort na rust vanaf de strafschopstip een 1-0 achterstand had weggewerkt.

Messi zelf had Argentinië na een kwartier op voorsprong gebracht middels een geweldige treffer: sprint in de diepte, dubbele aanname in de lucht, schot in de verre hoek. Ook hij voerde die exercitie uit met zijn chocoladebeen.

Maar het leek bij die opleving te blijven, al schoot Messi ook nog een vrije trap op de paal. Nigeria kreeg goedbeschouwd de beste kansen, want Argentinië hield net als in de voorgaande duels tegen IJsland (1-1) en Kroatië (0-3) open huis achterin. Er werd ook lang opnieuw amper bewogen zonder bal, veel balverlies geleden, al was Messi zelf iets actiever dan tegen IJsland en Kroatië.

Argentinië kan dus nog nergens op bouwen, maar de zege bracht al opluchting genoeg in het gepijnigde kamp. De oceaanvreugde op de tribune bij de vele afgereisde, hunkerende fans kende geen grenzen. Messi balde zijn vuist, zijn blik oogde pittiger, levendiger. Kort voor de tweede helft deed hij nog een extra praatje.

Argentinië kreeg overigens hulp van Kroatië, de onverbiddelijke slachter van vijf dagen eerder. Ondanks dat bondscoach Dalic de jongste Kroatische WK-ploeg ooit op het veld bracht, werd IJsland bedwongen: 1-2. Daardoor eindigde Argentinië als tweede met vier punten waardoor het moet aantreden tegen Frankrijk. Poulewinnaar Kroatië (zeven punten) treft Denemarken. Nigeria (drie punten) en IJsland (een punt) kunnen naar huis.

Lionel Messi juicht met teamgenoten Dybala, Aguëro en Higuaín. Foto Photo News

Argentinië blijft stuurloos. Icoon Maradona greep tijdens het verloren duel met Kroatië opzichtig naar zijn testikels om te laten zien de ploeg meer ‘ballen moest tonen’. Dat is precies waar Jorge Valdano, doelpuntenmaker in de WK-finale van 1986 en later Real Madrid-coach, zich aan stoorde schreef hij in een opiniestuk op de site van The Guardian. Argentinië is volgens Valdano weggedreven van het spelende kind en zich als een blinde gaan focussen op winnaarsmentaliteit. ‘Dat verlangen om te vechten verandert elk spel in de Argentijnse competitie in een mierennest, waar iedereen meer trapt en rent dan dat hij nadenkt, waardoor het moeilijk wordt om uit te vinden wie een goede speler is.’

Valdano hekelde ook de eeuwige vergelijking van Messi met Maradona. Die heeft Messi ‘lamgeslagen’.

Maradona trekt ook tijdens dit WK de aandacht naar zich toe. Tijdens Nigeria - Argentinië lag hij geregeld achterover met de ogen demonstratief dicht. Alleen na de doelpunten stond hij op en keek vroom naar boven. Na afloop feestte hij driftig mee.

Higuain

Vaak half of geheel beschonken zwalkt Maradona door Rusland, daarmee de staat van de nationale ploeg en het Argentijnse voetbal an sich illustrerend. De hevig onder vuur liggende bondscoach Sampaoli voerde tegen Nigeria doodleuk opnieuw vijf wijzigingen door plus, wederom, een systeemwissel. Doelman Armani maakte zijn debuut, Di Maria keerde terug in de basis en Messi kreeg Higuaín in plaats van vriendje Agüero naast zich. Een andere vriend, de versleten Mascherano, stond wel weer in het hart van de ploeg. Zodoende kon op de geruchten dat er een spelersopstand had plaatsgevonden geen sluitend antwoord worden gegeven.

Diego Maradona op de tribune. Foto AFP

Argentinië opende ook tegen Nigeria weer slordig met faliekant mislukte passes van Otamendi, Mercado en Mascherano. Messi’s treffer liet heel even wat olie door de piepende motor kruipen, maar het gebrek aan samenhang, aan beweging dook al snel weer op.

Nigeria kwam makkelijk aan de strafschop al was de omhelzing van Mascherano met Balogun onhandig, gezien de vele ogen die tegenwoordig toekijken. Moses schoot koeltjes door het midden. Argentinië kon geen tweede adem vinden, Ndidi en invaller Ighalo hadden de boel kunnen beslissen, maar misten.

Tien minuten voor tijd was er ineens een vrije schietkans voor Higuaìn, maar die schoot hopeloos over. Om nog maar eens te schetsen hoe alles van Messi moest komen. En die had het toch ook niet. De onverwachte assistentie van Rojo en Mercado bood uiteindelijk wat nieuwe hoop.

Frankrijk is immers ook niet in vorm. Maar de missie van Messi blijft een zeer taaie.