De pijngrens van Andrea Deelstra: ‘Jij bent vanaf het begin van je leven al gewend aan pijn’

Marathonloopster Andrea Deelstra met haar coach Bram Wassenaar op Papendal. Beeld Klaas Jan van der Weij

Alleen al zittend op de bank in het café op topsportcentrum Papendal krijgt marathonloopster Andrea Deelstra last van haar linkerbeen. Het voelt zwaar aan omdat haar bekkenslagader bij het zitten wordt dichtgedrukt. Het euvel kwam tijdens het lopen aan het licht en ging van kwaad tot erger. Binnenkort wordt ze geopereerd, want op deze manier kan er van rennen geen sprake zijn. De laatste keer dat ze het probeerde, hield ze het nog geen tien minuten vol.

Vorige zomer ging het hardlopen nog wel. Ze eindigde bij haar tweede Spelen als 44ste op de olympische marathon in Tokio. En dat had nog beter gekund, zegt Bram Wassenaar, sinds 2006 haar coach. Maar niet getreurd: ze verwacht dat ze in Parijs in 2024 nog een poging kan doen. Daar wil ze met haar beste olympische wedstrijd lopen haar carrière afsluiten. ‘Als Andrea wat wil, dan gebeurt het ook’, zegt Wassenaar. ‘Dat gaat gebeuren’, valt ze hem bij.

Deelstra maakt als sportvrouw radicale keuzes. In 2019 verkocht ze haar huis om budget vrij te maken voor haar olympische voorbereiding, want een topsportstipendium heeft ze niet. ‘Dat geld is inmiddels al op’, zegt Wassenaar lachend. Deelstra lacht ook. ‘Als je iets leuk vindt en passie hebt is er altijd een weg te vinden.’

Diezelfde kijk heeft ze op de pijn die onlosmakelijk met het sportleven gepaard gaat. Om beter te worden is het opzoeken van de grenzen noodzakelijk. Dat is voor iedere topsporter het geval, maar bij Deelstra speelt pijn een nog veel fundamentelere rol.

Toen je werd benaderd voor dit tweegesprek was je direct enthousiast. ‘Dat klinkt als een onderwerp waar ik een geschikte kandidaat voor ben’, schreef je. Waarom?

Andrea Deelstra: ‘Ik ervaar altijd ongemak en heb daar steeds doorheen gesjouwd. Ik heb chronische buikpijn, al van baby af aan. De artsen hebben gedacht aan de ziekte van Crohn, maar uiteindelijk houden ze het op een prikkelbare dikke darm.’

‘Ik voel altijd een soort zeurende pijn. Fellere pijnen komen en gaan. We weten niet hoe het te triggeren is, wel hoe het erger kan worden. We weten helaas niet hoe we het helemaal kunnen voorkomen.’

Bram Wassenaar: ‘Je eetpatroon is ook heel anders dan dat van anderen. Je hebt zoveel bezoekjes aan diëtisten en internisten gehad, testen ondergaan om te zien waar je allergisch voor bent.’

Deelstra: ‘Dat klopt. Ik moet nu niet het koekje bij mijn kop koffie opeten, want dan gaat het mis. Ik eet gluten-, melkeiwit- en eivrij. Na de marathon in Valencia waar ik eind 2020 de olympische limiet voor Tokio haalde, heb ik per ongeluk een eiwitreep gegeten met melkeiwit erin. Mijn lijf was al leeg en dan zoiets erbij. Ik moest in het ziekenhuis worden opgenomen.’

Wassenaar: ‘Bizar, hè?’

Deelstra: ‘Het is best bijzonder dat ik op dit niveau terecht ben gekomen.’

Er zijn onderzoeken die suggereren dat marathonlopers pijn beter kunnen verdragen dan niet-marathonlopers. Niet omdat ze van nature harder zijn, maar omdat ze er door training aan gewend zijn geraakt. Geldt dat ook voor jou?

Wassenaar: ‘Eigenlijk ben jij vanaf het begin van je leven al gewend aan pijn.’

Deelstra: ‘Ja, en ik heb er heel lang tegenaan geschopt, vond het heel vervelend. Maar op een gegeven moment heb ik besloten: dit is het, klaar. Ik wilde er niet meer mee bezig zijn, maar me richten op dingen die ik leuk vond.’

‘Die pijn is er altijd, dat is nauwelijks te beschrijven. Ik denk dat dat mij gehard heeft. Als ik dan ergens anders pijn heb, denk ik ook: niet zeiken. Het duurde jaren voordat Bram zag dat ik in een training niet meer kon lopen van de buikpijn.’

Je hebt niet zeiken en je hebt jezelf kapot lopen. Dat laatste is jou ook niet vreemd, toch?

Deelstra: ‘Ik heb in 2014 tijdens het EK marathon de laatste tien à twaalf kilometer met een afgescheurde pees in mijn voet gelopen. Ik voelde dat het gebeurde. Even dacht ik: dit is niet goed, je moet stoppen. Ik had zoveel pijn. Maar ik dacht ook: voor hetzelfde geld zit het tussen mijn oren, ik moet door sjouwen. Zo ben ik naar de finish gegaan. Eenmaal over de streep kon ik mijn voet niet aan de grond zetten zonder out te gaan. Ik heb in een rolstoel de pers te woord gestaan.’

Zat je na de marathon van Berlijn in 2019 niet ook in een rolstoel?

Deelstra: ‘Daar ben ik ook door een paar pijngrenzen heen gelopen. Toen ging het om mijn been, hetzelfde probleem waar ik nu aan geopereerd ga worden. Ook toen dacht ik dat ik beter kon stoppen. Maar het ging om de olympische limiet. Ik stopte niet.’

‘Ik ben 20 kilometer keihard door de pijn heen gelopen. Hoe me dat lukte, weet ik niet. Ik was mijn been echt aan het voorttrekken. Na afloop kon ik een week lang niet meer lopen omdat alle spieren eromheen overbelast waren geraakt. En de blessure is er ernstiger van geworden.’

Had je die op die momenten niet moeten ingrijpen, Bram?

Wassenaar: ‘Ja, eigenlijk moet je dan als coach zeggen: denk aan het vervolgtraject, stop maar. Het wordt alleen maar erger als je nog kilometers doorgaat.’

‘In kleinere marathons als Rotterdam en Amsterdam kun je soms mee fietsen. Bij grote toernooien niet. Dan heb je als coach niets in te brengen. Of je moet toevallig op de juiste plek staan. In Tokio heb ik Bart van Nunen eruit gehaald omdat hij zwabberend aan kwam lopen. Ik gaf hem een drankje en zei: probeer het nog even. Tien meter verder heb ik hem eruit gehaald.’

Deelstra: ‘Wat dat betreft, had je ook mijn drankjes aan moeten geven tijdens de Spelen in Rio, want daar had ik hetzelfde. Daar ging ik ook zo zwabberend over de weg.’

Wassenaar: ‘Ik was er de laatste twee kilometers, maar dat was te laat.’

Deelstra: ‘Ja, dat was te laat. Toen wist ik ook dat doorgaan niet gezond was. In mijn hoofd stelde ik vast: volgens mij noemen ze dit een hitteberoerte. Ik liep als enige aan de andere kant van de weg, stak haaks over bij een drankpost terwijl je dat normaal nooit doet. Je wil altijd de kortste weg. Ik kon niet eens mijn bidon aanpakken. Als Bram er had gestaan, had hij me eruit gehaald.’

Waarom ga je toch steeds door op zulke momenten?

Deelstra: ‘Ik wil gewoon naar de finish toe. Ik wil niet dat ik stop en achteraf denk: het viel allemaal wel mee. Dat is de angst, denk ik. Dat het niet zo erg blijkt en dat ik toch door had gekund.’

Wassenaar: ‘En als het om de Spelen gaat of om het EK dan ga je zo’n grens mentaal en fysiek gemakkelijker over.’

Heb je dat nietsontziende tijdens trainingen ook?

Deelstra: ‘In trainingen heb ik dat niet zo. Ik zal eerder een harde training rustig uitvoeren dan een rustige training hard. Als ik met een groepje dames ga lopen, ben ik degene die achteraan loopt. In wedstrijden is het andersom. Ik ben een echte wedstrijdloper.’

‘Ik heb wel nog een keer met een mountainbiketraining met mijn vriend Tjeerd mijn ribben gebroken bij een val. We deden een wedstrijdje waarbij ik een voorsprong kreeg en hij me in moest halen. Ik heb toen even op de grond gelegen en toen vroeg hij: wat gaan we doen? Terug naar de start, zei ik, we gaan gewoon opnieuw beginnen. Dat was echt niet fijn.’

Wassenaar: ‘En niet verstandig.’

Deelstra: Ik heb er nog weken echt wel last van gehad. Maar verder heb ik zelden een blessure door mijn trainingen. Wel altijd van die gekke dingen.’

Wassenaar: ‘Ik word er ook weleens moedeloos van.’

Deelstra: ‘Dat kan ik me voorstellen. Een paar jaar geleden was ik in huis gevallen op een gladde vloer en kreeg ik heel veel last van mijn achillespezen. Het voelde niet goed, al waren er verder geen tekenen van een klassieke achillespeesblessure. Ik heb toch een foto laten maken en bleek er een scheur van zes centimeter in te zitten. Dat was niet door te hard trainen, want ik had net drie weken rust gehad. In zo’n geval ben ik degene die zegt: jongens, er is iets. En daarnaast is Bram is mijn handrem.’

Hoe dan?

Wassenaar: ‘Ik ben als coach heel voorzichtig. In topsport moet je weleens een grens overschrijden. Dat doe je in een wedstrijd, dus dat moet je in een training soms ook doen. Maar daar moet nooit dwang bij zijn. Andrea heeft een paar grenzen overschreden die tot blessures hebben geleid. Dan kun je zeggen: dat was niet handig, maar...’

Deelstra: ‘Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik niet op dit niveau geacteerd.’

Wassenaar: ‘Bij het overschrijden van grenzen moet het vanuit de atleet zelf komen. Dan is het acceptabel. Ik zal niemand dwingen om het trainingsprogramma te realiseren zoals ik dat voor ogen heb. Ik heb sowieso de naam dat ik niet echt de grenzen van mijn atleten opzoek.’

Bij de problematiek over grensoverschrijdend gedrag speelt de machtsverhouding tussen coach en pupil vaak een rol. Hoe is die bij jullie?

Deelstra: ‘Als Bram iemand was die zijn wil oplegt, dan was ik niet bij hem terechtgekomen. Ik wil graag mijn eigen invulling hebben, eigen baas zijn.’

Wassenaar: ‘Ze heeft ook kijk op trainingsleer, heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan. Andrea weet wel wat goed of slecht is. Ze heeft een goede topsportmentaliteit. Ze is heel gefocust en voert gedisciplineerd haar programma uit ondanks alle handicaps. En wat ook belangrijk is: bij ons is geen onderlinge concurrentie, zoals je dat misschien bij schaatsploegen of teamsporten ziet. En ik ben ook helemaal niet zo vaak bij de trainingen aanwezig. Ik maak het schema, maar Andrea heeft een vrije invulling.’

Jullie zijn eensgezind over jullie aanpak, maar kijken anderen in je omgeving niet met meer zorgen naar je als je weer eens geblesseerd bent?

Deelstra, lachend: ‘Misschien wel.’

Wassenaar: ‘Je vader.’

Deelstra: ‘Tegelijkertijd zijn ze ook trots allemaal. Ik denk dat het vooral de bezorgdheid is vanuit thuis dat ze zeggen: moet je dat nou allemaal doen?’

Wassenaar: ‘Ook omdat je steeds klachten hebt. Ik word daar ook weleens moedeloos van.’

Deelstra: ‘Ja, dat vinden mijn ouders moeilijk om te zien, maar ze zijn wel heel trots op me. Het is vooral dat ze denken: je móét niet, hè?’

‘Dat weet ik. Ik wil het zelf.’