De pech houdt aan: Verstappen komt in Grand Prix van Oostenrijk niet verder dan 400 meter

Succes teamgenoot

Frustrerend voor Verstappen is het gegeven dat teamgenoot Daniel Ricciardo nu al maanden bewijst dat er wel degelijk kansen liggen als de Red Bullauto heel blijft

Het is precies het fortuin dat Max Verstappen dit jaar niet heeft. Om steeds zeer uiteenlopende redenen laat zijn auto hem in de steek, wat het voor zijn team lastig maakt een oplossing te vinden voor de terugkerende technische problemen. In Bahrein was het een kapotte achterrem, twee keer was er een defect in zijn Renaultmotor, in Barcelona was Verstappen het onschuldige derde slachtoffer van een touché tussen twee auto's en in Oostenrijk was het dus een kapotte koppeling die hem nekte.



Frustrerend voor Verstappen is het gegeven dat teamgenoot Daniel Ricciardo nu al maanden bewijst dat er wel degelijk kansen liggen als de Red Bullauto heel blijft. In Oostenrijk stond de Australiër voor de vijfde opeenvolgende keer op het podium. Hij finishte als derde achter racewinnaar Valtteri Bottas (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari). In de laatste ronden lukte het Ricciardo de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich houden.



Verstappen zal het allemaal als een boer met kiespijn hebben gadegeslagen. Het enige positieve? Hij heeft weinig tijd om te balen. Over een week wacht in Engeland alweer de volgende Formule 1-race.