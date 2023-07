De parabel van de vertrokken trainer

Op een vrijdag in juli, terwijl een deken van warmte neerdaalde over het land, nam de trainer eindelijk ontslag. Het vertrek zelf was verre van onverwacht te noemen. Vooral het moment verraste.

Dertien jaar was hij trainer van dezelfde club geweest, maar de chemie was verdwenen. Kijk eens naar die vermoeide gezichten op de werkvloer, de onderhuidse irritatie, het onvermogen om problemen op te lossen. De onwil misschien.

Hij was verkikkerd op zijn werk en wilde eigenlijk niets liever dan nog zeker tien jaar doorgaan als trainer van de club van de rijken, maar hij voelde dat menigeen op hem was uitgekeken. Iets met houdbaarheidsdatum. En waar was de visie op het spel gebleven?

De aanhang van andere clubs was hem sowieso al jaren beu. Ze floten hem hartstochtelijk uit, waar dan ook in den lande, en maakten cynische grappen over zijn onaanraakbaarheid, om zijn eeuwige lach, zijn ruggengraat van rubber. Als hij eens per week het land introk om training te geven, om voeling te houden met de basis, hingen de talenten aan zijn lippen. Toch voelde hij ogen prikken in zijn rug.

Over de auteur

Willem Vissers is meer dan 25 jaar voetbalverslaggever. Hij versloeg acht WK’s. Vissers schrijft elke week een sportcolumn voor de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

In gedachten liet hij al zijn successen de revue passeren, terwijl hij in talloze praatprogramma’s werd afgezeken. Wat hij hier in de eigen competitie had laten zien door de jaren heen, was gewoontjes geworden voor de goegemeente. Zijn communicatieve vaardigheden, zijn werklust en zijn rol als verbinder verdwenen naar de achtergrond.

Alleen in het buitenland bleef hij razend populair, ook door zijn lengte en het karakteristieke brilletje. Dat kleine Nederland deed toch gewoon mee tussen de grote competities en dat was mede aan hem te danken. Daar stond hij op internationale podia, tussen grote trainers uit rijkere competities. Ze ramden hem op de schouders. Dat voelde goed.

Bij die loftuitingen vergat hij het gemor op de Nederlandse tribunes. Zelfs mensen met een seizoenkaart hadden tegenwoordig wat te zeuren. Hoewel het weglachen van kritiek een specialiteit was, moest hij toegeven dat de problemen aanzienlijk waren. Financiële sores, ook als uitvloeisel van corona, toen de stadions leeg waren gebleven en de bodem van de clubkas zichtbaar was.

Hij had de basis verwaarloosd. De opleiding van nieuw talent, de medische zorg. Zijn selectie telde opmerkelijk veel traag herstellende blessures. Affaires bleven onopgelost, al kon hij zich soms niets herinneren van onverkwikkelijke zaken.

Hij had heel vaak sorry gezegd als het misging, maar daarmee kon je niet blijven aankomen. Nu verliep het inpassen van buitenlanders in zijn elftal moeizaam. De kleedkamer was zelfs te klein. Ja, dat soort zaken had hij misschien beter moeten regelen. Het leek soms of zijn morele kompas verstoord was.

Enfin, kort voor het ontslag had de trainer in de spiegel gekeken. De lachrimpel was verdwenen, de ogen stonden dof. Grijs verdrong peper en zout. Zijn besluit stond vast, met de aantekening dat het hem niet om het geld ging. Geld was nooit een drijfveer geweest. Hij zou nog wat lopende zaken afhandelen en dan was hij vertrokken naar een lonkende functie elders.