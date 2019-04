De overwinning van Van der Poel in de Brabantse Pijl is van een zeldzame klasse

Een kilometer voor het einde, tijdens de beklimming van De Schavei, een helling van 700 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2 procent, reed hij voorop in de kopgroep en monsterde één voor één zijn concurrenten voor de zege.

Eerst keek hij recht in de ogen van Julian Alaphilippe, de Fransman van het zo succesvolle Deceuninck-Quick Step, winnaar ook van Strade Bianche en Milaan-San Remo en momenteel misschien wel de beste man in het peloton.

Daarachter Tim Wellens, winnaar van de laatste editie van de Brabantse Pijl. En als laatste Michael Matthews, de Australiër voor wie de aankomst heuvelop zo ongeveer gemaakt leek.

Voorwaar, geen renners om te onderschatten. Maar wat dacht Van der Poel, nadat hij zijn concurrenten eens goed had bekeken? ‘Ik weet van mezelf dat ik goed kan sprinten na een zware koers. Daarom kon ik het beste zelf van kop af aan gaan.’

Zelfbewust zonder arrogant te zijn, het is Van der Poel ten voeten uit. In afwachting van de ceremonie zeeg de 24-jarige renner van Corendon neer op een bank. Alaphilippe, winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France, kwam naast hem zitten. Van der Poel sloeg zijn benen over elkaar. Hij voelde zich volstrekt op zijn gemak.

Alleskunner

Afgelopen winter werd hij nog wereldkampioen bij het veldrijden. Daarna begon hij aan zijn zegereeks op de weg – de Brabantse Pijl was alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen – en vanaf volgende week stort hij zich op het mountainbiken, want ook in die discipline heeft de alleskunner uit het Belgische ’s-Gravenwezel grote ambities: volgend jaar wil hij goud winnen op de Olympische Spelen.

Is er dan helemaal niets dat hij níet kan? Lachend schudde hij, bij de start op de Grote Markt in Leuven, tegenover Belgische journalisten het hoofd. Een dag eerder had hij flarden gezien van de indrukwekkende en succesvolle poging van Victor Campenaerts om het werelduurrecord te verbeteren. ‘Dat zie ik mezelf niet snel doen. Ik haal mijn tijdritfiets misschien maar één of twee keer van stal. En zo’n uur is echt lang, dat is niet te onderschatten.’

Met zijn 31 beklimmingen was de Brabantse Pijl, de wedstrijd over 197 kilometer die als opmaat geldt naar de Waalse klassiekers, op zijn lijf geschreven. Wat er ook gebeurde in de semiklassieker, altijd was de rood-wit-blauwe kampioenstrui erbij betrokken. Van der Poel domineerde in zijn eentje de koers.

Zelden vertoond

Op 17 kilometer voor het einde viel de beslissende slag. Samen met Alaphilippe, Wellens en Matthews vormde hij het groepje dat naar de finish reed. Wat er vervolgens in de straten van Overijse gebeurde, was in de woorden van de Belgische commentator José De Cauwer ‘crimineel’.

Zelden vertoond dat iemand van kop af zo overtuigend de anderen zijn hielen laat zien. Met twee fietslengtes verschil kwam Van der Poel over de finish. Bijna slipte hij daarna tegen een hekje van de gemeente Overijse aan, maar net op tijd kneep hij in de remmen. Ook dát ging precies goed.

34 jaar nadat pa Adrie van der Poel de Brabantse Pijl had gewonnen, won Mathieu hem nu ook. Het maakt hem automatisch de te kloppen man voor de Amstel Gold Race van komende zondag .

Op social media plaatste Oliver Naesen een afbeelding van een angstig kijkende man met de tekst: God help us all. Daarbij schreef hij: ‘That’s the moment you realise you’re racing MvdP this weekend.’

Komende dagen zullen de verwachtingen alleen nog maar meer toenemen. Maar druk? Neuh, dat voelde hij niet, zei Van der Poel woensdag op z’n Van der Poels. ‘Het is niet dat ik de Amstel Gold nu zomaar ga winnen, maar met mijn conditie is het wel in orde.’