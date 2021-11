De oude Sjinkie laat zich weer zien, maar die is in het heden niet goed genoeg

Sjinkie Knegt deelt zijn vreugde nadat hij het zilver pakt in de finale van de 1500 meter. met bondscoach Jeroen Otter (links) en Koen Hakkenberg de assistent-bondscoach Het is zijn eerste individuele medaille sinds ruim drie jaar. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Opgelucht? Sjinkie Knegt krijgt de vraag wel vier, vijf keer na zijn zilveren medaille op de World Cup in Dordrecht. Voor het eerst sinds 2018 valt hij weer in de prijzen op een internationaal toernooi, dus het lijkt een retorische vraag. Maar de Fries is niet van plan om erin mee te gaan. ‘Nee, nee, geen opluchting, maar het is wel mooi meegenomen.’

De gebalde vuist nadat hij als tweede over de streep komt bij de 1.500 meter, is veel minder onderkoeld. Knegt (32) komt van heel ver, heeft iets te bewijzen en had dat dit seizoen bepaald nog niet gedaan.

Na zijn brandongeluk begin 2019 was het allereerst de vraag of Knegt weer de oude kon worden. Fysiek is hij wel hersteld, maar in de tussentijd is de concurrentie in het mannenshorttrack toegenomen. Dus nu is de vraag: kan de wereldkampioen 2015 (vierkamp) in dit olympische jaar nog meedoen om de prijzen?

Penalty's

Bij de eerste wereldbekers dit jaar leek het daar bepaald niet op. ‘Er zaten wel goede momenten tussen’, blikt hij terug. ‘In Japan reed ik wel gewoon goed, maar in Hongarije was het gewoon heel, heel erg ruk, ja, dat is wel zo.’

Zo ruk dat hij in Dordrecht bij de vierde World Cup van het jaar eigenlijk helemaal niet mee zou doen. Bondscoach Jeroen Otter is niet iemand die rekening houdt met reputaties, hij kijkt vooral naar prestaties. En Knegt viel niet op met goeie races, maar vooral door al dan niet terechte penalty’s. Pas toen Sven Roes met een blessure afhaakte, mocht Knegt wel starten.

In de halve finale van de 1.500 meter in Dordrecht blijft Knegt lang achterin hangen. Bewust, zal hij na afloop uitleggen. Hij wachtte op het moment dat het stil zou vallen en hij kon toeslaan. Dat doet hij ook op een fabelachtige manier. In de voorlaatste ronde rukt hij met een vloeiende beweging van buiten naar binnen op van plek 5 naar 1.

Oude stijl

‘Daar zagen we weer iets van Sjinkie oude stijl’, analyseert Otter na afloop. Om er meteen aan toe te voegen dat de oude Knegt tegenwoordig niet meer genoeg is. ‘Als je doet je wat je deed, dan krijg je de resultaten uit het verleden. Hij won ooit de 500 meter op het WK in 41 seconden, tegenwoordig rijden ze 39,8. Dus hij zal zeker uit een ander vaatje moeten tappen om de komende maanden nog een stap te kunnen maken.’

Knegt haalde zijn laatste wereldtitels alweer in 2017 (500 meter en aflossing), in 2018 volgde nog olympisch zilver op de 1.500 meter. Daarna bleef het stil. Na het ongeluk schaatste hij ruim een jaar helemaal niet en vorig jaar waren er vanwege corona weinig wedstrijden. Ook in de Nederlandse ploeg is zijn status inmiddels niet meer die van vroeger. Bij de mannen presteerde Itzhak de Laat dit jaar veel beter: op de 1.000 meter haalde hij al zilver en brons op de World Cups. In Dordrecht strandde hij in de halve finale.

‘Ik mis de souplesse’, zegt Knegt. ‘De ene dag is het er wel, de andere niet.’ De vele diskwalificaties – die worden uitgedeeld als shorttrackers van hun baan afwijken en anderen hinderen – hebben daar volgens hem alles mee te maken. ‘Doordat het allemaal net niet lekker loopt, moet je risico nemen. Ik wil niet in die posities komen, ik wil beter zijn dan dat.’

Krachttraining

Het succes in Dordrecht kwam volgens hem omdat hij een tijdje niet aan krachttraining heeft gedaan. Hij ontdekte het bij toeval: bij de wereldbekers in China en Japan was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk en voelde hij dat hij beter ging schaatsen. Toen hij weer aan de gewichten ging hangen, ging het weer minder.

‘Ik heb deze zomer natuurlijk gewoon alles op alles gezet om het laatste gaatje te dichten met de concurrentie’, legt hij uit. ‘En ik merkte ook dat ik fysiek sterker werd, maar het blijkt dat het niet werkt met schaatsen. Dus dat gaan we reduceren en op een andere manier aanvliegen.’

In de aanloop naar Dordrecht gaf Otter al toestemming om te stoppen met krachttraining. ‘Maar ik denk dat het ook wel een beetje in zijn hoofd speelt. Je gaat natuurlijk op een gegeven moment naar van alles en nog wat zoeken als het niet loopt. Maar we gaan eens kijken. Zonder kracht kom je nergens en zonder souplesse komt Sjinkie ook nergens.’

De coach heeft ‘natuurlijk’ wel getwijfeld of hij de oude Knegt weer zou zien. ‘Iedereen heeft een houdbaarheidsdatum en hij is een tijdje verzuurd geweest. Maar vandaag heeft hij in ieder geval iets laten zien en ik hoop dat dat wat houvast geeft.’