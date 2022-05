De oude mannen van Real zijn slim genoeg om het tempospel van Liverpool te ontregelen

De Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior scoort 1-0 voor Real tegen zijn landgenoot Alisson Becker in het doel van Liverpool. Beeld AFP

Vaak zijn het spitsen die de hoofdrol opeisen bij een belangrijke wedstrijd, maar na de Champions Leaguefinale beginnen de meeste camera’s te draaien als doelman Thibaut Courtois zich meldt bij de pers. Met een handvol weergaloze reddingen bezorgt de Belgische keeper Real Madrid zaterdagavond ten koste van Liverpool de veertiende meest prestigieuze beker in clubverband (1-0).

Ruim drie uur na het laatste fluitsignaal en oneindig veel antwoorden in het Spaans is hij een van de laatste spelers die de mixed zone in Stade de France in Parijs verlaat. Tijd om vragen in het Nederlands of Engels te beantwoorden, heeft de Belgische doelman niet meer. ‘Sorry ik moet gaan, de spelersbus staat te wachten.’

Dan verdwijnt hij samen Met Luka Modric, Toni Kroos en Marcello uit het zicht. Naast ploeggenoten zijn het ook generatiegenoten. Ze zijn allen dertigers die dit seizoen een hoofdrol vervulden in Madrid. Ieder op zijn eigen manier. Binnen of buiten het veld, zoals de 34-jarige aanvoerder Marcell. Hij speelde nauwelijks, maar leeft tijdens de finale vurig mee vanaf de bank. Na afloop mag hij de beker in ontvangst nemen: de veertiende voor Real in de belangrijkste Europese competitie.

Veteranenploeg

Naast Courtois (30), Modric (36) en Kroos (32) begon Real Madrid met nog eens drie dertigers aan de finale, die vanwege chaos buiten het stadion ruim een half uur later begon. Supporters zonder toegangsbewijs klommen over de hekken, terwijl fans met een ticket eindeloos in de rij stonden. Ook Karim Benzema (34), Casemiro en Dani Carvajal (beiden 30) passeerden reeds de leeftijdsgrens, waarbij de term oudgedienden vaak valt.

Met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 73 dagen had Real Madrid de vier-na-oudste basisploeg van alle Champions League-winnaars sinds 1992. AC Milan was in 2007 het ‘oudste’ team dat de meest prestigieuze beker in clubverband wist te veroveren (31 jaar en 35 dagen). Niet geheel toevallig was Carlo Ancelotti, de huidige architect van Real Madrid, destijds de trainer van Milan.

Zijn hele carrière al vertrouwt de 62-jarige Italiaanse coach op een sterke relatie met zijn ervaren spelers. Ruim vijftien jaar geleden legde hij zijn lot in de handen van dertigplussers Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Clarence Seedorf en Filippo Inzaghi. Nu vormden onder meer Benzema, Kroos en Modric het fundament van een onverwacht succesvol seizoen. Samen met Casemiro en Carvajal was dat trio er al bij toen Real Madrid tussen 2013 en 2018 vier Champions Leagues won, in een welhaast koninklijk tijdperk, zoals de naam Real al zegt. Met het winnen van het Spaanse kampioenschap (voor Barcelona en Atlético Madrid) en de Champions League zet Real Madrid de tijd gevoelsmatig een paar jaar terug.

Real -doelman Thibaut Courtois verricht een van zijn reddingen. Nu keert hij een inzet van Liverpool-spits Mo Salah. Beeld AP

Het creëren van een ‘winnende cultuur’ is een begrip dat aan erosie onderhevig is in het voetbal, maar Real Madrid bewijst hoe dat er in de praktijk uitziet. Terwijl clubs als Manchester City, Paris Saint-Germain en Chelsea het (olie)geld lieten rollen, hield Madrid de hand afgelopen zomer op de knip. Traditioneel grote aanwinsten kwamen niet naar Santiago Bernabéu om meer geld over te houden voor de verbouwing van het stadion. Symbolisch genoeg wist Real de drie clubs op weg naar de finale uit te schakelen, op soms miraculeuze wijze, dat wel.

‘Leeftijd is maar een getal’, grijnst Modric, de oudste van het stel, in het voorbijlopen in de mixed zone. Real Madrid is een ploeg die wars is van het hedendaagse voetbal, waarbij rennen, tempo maken en fysieke kracht steeds belangrijkere elementen zijn geworden. Liever valt het terug op ervaring en kwaliteit.

Botsende voetbalstijlen

Op de superbe ingevingen van het levensgevaarlijke duo Benzema en Vinicius junior voorin. Of de keepende kwaliteiten van Courtois. De 2 meter lange doelman verrichtte negen reddingen tegen Liverpool, een record in de Champions Leaguefinale sinds statistiekenbureau Stats Perform de data bijhoudt (2004).

Vanuit zijn doel zag hij hoe Benzema en Vinicius Junior voortdurend loerde op het ene moment. Benzema, de zwervende spits, kroonde zich in de Champions League met vijftien treffers tot topscorer, al werd zijn doelpunt in de finale afgekeurd vanwege buitenspel. Vinicius Junior creëerde dit seizoen de meeste kansen van alle spelers in de Champions League (31) en maakte na een uur het winnende doelpunt.

Zo werd Real Madrid tegen Liverpool ook een strijd tussen botsende stijlen. Aan de ene kant de ploeg, Real, met een afwachtende houding. Aan de andere kant het team, Liverpool, dat intensief druk zette om de bal snel te veroveren en meteen weer aan te vallen. Real Madrid wilde of kon niet mee in het hogesnelheidsvoetbal dat de Engelsen onder trainer Jürgen Klopp tot in perfectie zijn gaan beheersen.

Luka Modric (36) en zijn Carlo Ancelotti feliciteren elkaar na de overwinning op Liverpool. Beeld REUTERS

Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, had al in het eerste half uur kunnen scoren, toen de machine op volle toeren draaide. Salah hakte de bal in de handen van Courtois. Mané zag een schot door de doelman tegen de paal worden getikt. Toch was Madrileens gevaar nooit ver weg.

‘Ik ben nu de man van het record’, aldus Ancelotti over zijn vierde Champions Leaguezege als coach. Geen enkele trainer deed hem dat na. Hij won de cup twee keer met AC Milan en twee keer met Real Madrid. ‘Het is een ongelooflijk seizoen geweest.’ Modric, die onder de Italiaan zijn tweede jeugd beleefde : ‘Met een coach als Ancelotti geef je meer op het veld. Dat maakt hem zo bijzonder. Zijn menselijke kant is wat we het meest aan hem waarderen en wat uitstekend werkt voor dit team.’