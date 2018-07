De oude koningen gaan, de jonge prins Mbappé staat op

Op de dag dat de dertigers Ronaldo en Messi afscheid nemen, bestormt de Franse tiener Kylian Mbappé in sneltreinvaart het wereldtoneel van het voetbal.

Ongekend is zijn snelheid. Kan Kylian Mbappé op televisie het beeld uitrennen? Die ene demarrage is het mooist: de sprint met de bal over bijna 70 meter, van halverwege de eigen helft tot bijna aan het doel aan de overkant, met die versnelling in de versnelling op het laatst. Wervelwind plus.

Mbappé is als een hazewind, met het keffertje Mascherano amechtig in de achtervolging. Kansloos. De 19-jarige Fransman hoeft niet eens echt mensen te passeren onderweg, zo snel als hij is. Bal dicht bij de voet. Dan is hij alleen nog te stuiten door stootblok Rojo, ten koste van een strafschop tijdens Frankrijk – Argentinië (4-3), achtste finale WK.

Dom van de Argentijn Rojo, want de bal was zelfs voor Mbappé onbereikbaar. Rojo zal geschrokken zijn van de wijze waarop hij hem op zich zag afkomen. Snel, sneller, snelst is Mbappé, ook in de wijze waarop deze jongen uit Parijs de top bestormt. Dicht bij Rojo speelt hij de bal ver vooruit, om zijn dubbele versnelling te kunnen plaatsen zonder het risico te lopen de bal in te halen.

De jonge prins Kylian Mbappé. Foto AFP

Jongensboek

Succesvol zijn als tiener op het WK is een jongensboek. Het is een veelbelovend, aansprekend verhaal, zeker in tijden waarin voetbal deel uitmaakt van de amusementsindustrie. Nieuwe sterren dienen zich aan, al is het maar omdat altijd Ronaldo - Messi begint te vervelen. Mbappé is het kind dat de grens naar volwassenheid versneld oversteekt. Zo jong, en dan al actief op het toernooi voor grote, ervaren mannen. Met een gevaar ook: de verwachtingen stijgen meteen tot bijna onmenselijke proporties.

De Franse tactiek is opgehangen aan een jongen uit Bondy, Parijs, een knul met een gulle lach, die kleiner is dan hij lijkt: 1.78 meter. Frankrijk trekt zich op eigen helft terug in de veiligheid van de eigen schulp, om de pijlen Mbappé en in mindere mate Griezmann te kunnen afvuren, het open weiland in.

Op de dag dat Messi en Ronaldo afscheid nemen, sprint Mbappé langs Argentinië, als een voetbalversie van Forrest Gump. Hij maakt zijn tweede en derde doelpunt van het WK, na zijn beslissende treffer tegen Peru en hij krijgt dus die strafschop na de versnelling der versnellingen. Frankrijk naar de kwartfinale tegen Uruguay, na de 4-3 in een redelijk klassiek duel met Argentinië, de finalist van 2014. Zeker is: Uruguay zal Mbappé minder ruimte geven.

Foto AFP

Goed gezelschap

Symboliek is mooi in de sport. Koningen gaan, prinsen staan op. De Braziliaan Ronaldo was pas 17 jaar op het WK van 1994. Hij was klaar, maar Brazilië hoefde hem nog niet in te zetten om de wereldtitel te winnen in de Verenigde Staten. Pelé won de finale als jongen van 17, maar dat was in de tijd van het zwart-witbeeld. ‘Je bent in goed gezelschap’, twitterde Pelé zaterdag naar Mbappé. ‘Ik wens je veel succes verder, behalve tegen de Brazilianen.’

Pelé was de laatste tiener die twee keer scoorde in één WK-wedstrijd, in de finale nota bene. Het waren andere tijden van de sport. Scout Piet de Visser vertelde eens dat hij als jonge trainer gewoon naar Zweden reisde, om het wonder te aanschouwen. Hij kocht een kaartje voor Brazilië – Zweden en genoot van Pelé. Dat kan niet meer. Bijna iedere speler is al ontdekt.

Mbappé was al doorgebroken natuurlijk, twee seizoenen geleden bij Monaco, dat hem zag vertrekken naar Paris Saint Germain (PSG) voor 185 miljoen euro. PSG betaalt het volle pond pas deze zomer. Hij was in feite al de op één na duurste voetballer van de wereld, op ploeggenoot Neymar na. PSG huurde Mbappé in het eerste seizoen, omdat het anders problemen kreeg met Financial fairplay. Dan had het in één zomer 400 miljoen uitgegeven aan Neymar en Mbappé.

Foto AFP

Voorzichtig

Het is opwindend dat een jongen van 19 al zo goed speelt. Alleen: wees ook voorzichtig met loftuitingen en kritiek, want zijn loopbaan is net begonnen. Norman Whiteside was een sensatie op het WK van 1982, vooral omdat hij pas 17 was. Dat een jongen van 17 een van de beste voetballers in het nationale elftal van Noord-Ierland was, konden mensen nauwelijks geloven. Hij voetbalde voor Manchester United, maar zijn loopbaan was op 26-jarige leeftijd voorbij vanwege blessures.

De Engelsman Michael Owen, door de Britten destijds Young Michael Owen genoemd, maakte furore toen hij als 18-jarige in 1998 een doelpunt maakte tegen Argentinië waarvan de wereld versteld stond. Owen had een prachtige loopbaan, maar toch minder dan de belofte deed vermoeden.

Foto AFP

Maar wat de toekomst ook brengt, niemand kon om Mbappé heen zaterdag. Zo viel de eerste goal tegen Argentinië, dat daarna zelfs op voorsprong kwam door een schot van Di Maria en een door Mercado van richting veranderde schuiver van Messi. De gelijkmaker van Pavard was heerlijk, een volley met de buitenkant van de voet, waarna Mbappé twee keer scoorde. Met links en na een counter.

‘Mbappé heeft grote mogelijkheden, maar hij is pas 19’, probeerde bondscoach Deschamps de euforie te temperen. Mbappé bleef lachen. Hij liet 25 Franse kinderen het WK bezoeken. Hij heeft zijn prijzengeld beschikbaar gesteld voor goede doelen, omdat hij niet betaald hoeft te worden voor voetbal in de nationale ploeg. Hij is een jongen nog. Hij wil gewoon voetballen. Dromen. Winnen.