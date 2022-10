De oud-volleybaltrainer die de penaltyseries van het Nederlands elftal moet verbeteren

Peter Murphy Beeld Rebecca Fertinel

Op de vraag wat hij vindt van het golfje aan publiciteit dat hem overspoelde toen bondscoach Louis van Gaal hem noemde in zijn WK-plannen, schrijft Peter Murphy in een appje: ‘Je kan beter een bank overvallen.’ Waarmee hij wil zeggen hoe bijzonder het nog steeds is als het voetbal kennis van buiten de eigen sport inhuurt. Dan gaan er bellen af, terwijl Murphy al in 1980 te gast was bij de KNVB om een inleiding te houden over de warming-up.

Peter Murphy uit Uden is als voormalig volleybaltrainer ook in het voetbal actief als prestatiemanager, voorheen met Jong Oranje en Foppe de Haan bij het gewonnen EK in 2007, bij Ajax en nu nog bij de academie van PSV. Murphy introduceerde de zogenoemde ‘ActionTypes’-benadering in Nederland en hielp bij de verdere ontwikkeling. Daarbij gaat het er onder meer over hoe karakter en aangeboren voorkeuren van invloed zijn op presteren, of op de manier van bewegen. Het gaat over het verband tussen persoonlijkheid en motoriek.

In het specifieke geval van de doelman, de potentiële held bij de strafschoppen: waarnemen en reageren. Blijven staan of juist snel vallen en gokken op de hoek van de nemer. Beïnvloeden. Van Gaal wil in de selectie een strafschopspecialist meenemen en wenst alles te weten over de capaciteiten van zijn potentiële WK-keepers. Zo kwam hij uit bij Murphy.

Spel tussen keeper en penaltynemer

Iedere speler heeft zijn voorkeuren. Zo vertelde Murphy eens aan de Volkskrant dat Eden Hazard (Real Madrid) een verticale speler is, omdat hij meteen de diepte zoekt. Terwijl Christian Eriksen (Manchester United) een horizontale speler is. Hij controleert doorgaans eerst de bal en overziet de situatie. Het is handig te weten welke op het oog niet altijd meteen te onderscheiden eigenschappen in een elftal zijn verzameld, met als doel het teamspel te verbeteren.

De benadering van Murphy brengt al die voorkeuren in kaart. Het radaroog. Met welk oog pikt de sporter een signaal het eerst op? Of de stand van de heupen, waaraan te zien kan zijn hoe en in welke hoek een speler een strafschop neemt. Mocht het tot een strafschoppenserie komen in de tweede fase van het WK, dan zullen de doelmannen niet snel naar de hoek duiken door te gokken waar de nemer de bal schiet. Althans, dat is tegen de wens van de wetten van Murphy. Blijven staan, eventueel het psychologische spel aangaan met de nemer en reageren op diens trap.

Met Jan Huijbers en Bennie Douwes schreef Murphy een standaardwerk voor trainers, Totaalcoachen XL. Huijbers: ‘Veel keepers liggen al in de hoek als de bal wordt geschoten. Dat komt ook omdat doelmannen over het algemeen een groot verlangen hebben om zaken af te ronden, om te controleren in het leven. Ze willen er zo snel mogelijk vanaf zijn. Terwijl de gemiddelde voetballer, zeker de aanvaller, juist liever alle opties openhoudt en soms zelfs nog van mening verandert tijdens de aanloop. Maar langer blijven staan is voor menig doelman heel moeilijk.’

Of het intuïtie is, het spel tussen doelman en nemer, feit is dat de ene doelman betere cijfers kan overleggen dan de andere. De Belg Jean-Marie Pfaff hield op een gegeven moment 40 procent van de strafschoppen tegen, Edwin van der Sar 5 procent.

Zweem van mysterie

Murphy, geboren in Canada, is tevens directeur van de ActionTypes Academy, een opleiding bij Uden, waar hij cursussen geeft en woont. Een flard uit de routebeschrijving: ‘Naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, indrukken en de toegangspoort gaat open, vervolg de oprijlaan en parkeer.’ Hierin is de wat droge humor van Murphy herkenbaar, om wie een zweem van mysterie hangt, mede door zijn soms wat wollig geformuleerde zinnen. Hij is ongrijpbaar. Eens, in een vliegtuig op weg naar Brazilië, riep hij telkens ‘ze smelten de kazen’ door het vliegtuig, midden in de nacht. Hij vond het grappig om een in die tijd populaire reclame na te doen.

Hij was succesvol bondscoach van de vrouwenploeg en speelde als technisch directeur van de volleybalbond NeVoBo in op de wens om toptrainer Arie Selinger naar Nederland te halen – de basis van het succes bij de mannen, leidend tot olympisch goud in 1996. ‘Peter had altijd interesse in processen’, aldus Joop Alberda, de coach van de gouden mannenploeg. ‘Hij was een van de eersten die met zijn ploeg op overlevingskamp ging in de Ardennen en aandacht besteedde aan psychologische processen. Zie het als een zoektocht naar een nieuwe vorm van begeleiding.’

En daarin is Van Gaal per definitie geïnteresseerd. Op de dag dat hij vertelde over de inbreng van Murphy, voor de recente interlands tegen Polen en België, sprak hij over het bereik van de doelman, over zijn lengte, over gemeten reactiesnelheid, over beïnvloeding, over rekensommen waarvan hij de resultaten nog niet kon oplepelen. Van Gaal zal pas na de bevindingen bepalen wat hij ermee doet. Hij wil straks, tijdens het WK, alles hebben gedaan dat binnen zijn bereik ligt, om de kans op succes te vergroten.