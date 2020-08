De ‘origineelste schaakpartij’ blijkt een voorganger te hebben

Diagram links

Short – Timman na 30 ... h7-h5.

31. Kh2! Tc8

Na 31 ... Lc8 wint wit met een torenoffer: 32. Pg5! Lxd7 33. g4! (33 ... hxg4 34. h5) met vernietigende aanval.

32. Kg3! Tce8 33. Kf4 Lc8 34. Kg5!

Om de triomftocht na 34 ... Lxd7 te ­bekronen met 35. Kh6 met ondekbaar mat.

Nog altijd kan deze bijzondere slotaanval rekenen op grote bewondering. Wie Short – Timman Kingwalk intoetst in een zoekmachine, wordt bedolven onder ­superlatieven als ‘Shorts onsterfelijke partij’ of ‘de origineelste en spectaculairste koningswandeling uit de schaakgeschiedenis.’

Op die laatste twee kwalificaties valt veel af te dingen. Tim Krabbé verzamelde in zijn artikelen over winnende wandel­koningen fragmenten die aanzienlijk spec­taculairder zijn dan Shorts risicoloze zondagochtendwandeling.

Ook blijkt Shorts mars naar veld h6 een voorganger te hebben. Op Twitter wees de Schot Douglas Griffin onlangs op een partij die in 1985 door twee Slowaakse schakers werd gespeeld in een toernooi in ­Tsjechoslowakije.

Tibensky – Franzen

Stary Smokovec 1985

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Le7 5. Pf3 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Dc2 a6 8. a4 Ld7 9. Pe5 Pc6 10. Pxc6 Lxc6 11. Lxc6 bxc6 12. Td1 Dd5 13. Pa3 c5 14. dxc5 Dh5 15. f3 Lxc5+ 16. Kg2 Pd5 17. e4 Pe3+ 18. Lxe3 Lxe3 19. Pxc4 La7 20. Td7 Dc5 21. Tad1 Tab8 22. Dd3 h5 23. Kh3 Tb7 24. e5 Tb4 25. b3 Tbb8 26. f4 Tb4 27. Kh4! g6?

Nu ligt de weg naar h6 voor de witte ­koning open. Na 27 ... Dc6! (28. Kxh5 Dg2 29. h4 Dh3) moet wit zijn aanvalsplan herzien.

28. Kg5 Tbb8 29. Kh6!

Diagram rechts

De gelijkenis met Short – Timman is ­opvallend. Ook in dit geval speelt wits ­koning een belangrijke rol in de slotaanval.

29 ... Tfc8

Geen keus. Er dreigde 30. Dxg6+ fxg6 31. Tg7+ Kh8 32. Tdd7, waarna zwart om mat te voorkomen zijn materiële voorsprong met rente moet inleveren: 32 ... Tf7 33. Tdxf7 Df8 34. Txf8+ Txf8 35. Txc7.

30. Txf7! Kxf7 31. Dxg6+ Ke7 32. Df6+ Ke8 33. Pd6+

Nauwkeuriger is 33. Dg6+ Ke7 34. Dg7+ Ke8 35. Pd6+.

33 ... cxd6 34. Dxe6+ Kf8 35. exd6 Tb7

Na 35 ... Tc7 36. dxc7 Dxc7 (37. Td7 Tb6) wint wit met 37. Df5+ Df7 38. Dxf7+ Kxf7 39. Td7+.

36. d7 Txd7 37. Txd7 Db6 38. Tf7+ Kg8 39. Tg7+

Zwart geeft op.