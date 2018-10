De organisatie van de Giro wil niets liever dan Dumoulin weer zien rijden, maar hij laat zich waarschijnlijk niet verleiden

Tom Dumoulin op 1300 meter van de finish in de beklimming van de Jafferau tijdens de Giro. Beeld -

Maar dat Dumoulin zich ertoe laat verleiden in mei volgend jaar weer van de partij te zijn, te beginnen in Bologna waar meteen een lastige proloog van 8 kilometer wacht, is niet erg waarschijnlijk. Formeel staat de deur volgens ploegleider Marc Reef van Sunweb nog op een kier – hij noemde het parcours woensdagavond na de presentatie in Milaan ‘zeker uitdagend’ – en wordt de definitieve keuze pas gemaakt na gesprekken met de betrokken renners over hun rol in het nieuwe seizoen. ‘Maar vooralsnog blijft voor Tom de Tour de intentie.’

Reef beklemtoonde dat Dumoulin al meermaals heeft bewezen niet meer afhankelijk te zijn van zijn sterke tijdrit, maar dat hij ook bergop met de besten mee kan. Het aantal kilometers tegen de klok in de komende Giro is in vergelijking met de editie van 2017 ook minder: toen stonden er bijna zeventig op het programma. Dit jaar waren het er 44. Hoewel het team en de kopman vorige week na de presentatie van het rittenschema in de Tour de France van 2019 wat sip reageerden op de schamele 27 kilometer aan tijdritten, lieten ze al doorschemeren dat de voorkeur uitgaat naar een nieuwe poging om het allerhoogste podium in Parijs te halen. Afgelopen juni stond Dumoulin er op het schavot naast winnaar Geraint Thomas. Het rijden van beide ronden is geen optie meer: dat ziet de ploeg als een te grote fysieke en mentale belasting.

Wat andere Nederlandse klassementsrenners gaan doen, staat nog niet vast. Lotto-Jumbo zal pas half december besluiten waar Steven Kruijswijk zal rijden. Volgens teammanager Richard Plugge, zelf aanwezig in Milaan, wordt het nog een puzzel om de rolverdeling te bepalen tussen de Nederlander en de twee andere troeven, de Sloveen Primoz Roglic en de Nieuw-Zeelander George Bennett. Hij sluit een gedeeld kopmanschap niet uit. ‘Dat leverde ons in de Tour met Primoz en Steven een mooie vierde en vijfde plek op. We gaan goed kijken waar voor ons het beste resultaat is te behalen. De Tour is het belangrijkst, ja, maar de Giro trekt steeds meer aandacht en het is misschien wel de mooiste ronde.’

Bauke Mollema

Een gelijksoortig vraagstuk dringt zich ook op voor Bauke Mollema. Zijn ploeg Trek-Segafredo lijfde onlangs de Australiër Richie Porte in als tweede kopman. De Nederlander heeft een duidelijke voorkeur voor het rijden in Frankrijk. Maar Porte zal ook graag bewijzen dat hij daar voor het podium kan rijden, nadat hij in de voorgaande jaren er telkens ten val kwam. De vraag is wie de ploeg in de Giro zal willen inzetten. De titelverdediger in Italië, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, hield zich op de bijeenkomst in Milaan op de vlakte over een terugkeer. Aan te nemen is dat hij zich volgend jaar volledig zal richten op een vijfde Tourzege.

In de 102de editie zoekt de Giro d’Italia na het vertrek in Bologna de Tyrreense kust op, om vandaar zuidwaarts te gaan, in verschillende etappes door heuvelland met geregeld afstanden van meer dan 200 kilometer. Voor de eerste rustdag staat op zondag 19 mei een tijdrit van 34,7 kilometer naar San Marino op het programma. Het zwaartepunt ligt gewoontegetrouw in de laatste anderhalve week als het peloton door de Alpen en de Dolomieten trekt.

Naar voorbeeld van de Tour de France en de Vuelta last ook de Giro een wat kortere bergetappe in, een rit van 131 kilometer naar Courmayeur. Op 28 mei krijgen de renners juist weer een klassiek loodzware en lange dag voor de wielen: in de 226 kilometer naar Ponte di Legno vormen de Passo di Gavia, met een hoogte van 2621 meter het hoogste punt van de koers, en de Mortirolo, een van de steilste klimmen in Italië, grote hindernissen. De Giro eindigt op 2 juni met een tijdrit van 15 kilometer bij de arena van Verona.

Manager Plugge van Lotto-Jumbo noemde het parcours verrassend. ‘Het duurt dit keer lang voordat de echte bergen komen. Maar de eerste tijdrit is meteen heel pittig en dat geldt ook voor die rit naar San Marino. De vraag is of je dan meteen al het roze moet gaan verdedigen. Het is in elk geval wel weer een wedstrijd voor mannen met de lange adem.’