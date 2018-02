De 'opvolger van Usain Bolt', Christian Coleman, behaalt nieuw wereldrecord op de 60 meter indoor sprint

'De opvolger van Usain Bolt'

Normaal houd ik niet zo van al die aandacht. Maar zodra ik op de baan sta, de lichten aangaan en iedereen kijkt: dan bloei ik op Sprinter Christian Coleman

Coleman wordt gezien als de nieuwe grote man op de sprintnummers. Hij liep vorig jaar als student al de snelste seizoenstijd op de 100 meter: 9,82. Bij de WK atletiek in Londen was hij dicht bij een gouden medaille. Hij werd met een tijd van 9,94 seconde tweede achter winnaar Justin Gatlin (9,92). Maar hij bleef Usain Bolt, in diens afscheidwedstrijd, wel eenhonderdste seconde voor.



'Hier is de opvolger van Usain Bolt. Zijn naam? Christian Coleman', kopte de toonaangevende atletiekwebsite Let's Run na de gewonnen race van de Amerikaan. Zelf was hij na zijn recordrace bescheidener voor de camera's van Let's Run: 'Natuurlijk weet ik dat er over mij gesproken wordt in die termen nu Bolt afscheid heeft genomen. En ik zou liegen als ik daar niet mee bezig ben. Maar dat zal ik moeten laten zien als er een WK of Olympische Spelen op het programma staat.'