De opvallende transfers van Sutalo (Ajax) en Ivanusec (Feyenoord): ‘Kroaten liggen goed in de markt’

Ajax wachtte maanden op de Kroaat Josip Sutalo. Feyenoord wachtte zelfs nog langer op zijn land- en ploeggenoot Luka Ivanusec. Waarom konden de transfers niet sneller gaan? Feyenoord-directeur Te Kloese geeft een inkijkje in de Ivanusec-deal. ‘Het was op het randje.’

‘Elkaar dekken.’ Dat was de sleutel voor de komst van Luka Ivanusec naar Feyenoord, vertelt Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord. Ruim twee maanden geleden bevestigde Feyenoord-trainer Arne Slot het al langer sluimerende gerucht dat Feyenoord de veelzijdige aanvaller begeerde. Woensdag volgde pas de presentatie van de 24-jarige Kroatische international.

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Ivanusec, afkomstig van Dinamo Zagreb, stond al bijna een jaar prominent op de scoutinglijsten van Feyenoord. Te Kloese: ‘Er waren ups en downs in het onderhandelingsproces met zijn club. Cruciaal was: hij wilde alleen maar naar ons.’

Dat is geen toeval. In de relatie met de speler en zijn management werd veel tijd en moeite gestoken door Feyenoord. ‘Dat is heel waardevol gebleken.’

Feyenoord heeft 8 miljoen euro voor de speler betaald. Volgens de website transfermarkt.nl is Ivanusec 12 miljoen waard. Ajax betaalde, ook al na een lange vrijage, ruim 20 miljoen voor een andere Dinamo Zagreb-speler, de 23-jarige verdediger Josip Sutalo. In Kroatië wordt de eerste deal gezien als een slechte voor Dinamo en de tweede als een goede, gezien het verschil in opbrengst en het aantal interlands dat Sutalo (8) en Ivanusec (14) achter hun naam hebben.

Ideaal voor doorverkoop

Naast hun voetbalkwaliteiten spelen hun leeftijd en nationaliteit mee bij de waardebepaling. 23, 24 jaar is volgens Te Kloese ‘de ideale leeftijd’ om een buitenlandse speler te halen. Het grasgroene is eraf, maar over een jaar of twee, drie is Ivanusec nog jong genoeg om voor een fors bedrag door te verkopen. ‘En Kroaten liggen goed in de markt’, meent Te Kloese.

Feyenoord had al een paar maanden een principeakkoord met Dinamo Zagreb en Ivanusec zelf. Dat het zo’n langgerekte onderhandeling werd, had met een aantal factoren te maken. Ten eerste was er de Nations League-eindronde waarin Ivanusec, die het WK nog miste door een mindere periode na een buikwandblessure, imponeerde. Hij gaf een assist in de halve finale tegen Nederland en was ook basisspeler in de (verloren) finale tegen Spanje. Te Kloese: ‘Na zo’n toernooi denkt de verkopende club: hé, misschien valt er nog meer te halen.’

Met name een Franse en een Italiaanse club waren concreet geïnteresseerd. Zaak was die er ‘niet tussen te laten komen’. Als een speler openstaat voor een andere club dan kan de verkopende club (in dit geval Dinamo) de prijs opdrijven. Te Kloese: ‘Je moet blijven communiceren met elkaar, samen optrekken.’

Terwijl Te Kloese vooral sprak met het management van de speler, richtte Slot zich al anderhalve maand op Ivanusec zelf, zo vertelde de voetballer tijdens zijn presentatie. De manier waarop Slot hem zag als voetballer overtuigde Ivanusec ervan dat Feyenoord de ideale volgende stap was. ‘Hij stuurde me ook appjes waarin hij me feliciteerde na een wedstrijd en hoopte dat ik snel naar Feyenoord kwam.’

Vertraging

Tweede vertragende factor was dat Dinamo Zagreb, een bestuurlijk verdeelde club, eerst nog de lucratieve Champions League wilde bereiken. Nadat de Kroatische kampioen in de voorronde was uitgeschakeld, toog Sutalo naar Ajax, naar verluidt voor een verhoogd bod vanuit Amsterdam. Feyenoord, minder kapitaalkrachtig dan Ajax, hield vast aan de al eerder overeengekomen prijs, ook al morste Feyenoord in de eerste twee competitieduels al vier punten. Trainer Slot gaf in de pers aan te hunkeren naar een aanvaller die een man kan uitspelen, die makkelijk scoort en assists geeft. Naar een speler dus als Ivanusec.

Te Kloese: ‘We hebben een paar keer overwogen om door te schakelen naar iemand anders. Je hebt altijd een plan B, C en D klaar. Er moest gewoon snel nog zo’n speler bij. Het was op het randje.’

Josip Sutalo (l) bekijkt een wedstrijd van Ajax vanaf de tribune, samen met de inmiddels vertrokken verdediger Jorge Sánchez. Beeld Pro Shots

Vorig seizoen werd aanvaller Oussama Idrissi gehuurd. Te Kloese: ‘Dat is sportief heel goed uitgepakt, net als de huur van Szymanski. Maar het is altijd prettiger als je zelf de controle hebt over het contract van spelers dan dat je ze na een goed seizoen weer moet laten gaan.’

Idrissi kent de mores van Slot. Maar de Marokkaans international is drie jaar ouder en zit in een hogere salarisschaal dan Ivanusec. Dus werd toch steeds weer de hoogste prioriteit gegeven aan de Kroaat. Die deed van zich spreken in zijn laatste duel voor Dinamo in de voorronde van de Europa League vorige week met een doelpunt en een assist. Daarna volgde de definitieve vrijgave.

Het was niet de lastigste deal die Te Kloese sloot. ‘Dat was de komst van de Mexicaan Santiago Giménez vorig seizoen. Uiteindelijk kwam hij ook voor een lage prijs (6 miljoen euro, red.). Als zo’n speler zich dan ontwikkelt zoals je hoopt, dan is dat het allemaal waard.’