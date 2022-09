De opmars van een generatie laatbloeiers zet zich ook in Davis Cup door

Botic van de Zandschulp tijdens zijn partij tegen de Brit Cameron Norrie, die geen voet aan de grond kreeg. Beeld AP

Het contrast in de Emirates Arena in Glasgow is groot. Vanaf de tribunes moedigen vijfduizend uitzinnige Britse tennisfans kopman Cameron Norrie hartstochtelijk aan. Bij een belangrijk gewonnen punt zoekt de nummer acht van de wereld, deze zomer nog de halve finalist op Wimbledon, opzichtig contact met het in blauw uitgedoste thuispubliek.

Aan de andere kant van het net oogt Botic van de Zandschulp in zijn witte shirt als een ijskonijn. Het is alsof hij niks mee krijgt – of zich niks aantrekt – van alle hectiek om hem heen. Op de trage hardcourtbaan in het multifunctionele sportcomplex, dat tegen het stadion van voetbalclub Celtic aanschuurt, overklast de introverte tennisser zijn Britse opponent met harde opslagen, vernietigende forehands en gevoelige dropshots (6-4, 6-2).

Kalmte en koelbloedigheid blijken sterker dan opwinding en commotie. Niet veel later zal de nummer 35 van de wereld, uit Veenendaal, nuchter zeggen dat hij de nagenoeg perfecte wedstrijd heeft gespeeld. Het is de vierde keer in zijn carrière dat de beste tennisser van Nederland een overwinning boekt op een speler uit de top-10. Het is de veruit indrukwekkendste zege van dat kwartet.

Sterk optreden

De eclatante zege van Van de Zandschulp op Norrie staat symbool voor het sterke optreden van Nederland in de groepsfase van de Davis Cup. Met triomfen op de hoger geklasseerde ploegen van Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten plaatst het team van coach Paul Haarhuis zich verrassend als groepswinnaar voor de finaleweek van het prestigieuze landentoernooi, eind november in Malaga.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat Nederland bij de beste acht tennislanden hoort. Dat scenario leek iets meer dan een jaar geleden ondenkbaar. Geen enkele Nederlandse enkelspeler stond in de top-100, een magische grens in het tennis. Met de midtwintigers die hun partijen vooral buiten het zicht van de camera’s afwerkten, werd eigenlijk al geen rekening meer gehouden.

Nederlandse fans in Glasgow. Beeld Reuters

In Glasgow laat de ‘nieuwe generatie’ zien dat de recente opmars van Nederlandse mannentennis nog volop bezig is. Met de 26-jarige Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor staan er twee spelers in de top-50. En ook de één jaar jongere Tim van Rijthoven beleefde afgelopen zomer zijn doorbraak met een verrassende ATP-titel in Rosmalen en een plek in de vierde ronde op Wimbledon.

‘Het is niet zo dat we nu ineens standaard bij de beste acht tennislanden ter wereld horen, maar het geloof bij de jongens is het afgelopen jaar wel enorm gegroeid’, zegt Haarhuis, die als coach in Glasgow ook de beschikking had over ervaren dubbelspecialisten Wesley Koolhof (onlangs finalist bij de US Open) en Matwé Middelkoop. ‘Het is geen toeval dat iedereen nu goed presteert en is gestegen op de wereldranglijst.’

Oud-dubbelspecialist Jacco Eltingh (met Haarhuis meervoudig grandslamwinnaar) wijzigde vijf jaar geleden het beleid van de tennisbond. Lange tijd werden tennissers tot hun 21ste ondersteund. Daarna moesten ze het zelf zien te rooien. Maar met de komst van Eltingh als technisch directeur werd niet de leeftijd, maar potentie leidend. ‘We zagen de kwaliteiten van deze jongens, maar stelden ook vast dat mannelijke spelers op steeds latere leeftijd in de top-100 komen’, aldus Haarhuis.

Boost

Op het Nationale Tenniscentrum in Amstelveen stuwen de beste tennissers van Nederland elkaar sinds een aantal jaar naar een hoger niveau. Van de Zandschulp gaf zijn collega’s ook een enorme boost met zijn onverwachte plek in de kwartfinale op de US Open een jaar geleden, weet Haarhuis. ‘Op de training pakken die andere jongens ook weleens een setje van Botic. Plots gingen ook zij geloven dat er meer mogelijk is.’

Griekspoor won het ene na het andere challengertoernooi, terwijl Van de Zandschulp dit jaar sterk presteerde op Roland Garros (derde ronde) en Wimbledon (vierde ronde). Nog meer tot de verbeelding sprak het niet voorziene succes van Van Rijthoven, die als derde enkelspeler in Glasgow niet in actie kwam. Brutaal tenniste hij zich als nummer 205 van de wereld in een paar maanden richting de top-100. Als de nieuweling die voor niks of niemand bang was, versloeg hij bij het grastoernooi van Rosmalen onder meer toptienspelers Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev.

In Glasgow is het of die branie en onbevangenheid als een beschermende mantel over de Nederlandse team is gedrapeerd. Hoewel de ingetogen Van de Zandschulp nooit het uitgesproken karakter van een supertalent als de Spanjaard Carlos Alcaraz zal krijgen, lijkt hij een andere persoon op de baan dan enkele weken geleden bij de US Open.

Met de schouders naar beneden en een onbegrepen blik in de ogen had Van de Zandschulp in New York meer weg van een bozig kind dat zijn zin niet kreeg, dan van een tennisser die het naar zijn zin had. In de tweede ronde brak de Franse qualifier Corentin Moutet hem mentaal. Een terugkerend probleem bij hem.

Tennismoe

‘Ik was tennismoe’, zegt Van de Zandschulp over zijn tour van vijf weken door Amerika. ‘Ik was niet meer fris in mijn hoofd, waardoor ik heel snel gefrustreerd raakte. Elk foutje of gemiste bal wordt dan iets heel groots in mijn hoofd.’ Plots oogde hij als de kwetsbare tennisser die van iedereen kon verliezen.

Maar na een week geen racket te hebben aangeraakt, etaleert de opgefriste versie van Van de Zandschulp zijn potentieel in de Davis Cup. In vijf dagen tijd rekent hij als kopman af met drie spelers uit de top-50: de Kazak Alexander Boeblik (44), de Brit Norrie (8) en de Amerikaan Taylor Fritz (12). Ze hebben geen antwoord op zijn haast foutloze spel.

Verdwenen is de nukkige houding. In plaats daarvan zweept Van de Zandschulp de in oranje gehulde fans (zo’n vijftig man sterk) na een fraai punt tegen Fritz met armgebaren op, alsof een gesloten oester zich voorzichtig opent. ‘Ik had echt zin om te spelen en stond met plezier op de baan. Dat was de afgelopen periode wel anders.’

‘Als hij zijn niveau haalt, dan ligt zijn lat extreem hoog en kan hij zonder twijfel de top-10 halen’, zegt Fritz, nadat hij in twee sets (4-6, 6-7) aan de kant is geschoven door de Nederlander. ‘Maar bij tennis gaat het er ook om hoe vaak je dat niveau haalt en wat je ondergrens is als je een keer minder speelt.’

In het kielzog van Van de Zandschulp wint ook Griekspoor (ATP-48) twee van zijn drie enkelpartijen, waaronder tegen de negentien plekken hoger geplaatste Amerikaan Tommy Paul. ‘De enige manier om beter worden, is om meer van dit soort wedstrijden te spelen en in deze situaties te komen. De druk bij belangrijke punten kun je in een training niet nabootsen.’

Na zijn afsluitende persconferentie, zaterdagavond, blijft Haarhuis in de persruimte nog even met een paar journalisten praten. In zijn enthousiasme vertelt de coach dat hij vanaf de zijkant heeft genoten van het sterke spel van de Amerikaanse toppers Fritz en Paul tegen Nederland. ‘Ik wilde eigenlijk tegen Botic en Tallon zeggen dat ze goed naar hun voetenwerk en de manieren van retourneren moesten kijken. Tegelijk besefte ik dat ze wel gewoon van hen hadden gewonnen.’

Groentjes

Het zegt volgens Haarhuis alles over de ontwikkeling die de Nederlanders het afgelopen periode hebben doorgemaakt. ‘Vergeet niet dat Botic en Tallon pas een jaar op het hoogste niveau spelen en Tim zelfs pas een paar maanden. Hoewel midden in de twintig zijn het nog echte groentjes op de ATP-tour.’

Ook in Glasgow zijn ‘ervaring’ en ‘zelfvertrouwen’ sleutelwoorden. ‘Ik heb in mijn eerste jaar misschien te veel wedstrijden gespeeld. Ik wil het nieuwe seizoen vooral naar mijn toernooischema gaan kijken, waardoor ik frisser ben en positiever op de baan sta’, zegt Van de Zandschulp.

Of dat leidt tot een plek in de top-10, is volgens Haarhuis moeilijk te voorspellen. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat Botic, Tallon en Tim hun hoogste rangschikking op de wereldranglijst verbeteren als ze straks tien tot vijftien grandslamtoernooien achter hun naam hebben staan.’

Het zijn de bespiegelingen voor de toekomst, terwijl op zaterdag in de Emirates Arena vooral het heden telt. De reusachtige tennishal, die plek biedt aan negenduizend bezoekers, is al grotendeels leeg als het Nederlandse Davis Cup-team zich laat fêteren door de oranje-supporters. ‘Wij gaan naar Malaga’, klinkt het in koor, als passend slot van een aantal wonderlijke tennisdagen in Glasgow.