De openingsceremonie reflecteert het zelfvertrouwen van China

Als je het de Chinezen vraagt, was de openingsceremonie van de Winterspelen een groot succes. Ze hebben ervan genoten, sommigen nemen zelfs woorden als ‘ontroerend’ en ‘romantisch’ in de mond. ‘Het was eenvoudig maar mooi’, zegt een kennis die ik zaterdag spreek. ‘In 2008 was het groots maar ook ingewikkeld. Ik vond deze ceremonie beter, en een stuk minder geld- en tijdverslindend.’

Wat de Chinezen het meest waarderen, is dat de show niet perfect was. Geen bombastisch massaspektakel zoals bij de Zomerspelen, maar een optreden op mensenmaat. In 2008 werd een 7-jarig zangeresje vervangen door een playbackend meisje omdat ze net een tand was verloren, dit keer was een trompetspelertje met een mond vol gaten te zien. In 2008 werd de soundtrack gebracht door duizenden trommelaars, dit keer door een simpel kinderkoor.

‘Dat reflecteert ons zelfvertrouwen’, staat in een blog dat in mijn vriendengroep op WeChat wordt rondgestuurd. ‘We hoeven onze spierballen niet meer te laten rollen, we hoeven geen kunstjes meer te tonen. Als wij het goed vinden, is het goed genoeg.’

De Chinese commentaren contrasteren met de reacties in het Westen: daar wordt een stuk sceptischer naar de ‘menselijke show’ gekeken en wordt vooral de politieke boodschap ontleed. Centraal in de ceremonie staat China’s rol in de wereldgemeenschap, met sneeuwvlokjes die landen symboliseren en slogans als ‘together for a shared future’. Aangezien China die wereld op zijn voorwaarden wil vormgeven, is dat voor westerse landen geen vrolijk vooruitzicht.

Sommige westerse commentatoren opperen dat de Spelen niet in Beijing mogen plaatsvinden. Het is een schande, in een land waar minderheidsgroepen hardhandig onderdrukt worden en critici de mond gesnoerd. Wat deze commentatoren niet melden is dat er in 2015 slechts twee kandidaten voor deze Winterspelen waren. De andere kandidaat was Almati in Kazachstan, waar onlangs vreedzame betogers door het leger werden neergeschoten. Hadden ze de Spelen liever daar gezien?

Aanvankelijk wilden vier Europese steden zich kandidaat stellen: Krakow in Polen, Lviv in Oekraïne, Stockholm in Zweden en Oslo in Noorwegen (de grote favoriet). Een voor een trokken zij zich terug: de Spelen waren te duur, te belastend, te politiek beladen. Dat wordt in China ook gezien: westerse landen die zelf forfait gaven, staan nu wel aan de zijlijn kritiek te geven. Dat komt nogal armoedig over.

Niet voor niets maakt de westerse kritiek steeds minder indruk in China. Het Westen heeft zijn eigen huis niet op orde, wijst anderen graag met de vinger, maar houdt het meestal bij woorden zonder daden. ‘Het enige wat belangrijk is voor China, is dat we zelf ons best doen’, schrijft de nationalistische krant Global Times. ‘Of het nu jaloezie, haat, woede of angst is, al die emoties in het Westen zijn onze aandacht niet waard.’

China’s plan: niet anderen de maat nemen, maar zelf sterker worden. ‘Het Westen zal ons bekritiseren en tegelijk schaamteloos handel blijven drijven, terwijl ze onderling discussiëren over het afwegen van waarden en economische belangen. Ze bedriegen zichzelf, terwijl ze respectloos van twee walletjes eten. Uiteindelijk zullen ze zo verzwakt zijn dat ze niet anders kunnen dan ons te accepteren.’

Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.