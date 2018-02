De opening van de Spelen in Pyeongchang ging vooral over de historische toenadering tussen Korea's

Niets ging mis bij de opening, Zuid-Korea toonde z'n perfectie

Washington wil eerst een garantie dat Pyongyang bereid is zijn nucleaire arsenaal op te geven voor het bereid is tot serieuze gesprekken. Tot die tijd geldt een beleid van 'maximale druk'. Op bezoek bij de Japanse premier Abe kondigde Pence deze week aan dat de VS binnenkort 'de zwaarste sancties' ooit zullen afkondigen tegen het regime van Kim Jong-un. Voordat Pence afreisde naar Pyeongchang voor de Winterspelen ontmoette hij een aantal Noord-Koreaanse vluchtelingen om het 'verdorven' regime in het noorden te onderstrepen. President Trump had niet toevallig vorige week hetzelfde gedaan in het Witte Huis.



De show die de Koreanen het koukleumende publiek in de avonduren voorschotelden was onberispelijk. Het land, dat zich in 1988 met de Zomerspelen van Seoul al als technologisch vooruitstrevend toonde, liet zijn perfectie zien. Aan het einde van de openingsceremonie, die waarschijnlijk vanwege de kou tot twee uur en tien minuten was bekort, mocht de populairste sportvrouw van Korea, Olympisch kunstrijkampioen Kim Yu-na, op veertig meter hoogte haar rondjes draaien. Het olympisch vuur laaide tegen tienen (lokale tijd) op in een grote Koreaanse kruik. Waar in Vancouver 2010 en Sotsji 2014 de techniek soms faalde - een paal die niet omhoog kwam, een olympische ring die geen licht gaf - kon Pyeongchang zich op de borst kloppen. Niets ging mis.