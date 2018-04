De opa van Mike Teunissen: als de duiven eenmaal binnen waren, laadde hij de racefiets in de auto

Zit hij er nog bij? Het was het eerste wat ik me afvroeg toen ik zondagmiddag eindelijk voor een televisietoestel terechtkwam. Een camerashot uit de helikopter, ik identificeerde twee Sunwebshirtjes. Ja, de kans was groot dat hij er nog bij zat. Even later werd het een volslagen zekerheid: zijn naam viel. Mike Teunissen ging gewoon de finale van de Ronde van Vlaanderen rijden. Zo'n koers is toch een stuk spannender met bloed uit de eigen streek voorin. Gek genoeg moest ik in ineens aan de postduiven van zijn opa denken.