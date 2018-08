De onverwachte wederopstanding van Tiger Woods verbaasde de gehele golfgemeenschap

Grote geld terug in golf

De kijkcijfers van het US PGA met Woods waren in de VS 54 procent hoger dan die van vorig jaar zonder Woods. Met Woods' comeback explodeert de mondiale belangstelling voor golf. Sponsors zijn bereid tien miljoen dollar aan prijzengeld ter beschikking te stellen voor een golfmatch tussen Woods en de andere golflegende Phil Mickelson die eind november in Las Vegas moet plaatsvinden. ‘Het gaat om absurd veel geld’, erkende Mickelson.

Ook de Amerikaanse PGA (Professional Golf Association) is bezig het golf nog lucratiever te maken. Na honderd jaar zal het US PGA Championships op de golfkalender worden verplaatst van de maand augustus naar mei. Tot nu toe lag deze kalender even onwrikbaar vast als de keien van de Via Appia. In mei kijken meer mensen naar televisie, wat hogere reclame-opbrengsten oplevert. Promotie-acties van fabrikanten van golfspullen slaan in mei beter aan dan in de zomermaand augustus als het seizoen al afloopt. De PGA wil niets weten van een knieval voor de commercie en zei dat de verplaatsing in belang is van spelers, toeschouwers en het spel zelf. Een excuus is ook dat golf sinds 2016 weer Olympisch is geworden. Omdat de Spelen meestal in augustus plaatsvinden botst dat met de golfkalender. Daarnaast schept de verplaatsing ook de mogelijkheid om de US PGA vaker in de zuidelijke staten van de VS te houden waar het in augustus te heet is voor golf.