De ontmaskering van het Argentinië van ster Messi

Voetbal was donderdag verpakt in een banale schil van vulgariteit, schofterigheid en aanstelleritis. De werkelijkheid bleek erger dan al was verwacht voor de sleutelwedstrijd Argentinië – Kroatië, waarin Messi en co bijna naar de uitgang van het WK zijn gedirigeerd. Kroatië is na de overigens verdiende 3-0 alvast zeker van de achtste finales, met twee zeges.

Argentinië is vrijwel uitgeschakeld, maar nog niet definitief. Het moet hopen op een zege van Nigeria op IJsland, vrijdag, dan blijft de kans op kwalificatie minimaal aanwezig, mits het dan ruim van Nigeria wint en Kroatië niet te aardig is voor IJsland. Bij gelijke stand in punten telt eerst het doelsaldo bij de Fifa. Maar hoe moet Argentinië, dat zich al door de Zuid-Amerikaanse kwalificaties worstelde, in hemelsnaam een duel winnen? Het elftal is een verschutting, Messi laat zich meedrijven op golven van onkunde. In dit Argentinië is hij opeens aards, alsof het lot van een voetbalgek land te zwaar op hem drukt.

Messi, overal in Rusland aanwezig in reclame-uitingen, is vermoedelijk blij dat hij van dit gedraal af is. Hij is een veulen op het hengstenbal, de tovenaar die zijn magie kwijtraakt in een circus van tweederangs artiesten. De eeuwige vergelijking met Maradona, weer pontificaal op de tribune in Nizjni Novgorod, moet hem onderhand tot op het bot tergen. Nou goed, hij zal vermoedelijk nooit een WK winnen, de Argentijnen kunnen blijven zwelgen in nostalgie.

Luka Modric na afloop van het 2-0-doelpunt dat hij scoorde. Foto AP

Waar zijn club Barcelona in goede tijden een combinatiemachine is, met Messi als scharnier, is Argentinië een visieloos elftal, een clubje krachtpatsers zonder fijnzinnigheid, zonder beweging, zonder klasse. De klasse schuilt in aanvallers, van wie altijd een aantal op de bank zitten. Het is een ploeg die totaal niet kan voldoen aan de torenhoge verwachtingen. Messi laat zich ook meesleuren door het totale niets.

In een vooral voor rust afzichtelijke partij, waarin de kwaliteit van individuele spelers was gemaskeerd door nadruk op zogenoemd resultaatvoetbal van getatoeëerde aanstellers, bleef het vrij lang 0-0. Dat was het mogelijk gebleven als doelman Caballero, reserve bij Chelsea, niet vreselijk in de fout was gegaan. Caballero vond zich dit toernooi opeens in het doel terug, door de blessure van Romero.

Hij fabriceerde na een makkelijke terugspeelbal een kolderiek, zacht boogballetje, afgestraft door een schitterende volley van Rebic, de spits van Eintracht Frankfurt die onlangs de bekerfinale van Duitsland tegen Bayern München besliste. De spits ook die blij mocht zijn niet minimaal de gele kaart te krijgen toen hij alle lucht uit het lijf van Mercado ramde met een onbezonnen sprong.

Sampaoli

Lionel Messi, hij moet zich hebben gevoeld als een drenkeling op een onbewoond eiland. Messi behaalde drie finales in drie jaar, in 2014, 2015 en 2016. Hij verloor ze alle drie. Twee voor de Copa América, eentje op het vorige WK. Nu is hij verdwaald in een elftal dat te veel op zijn tenen moet lopen, aan de hand van een trainer die van overspannen gedrag zijn handelsmerk maakte.

Sampaoli, wat een dwaas. Wat een warhoofd. De trainer had drie andere mannen opgesteld dan tegen IJsland, zaterdag, toen Argentinië met 1-1 startte. Maar wie ook speelt, het maakt allemaal niet uit, mede omdat Argentinië nooit kan vertrouwen op zijn gammele defensie. De opbouw is te traag of verloopt met lange, wilde passes, de doelman is een paljas. Messi kwam nauwelijks aan de bal, al ligt dat ook aan hemzelf. Hij doet te weinig om vrij te komen. Maar wie moet hij aanspelen?

De Kroatische trainer Zlatko Dalic omhelst speler Mario Mandzukic. Foto AFP

Kroatië is een machine, een ploeg die al jaren bijeen is, sinds halverwege de kwalificatie onder leiding van trainer Dalic. Het is voor de topgeneratie met Modric, Rakitic, Mandzukic en al die anderen tijd om te oogsten, want vaak loopt het knullig af op een eindronde. De ploeg won de openingswedstrijd van Nigeria eenvoudig. Mandzukic en Rebic, die zelfs voor het torpederen van Mercado geen gele kaart kreeg van de armetierige scheidsrechter Irmatov uit Oezbekistan, hadden al voor rust kunnen scoren.

Ach, dit is het lot van Messi. Elk land weet dat hij niet af te stoppen is als hij ruimte krijgt, en dus geven ze hem geen ruimte. IJsland hield een soort dubbele handbalverdediging van twee linies op de rand van het zestienmetergebied, Kroatië deed weinig anders voor rust. En af en toe zet zo’n ploeg dan handig druk, om ook nog eens wat gevaar te stichten. Na het doelpunt van Kroatië zette Argentinië aan. Sampaoli bracht Higuain en later ook Dybala, maar Kroatië scoorde nog twee keer. Eerst een fraai schot van spelmaker Modric, daarna een intikker van Messi’s ploeggenoot bij Barcelona Rakitic, na een voor Argentinië vernederende aanval.