De onmogelijke missie van de Pakistaanse hockeyers: ‘We hebben een mirakel nodig’

Zaterdag en zondag spelen Nederland en Pakistan twee duels voor een olympisch ticket. Twee Pakistaanse internationals kwamen zondag in actie voor Schaerweijde, spelend in de promotieklasse.

Na de moeizame 2-1-zege voor de hockeyers van Schaerweijde op Qui Vive vraagt coach Suzan Veen even aandacht voor de Pakistaanse internationals. Ze wenst Mehmood Rashid en de geblesseerde aanvoerder Muhammad Rizwan succes in de olympische kwalificatie tegen Nederland, komend weekeinde in het Wagener Stadion. Van de promotieklasse naar de Spelen van Tokio, het lijkt voor de Paki’s een onmogelijke missie. ‘We hebben een mirakel nodig.’

De Pakistaanse routiniers, die zes jaar speelden bij het voormalige Oranje Zwart, hadden zich vorig jaar na het mislukte WK in India al verzoend met het einde van hun internationale loopbaan. ‘Ik zei tegen de bondscoach: kies voor de jeugd en denk eindelijk eens aan de lange termijn’, vertelt de 29-jarige Rizwan, voor het clubhuis van Qui Vive in De Kwakel. ‘Maar voor de olympische kwalificatie tegen Nederland viel de bond weer terug op routine.’

Ronald Brouwer is de enige speler van Schaerweijde, die zijn Pakistaanse teamgenoten liever niet ziet stunten tegen Nederland. Hij behoort immers tot de staf van bondscoach Max Caldas, die zondag ziet hoe de oud-international ook op 40-jarige leeftijd met twee treffers het verschil maakt voor Schaerweijde.

‘Het is ook politiek bepaald dat Rizwan en Rashid weer voor Pakistan moeten spelen’, zegt Brouwer. ‘Ze worden een beetje onder druk gezet. Ik vind het veelzeggend dat de dertigers het weer moeten doen, zonde voor het Pakistaanse hockey. Zo krijgt de nieuwe generatie nooit een kans.’

Na de twaalfde plaats bij het WK in India was Pakistan een spookteam geworden. Geen geld, geen programma, geen deelname aan de nieuwe Pro League; daarom hebben de Pakistaanse hockeyers volgens oud-bondscoach Roelant Oltmans geen schijn van kans tegen Nederland.

Rashid: ‘De Pakistaanse hockeybond kampte met financiële problemen, maar die worden nu opgelost. Het was niet alleen voor onze talenten een klap dat we ontbraken in de Pro League. Pakistan hoort erbij te zijn, we hebben nu eenmaal een groots verleden in de hockeysport.’

Het is tevens het grootste manco voor Pakistan, het verleden legt een deken over de toekomst. Elke bondscoach moet voldoen aan normen en waarden uit de glorieuze jaren ’80 en ’90. Maar de laatste wereldtitel voor Pakistan dateert alweer van 1994, met Hans Jorritsma als coach. Zijn talrijke opvolgers werden snel gedumpt als resultaten uitbleven. Rashid: ‘De Pakistaanse hockeybond moet meer geduld hebben en niet in paniek raken na één nederlaag.’

Hoofdschuddend vertelt Rizwan hoe Pakistan met Nederlandse topcoaches als Jorritsma, Oltmans en zijn voormalige clubcoach Michiel van de Heuvel progressie boekte. ‘Nu hebben we met Junaid de beste coach van Pakistan, maar het verleden heeft bewezen dat we ons met ervaren coaches uit het buitenland ook met de wereldtop kunnen meten. Geld is niet het voornaamste probleem in Pakistan, het gebrek aan professioneel management breekt ons op.’

Rizwan noemt het ‘shit’ dat Pakistan ook komend seizoen zal ontbreken in de Pro League. ‘Hoe kunnen onze talenten ervaring opdoen tegen de toplanden als we nergens meedoen? Het kost ons bovendien kostbare punten op de wereldranglijst. We zijn gezakt naar de 17de plaats, zo wordt het steeds moeilijker om aan te haken.’

Pakistaans international Mehmood Rashid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het fraai gelegen complex van Schaerweijde in Zeist wijst de 31-jarige Rashid om zich heen. ‘Deze club heeft alleen al zeven kunstgrasvelden, in Pakistan liggen er elf in totaal. De meeste hockeyers leren het spel op natuurgras, het illustreert de enorme achterstand in Pakistan.’

Vanwege de politieke onrust in Pakistan kunnen de hockeyers geen thuiswedstrijden spelen, dat isolement werkt volgens Rizwan verlammend. ‘Het is misschien wel de voornaamste reden, waarom het Pakistaanse hockey zo is afgegleden. Niemand wil bij ons spelen.’ En Rashid: ‘We waren gewend aan volle stadions, zeker in Lahore. Zo konden we de sport promoten.’

Er is een revolutie nodig om het Pakistaanse hockey weer aan de top te krijgen. Rashid: ‘De structuur moet worden aangepast, want er is voldoende talent. Maar zonder deugdelijk systeem kunnen we ze niet opleiden tot tophockeyers. Niet voor niets spelen Rizwan en ik al jaren in Nederland, jullie competitie is de beste van de wereld.’

Rashid is ook in de promotieklasse, de eerste divisie van het tophockey, de gehaaide linksback bij wie de bal aan de stick kleeft. Rizwan kijkt noodgedwongen toe in De Kwakel, hij liep tijdens een trainingsstage in Pakistan een rugblessure op. ‘Dat reizen op en neer hielp niet’, moppert Rizwan. ‘Het is een eer om aanvoerder te mogen zijn van Pakistan, maar ik hoop dat ik bijtijds fit ben voor de interlands tegen Nederland.’

Lachend zegt Rashid dat hij met Oranje Zwart zelden verloor in het Wagener Stadion, al was Amsterdam toen de tegenstander. Onderschat ons niet, is zijn boodschap. ‘Het is ook voor ons de laatste kans om de Spelen te halen. Natuurlijk is Nederland favoriet en het helpt niet dat we twee keer een uitwedstrijd spelen. Het is duidelijk dat de wereldhockeyfederatie de hoger geplaatste teams bevoordeelt. Toch zijn we in staat om Nederland te verrassen.’

Oud-international Brouwer maakt zich als spion van Caldas minder zorgen. ‘Rizwan en Rashid zijn prachtige hockeyers, waardevol voor Schaerweijde en Pakistan. Maar eigenlijk mag het voor Nederland niet uitmaken wie Pakistan komend weekeinde opstelt.’