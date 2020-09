De ongewenste trui die zal moeten worden verdedigd

Zaterdagmiddag moest ik opeens denken aan de woestijn van Koeweit in 2003, aan shock and awe, aan het begin van een ongezien machtsvertoon: het platslaan van de Irakese troepen door de alliantie. Het legertje van Jumbo Visma dat zich in stelling bracht voor de beklimming van de Port de Balès leek van eenzelfde gretigheid bezeten. Het was duidelijk: Primoz Roglic ging eens grondig huishouden vandaag. Die pakt de rit én de trui. Het gevolg was dat het legertje zichzelf opvrat. Een merkwaardig schouwspel: de ene ploegmaat stak de andere dood. Alleen de kopman bleef recht, maar tot een glorieuze afronding kwam het niet.

Zowel Robert Gesink als George Bennett roemden Tom Dumoulin na de etappe als een fantastische teamplayer. Daar hebben ze natuurlijk geen ongelijk in, maar het was wel een beetje dom van Tom zichzelf uit te schakelen als tweede klassementsman met die genereuze sleurbeurt op de col de Peyresourde. Voorbarig was het in elk geval. En ook nog eens tegen het ploegprotocol. Zou Tom ‘het oortje’ hebben uitgegooid onderweg?

Nauwelijks een week geleden achtte Tom het niet onmogelijk de Tour te winnen. Ik ook niet. Dat hij af en toe grijs zag van ellende vond ik normaal. Hij moest zichzelf toch opnieuw uitvinden na zijn gedwongen sabbatical? De klasbak zou langzaam rijpen als fruit op een schaal. Dat zal ook nog wel gebeuren als de Tour corona verslaat. Ach, er is ondankbaarder werk dan rijpen in dienst van Roglic. Ik vermoed dat Tom Dumoulin opgelucht is.

Op de Peyresourde ging de knop dus om. Soms wordt gezegd dat het onmogelijk is in het hoofd van een renner te kijken, maar nu zag ik hem concreet de psychische hendel omzetten. In de gedachtewolk boven zijn hoofd kon je het lezen: het zal niet voor mij zijn dit jaar.

Roglic dan toch in het geel nu. Jumbo Visma controleerde zondag de felle etappe met de zwier van ijsdansers. Alsof de ploeg vast aan het oefenen was voor het vervolg van de Tour. Deze sessie zag er een stuk beter uit dan die van zaterdag. De trui waarvoor ze een paar dagen geleden nog moeite deden die vooral niet te veroveren zal moeten worden verdedigd.

Roglic liet weten blij te zijn met het ongewenste geel. Over de last die hiermee op de schouders van hemzelf en de ploeg werd gelegd was hij vrij laconiek: moet lukken.

Of is er informatie welke de buitenwereld nog niet kent? Dat de Tour Parijs niet gaat zien? Dat de finish dichterbij is dan we denken? Ben ik gek aan het worden?

Na de rustdag is vast meer bekend. Het wordt sowieso de spannendste rustdag ooit met al die wattenstaafjes die diep in de neusgaten van de renners worden gepriemd.