De ongekend lange lijst van sporten in Nederland: 323 stuks

Elke maand wordt de ‘organische’ lijst aangevuld. Dat komt door de marktonderzoeken die peilbureau Ipsos houdt. Daarin wordt gevraagd of mensen aan sport doen en zo ja welke. Kaper: ‘Er zijn 45 sporten die je kunt aankruisen en als jouw sport er niet bij staat, kun je achter het regeltje ‘anders’ jouw tak van sport invullen. Mensen zijn daar best fanatiek in. Als je stelt: dansen is genoeg. Dan komen ze zelf met zumba, ballroom, Argentijnse tango of biodanza aan.’

Door die voortdurende inventarisatie komt NOCNSF, de koepel van officieel 77 sportbonden, 22.453 verenigingen en 4,27 miljoen sporters, aan het reusachtige aantal van 323 sportsoorten. Soms als zeer vaak het vakje ‘anders’ wordt aangekruist, krijgt een sport een plek onder de 45 groten. Dat is bijvoorbeeld met yoga gebeurd. ‘Dat werd een aantal jaren geleden om welke reden dan ook niet als een sport gezien, maar is nu een van de grotere op onze lijst van sporten’, aldus Kaper.

Yoga staat nipt in de toptien van meest beoefende sporten (per 2019) die NOCNSF onlangs publiceerde. De beheersingssport, vrij van competitie en haast, is negende met 513 duizend actieve beoefenaren. Die lijst wordt gedomineerd door fitness ‘individueel’ (nummer één) en fitness ‘groep’ (zevende), met achtereenvolgens 3 miljoen en 834 duizend beoefenaren. Wandelsport (2,5 miljoen) zwemmen (1,6 miljoen), hardlopen (1,4 miljoen) en fietssport (1,2 miljoen) maken de topvijf vol.

De lijst van ‘323’, ogenschijnlijk een allegaartje van acrobatiek tot zwemmend redden, staat vol met voor sportingewijden toch behoorlijk onbekende namen. Kaper: ‘Ook ik moet af en toe passen.’ Bijvoorbeeld bij naginata. Blijkt zwaardgevecht van Japanse origine. De lijst staat bol van Aziatische verdedigingssporten die op ‘do’ eindigen. Kaper: ‘De budosport had vroeger in Nederland een overkoepelende bond, maar die knalde uit elkaar. Er zijn misschien wel veertig do-specialismen.’

Op Nationaal Sportcentrum Papendal passeerden de voorbije maanden sportnamen die gegoogeld werden: van gyrokinesis tot hapkido, van insanity tot krav maga, van portdebras tot sibpalki. Zelfs zaktraining en ricochet moesten worden gecheckt. Het was allemaal onderdeel van de inschaling van sporten voor de protocollen, waarmee de georganiseerde sport na de coronaschorsing weer op gang kan komen. Woensdag moet bij monde van het kabinet daar uitsluitsel over komen.

Kaper: ‘We hebben al die 323 sporten ondergebracht in clusters. Anders wordt het onwerkbaar. De voornaamste clusters? Binnen en buiten, individueel of teamverband, wel of geen afstand, contact dan wel geen contact. Met onze twaalf clusters hebben we ruwweg 90 procent van het Nederlandse sportaanbod afgedekt. We hebben goede hoop op een spoedige herstart. Zeker nu vele sporten de buitenlucht hebben herontdekt.’