De onervaren hoofdtrainer maakte merkwaardige keuzes die zijn ploeg eerder remden dan stimuleerden

Het is woensdag 23.27 uur in een kolkende Grolsch Veste als Ajaxverdediger Matthijs de Ligt zijn aanloop neemt voor de veertiende strafschop in het bekerduel met FC Twente. Keeper Drommel pareert het schot en Ajax ligt uit het toernooi. Een dag later beseft coach Marcel Keizer dat zijn lot al in handen lag van Hakim Ziyech, die Ajax op 3-3 in de strafschoppenserie nagenoeg naar de kwartfinales had kunnen schieten.