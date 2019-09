De ondefinieerbare waarde van een Sloveense kopman: Primoz Roglic is op weg naar de eindzege van de Vuelta

Roglic op de steile klim van Los Machucos. Beeld BSR Agency

Het was een speels filmpje waarin Team Jumbo-Visma afgelopen week de contractverlenging van Primoz Roglic bekendmaakte. Bekende sporters uit andere disciplines dan het wielrennen hengelen naar zijn komst. Want die Sloveen, gewezen schansspringer en nu op twee dagen van winst in de Vuelta, die kan toch alles?

Voetballer Frenkie de Jong belt met teammanager Richard Plugge en vraagt: ‘Roglic naar Barcelona, dat zou toch hartstikke mooi zijn?’ Diens antwoord is veelzeggend: ‘Nee, Frenkie. Die nemen we gewoon mee terug naar Nederland.’

Zo laat de ploeg er geen misverstand over bestaan. Plugge: ‘Hij is steeds meer een van ons. Hij spreekt de taal al heel behoorlijk, al is hij wat beschroomd dat in het openbaar te doen. Hij past zich aan, hij kan al net zo recht voor zijn raap zijn als de meeste Nederlanders.’

Kennelijk wilde de ploeg met het filmpje sceptici maar eens van repliek dienen. Deze vraag wordt het team geregeld voorgelegd: wat moet een oer-Hollandse grootgrutter als Jumbo met een Sloveen als uithangbord? Een renner uit een land van krap twee miljoen inwoners?

Wieleraficionados in Nederland mogen dan geregeld smullen van spectaculaire etappes in Spanje, buiten hun kring is het meeleven beperkt. De kijkcijfers van de uitzendingen van Eurosport in Nederland schommelen rond de 100.000, al zijn er ook nog liefhebbers die uitwijken naar Sporza. De NOS beperkt zich op werkdagen tot samenvattingen laat op de avond. Dat zou, is de niet zo gewaagde veronderstelling, anders zijn uitgepakt als een Nederlandse renner namens Jumbo in de rode leiderstrui naar Madrid was gefietst.

Reserves over het dienstverband tussen de Nederlandse ploeg en de Sloveen kregen weer wat voeding toen in juli bekend werd dat Roglic al een mondeling akkoord had bereikt over een verbintenis tot 2023, maar een bezegeling telkens uitbleef. Geruchten over een vertrek staken de kop op. De aanstaande concurrentie met de van Sunweb overgekomen Tom Dumoulin zou hem aan het denken hebben gezet. UAE Team Emirates was geïnteresseerd. Daar rijdt al een landgenoot, de 20-jarige Tadej Pogacar. Volgens Plugge is er nooit twijfel geweest. ‘We wilden het pas bekendmaken op een moment dat Primoz zelf in koers was.’

Primoz Roglic in de rode leiderstrui. Beeld AFP

Jumbo is uiterst tevreden met Roglic. In zijn antwoord op die alsmaar terugkerende vraag, trekt de teammanager de vergelijking met de positie van de Serviër Dusan Tadic bij Ajax. ‘Als die scoort, staat de Johan Cruijff Arena op zijn kop. En Primoz is in zijn sport ook een ster. Hij heeft uitstraling, in hoe hij handelt in de wedstrijd en – al is hij in interviews niet zo lang van stof – in wat hij zegt. Het is altijd raak. Het is een slimme jongen.’

Plugge beaamt dat een voetbalclub voor fans meer betekenis heeft dan een team in de wielersport. ‘Maar dit telt ook: wij zijn als enige Nederlandse ploeg vertegenwoordigd in de hoogste categorie. Onze roots liggen hier, maar we bereiken de resultaten dankzij verschillende nationaliteiten. We hebben nu in Spanje bijvoorbeeld George Bennett uit Nieuw-Zeeland, Sepp Kuss uit de Verenigde Staten en Robert Gesink en Lennard Hofstede uit eigen land. Niet voor niets is ons motto: samen winnen.’

Hij wijst erop dat financiers van het team niet alleen maar in de Nederlandse markt zijn geïnteresseerd. Jumbo probeert voet aan de grond te krijgen in België, ‘een belangrijk wielerland’. Dat de Vlaming Laurens De Plus zich in de Tour de France ontpopte als een waardevolle pion voor Roglic in de bergritten, is daar niet onopgemerkt gebleven. Andere merken die zich als sponsor hebben verbonden, zoals fietsfabrikant Bianchi, onderdelenleverancier Shimano, helmenfabrikant Lazer en softwarebedrijf Visma, zijn internationaal actief. Voor die partijen is de nationaliteit van de kopman van marginaal belang. Plugge: ‘Dat Primoz geen Nederlander is, telt alleen in Nederland. Daarbuiten maakt het weinig verschil.’

Bij het afsluiten van zijn eerste contract, in 2016, was niet voorzien dat Roglic de uit te spelen troef in de grote ronden zou worden, al was de ploeg al bij de eerste testen meteen onder de indruk van de vermogens die hij trapte. ‘We zochten destijds meer renners voor de tweede lijn, jongens die Robert Gesink en Steven Kruijswijk lang in het hooggebergte konden bijstaan. Hij heeft het eerste jaar ook nog gewoon geknecht voor Steven. Maar al snel was duidelijk dat er meer in zat en dat we goud in handen hadden.’

Nee, geeft Plugge toe, de Sloveen heeft voor Nederland nog niet het aura dat Dumoulin wel heeft of de supersterrenstatus van Peter Sagan, de drievoudig wereldkampioen die zijn geboorteland Slowakije is ontstegen. ‘We krijgen met Primoz geen plein in Maastricht vol. Maar hoe erg is dat? In Spanje rijden we elke dag aan de leiding, we staan al tweeënhalve week vol in de schijnwerpers, we zijn op tv, we staan in de kranten. Het levert ons alle denkbare zichtbaarheid op en warmte van het publiek. Daar varen alle sponsoren wel bij.’

Sportmarketingdeskundige Frank van den Wall Bake gelooft dat Roglic ook voor de Nederlandse markt zijn waarde heeft. ‘Als liefhebber geniet ik van zijn prestaties. Hij is toch een onderdeel van een Nederlandse ploeg. Wie niet zo geïnteresseerd is in de sport, zal de persoon Roglic niet zo aanspreken, maar je kunt je dankzij hem presenteren als een collectief, een Nederlands team dat het kan opnemen tegen de grootste ploegen. Zo’n bedrijf als Jumbo weet heel goed dat er meer nodig is dan te vertellen dat bij jou de koffie een dubbeltje goedkoper is. Je investeert als Nederlandse onderneming in een sport, en als er dan resultaten worden geboekt, komen er gevoelens van trots los: we winnen. Zo krijg je sympathie.’

Voor Van den Wall Bake is het vertrouwd terrein. Hij leidde halverwege de jaren negentig Rabobank als sponsor naar de wielrennerij. Een entree in een volkssport paste in het streven een eind te maken aan het imago dat de filialen vestingen waren. De klant moest zich welkom voelen. Toen successen in grote ronden uitbleven, lijfde de ploeg toch maar buitenlanders in die wel voor het klassement konden rijden. Eerst probeerde de ploeg het tevergeefs met de Amerikaan Levi Leipheimer. Met de Rus Denis Mentsjov, later geschorst wegens afwijkende waarden in het bloed, won het team de Vuelta (2007) en de Giro d’Italia (2009).

Oud-renner Erik Breukink was destijds ploegleider. Voor hem is de actualiteit een déjà vu: een buitenlander in Nederlandse dienst die rijdt voor de winst in Spanje – al lijkt de overmacht van de Sloveen hem groter dan die van Mentsjov destijds. ‘Ja, ook in die jaren kregen we geregeld de vraag: waarom rijden jullie toch met die Rus? Dat gebeurde vooral als de resultaten wat minder waren. Maar we hadden nu eenmaal geen Nederlander die zoiets kon klaarspelen. Het hielp niet dat Denis wat stug oogde. Van die korte antwoorden – ik denk dat het vooral verlegenheid was. Roglic lijkt me wat opener, toegankelijker.

‘Liever een Nederlander’

‘Je kon wel merken dat de sponsor liever een Nederlander had. De blijdschap was telkens veel groter als ‘een van ons’ een keer een wedstrijd won. Toen Denis vertrok, werd ook wel gezegd dat het mooi zou zijn als een Nederlander het stokje kon overnemen. Dat zou Robert Gesink kunnen worden. Bauke Mollema kwam eraan, Steven Kruijswijk liet al zien dat hij consistent was. Maar ze waren toch nog niet rijp genoeg om de ploeg te dragen.’

Breukink sluit niet uit dat ook Jumbo druk heeft uitgeoefend om Dumoulin binnen te halen. Manager Plugge spreekt die veronderstelling tegen. Dit was volgens hem het scenario: ‘Ik hoorde dat hij bij Sunweb wegging. Toen heb ik contact gelegd.’

Van den Wall Bake: ‘Er is misschien geen druk uitgeoefend, maar Jumbo heeft het wel mogelijk gemaakt.’ Hij betitelt de komst van de Limburger als ‘een meesterzet’. ‘Je kunt nu waarmaken dat je de strijd aangaat met Ineos, het voorheen almachtige Sky. Dat spreekt niet alleen in Nederland aan, dat vindt de hele wereld mooi.’

Los van de gevoelens in de buitenwereld, binnen een ploeg zelf kan de entree van een klassementsrenner, ongeacht of het een Nederlander of buitenlander is, stimulerend werken. Breukink stelde het vast bij Rabobank. ‘Je kijkt al snel niet meer naar nationaliteiten. Het doel is er een eenheid van te smeden. Als iemand meedoet voor de zege in een ronde, motiveert dat. Renners zijn dan eerder bereid het vuile werk op te knappen. Dat de premies en het prijzengeld toenemen speelt ook een rol. Waar de kopman vandaan komt interesseert ze maar weinig.’

Laurens ten Dam reed in grote ronden voor zowel een kopman uit het buitenland als voor een Nederlander. In zijn tijd bij Rabobank knechtte hij voor Mentsjov, bij Sunweb verleende hij zijn diensten aan Dumoulin. Het maakte hem niet zoveel uit. ‘Voor beiden ging ik all out. Maar ik bewaar warmere herinneringen aan de zege van Tom in de Giro in 2017, hij is een goede vriend van me.’

Ook Ten Dam beklemtoont dat op internationale schaal iemands afkomst nauwelijks een factor is. ‘Toen Richard Carapaz dit jaar voor Movistar de Giro won, was het voor mij ook maar bijzaak dat hij uit Ecuador komt. Hooguit hadden de Spanjaarden liever iemand uit eigen land gezien.’

Heeft Jumbo al draaiboeken gereed voor de periode na de mogelijke zege van Roglic in Spanje? Een huldiging, opnamen voor een reclamespot, een optreden in een talkshow? Manager Plugge: ‘We zijn er helemaal niet mee bezig. We zijn nu bezig met de sport.’