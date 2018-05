De onbreekbare 'King James' tilt zijn Cavaliers naar de NBA-finale in beslissende zevende wedstrijd tegen de Celtics

Honderd wedstrijden heeft de Amerikaanse basketballer LeBron James dit jaar al gespeeld als hij donderdag begint aan de NBA-finale. Bijna eigenhandig sleepte hij zijn ploeg Cleveland Cavaliers in de nacht van zondag op maandag langs de Boston Celtics in de beslissende zevende wedstrijd. In de finale wacht de winnaar van de zevende wedstrijd tussen de Houston Rockets en de Golden State Warriors van Stephen Curry, de tegenstander van de afgelopen drie jaar.

Er werd in Boston lang geloofd in een stunt tegen de Cavaliers. Het lichaam van James zou het toch een keer moeten begeven? Voor het eerst in zijn carrière speelde hij alle 82 duels van de reguliere competitie. Van alle spelers stond hij de meeste minuten in het veld, gemiddeld net iets minder dan 37 van de 48 minuten. Ook in de playoffs maakte hij tot nu toe de meeste minuten: gemiddeld 41,3 per wedstrijd, 743 in totaal.

Foto AFP

De 33-jarige James is niet kapot te krijgen. Hij heeft een lichaam als gewapend beton. Hij maakte in de beslissende zevende wedstrijd tegen de Celtics zelfs alle 48 minuten vol. Vechtend in de verdediging met indrukwekkende blocks, scorend van onder de ring of als een stormram recht door de defensie heen. James maakte 35 punten, pakte 11 rebounds en gaf 9 assists. Hij liet de Celtics-defensie moedeloos achter; ze verloren van ‘The King’, de bijnaam van James die weinig aan de verbeelding overlaat.

Het kwam dit jaar vaak aan op de kracht en het doorzettingsvermogen van James. Topspeler Kyrie Irving stapte uit de schaduw van LeBron en vertrok naar Boston. En toen het na Kerstmis een paar weken slecht liep bij de Cavaliers – van de twintig wedstrijden werden er dertien verloren – werd er in februari binnen een uur tijd afscheid genomen van zes spelers, onder wie Dwyane Wade, Isaiah Thomas en Derrick Rose.

De playoffs werden alsnog gehaald, met James als koning van Cleveland – het wordt al zijn negende NBA-finale. Is hij bij winst de GOAT (greatest of all time - beste aller tijden), zoals James-fans bezweren? Beter dan legende Michael Jordan, beter dan de onlangs gestopte Kobe Bryant? Zijn buzzer beater (een beslissend punt bij het eindsignaal van een duel) in de halve finale tegen de Toronto Raptors kon gerust 'Jordanesk' genoemd worden.

Met nog zeven seconden op de schotklok ving James de bal vlakbij de eigen basket. Lichtvoetig, ondanks het lijf van 2.03 meter en zo’n 110 kilo, stak hij het veld over. De klok tikte naar nul toen James loskwam van de grond, bij de stand 103-103. James sprong omhoog en gaf de bal een boogje mee over Ogugua Anunoby. Met gevoel. Via het glas plofte de bal binnen. De zoemer ging, de winst voor de Cavaliers was binnen.