De onbekende Johan Cruijff, kaartend met de pers op Schiphol

Er was een tijd dat de trainer van Ajax op Schiphol voor een vlucht naar Griekenland ontspannen een potje zat te kaarten, om de tijd te doden. Iedereen kon meekijken in de vertrekhal, ook als de trainer Johan Cruijff was, de beste Nederlandse voetballer uit de geschiedenis die op 25 april 1947 werd geboren in het Burgerziekenhuis in de Linnaeusstraat in Amsterdam, maandag 75 jaar geleden.

Ajax was destijds voor de finale van de Europa Cup II tegen Lokomotive Leipzig op weg naar Athene. Op een heerlijke foto - de nostalgie is maximaal - van C. Barton van Flymen is Cruijff het stralende middelpunt. Hij zit te kaarten met een journalist, Jack van Gelder. Ook daar keek destijds niemand van op, de kloof tussen voetballers en de pers was klein.

Twee spelers van Ajax, Marco van Basten en Arnold Mühren, kijken toe. Cruijff werpt een meewarige en uitdagende blik op Van Gelder. Waarschijnlijk heeft hij geen hoge dunk van hem als kaartspeler. Een gele plastic See Buy Fly-tas van Schiphol, ook een teken des tijds, maakt het beeld af.

De foto werd op 11 mei 1987 op Schiphol genomen en is opgenomen in een omvangrijk eerbetoon van Yoeri van den Busken en Peter Voskuil. Het is een tweeluik, uitgegeven door Noblesse ter gelegenheid van de 75ste geboortedag van Cruijff. In het fotoboek Ik komt hij zelf aan het woord, in korte citaten. In Wij schrijven acht auteurs over negen bekende thema’s; Cruijff als inspiratiebron, denker, pionier en vriend onder meer.

Hij is dood, maar niet weg. Zijn 75ste geboortedag is aanleiding voor een stroom aan eerbetonen. De NOS trapte vorige week al af met Cruijff 75, The Unknown, een geweldige documentaire waarin niet eerder vertoond (en deels ingekleurd) beeldmateriaal te zien was.

Van de hand van Jan Luitzen en Mik Schots verscheen Nooit iets doen op de normen van een ander, een boek met een integrale weergave van een lang interview met Cruijff in 2007, met commentaar van de auteurs. Voetbal International presenteerde deze week De 14 wijsheden van Johan Cruijff, een digitale special voor abonnees. Het team van Andere Tijden Sport maakte een vierdelige podcast die maandag online komt.

De ondertitel van de NOS-documentaire, The Unknown, en de titel van de podcast, De Onbekende Cruijff, roepen de vraag op of die wel bestaat, de onbekende Cruijff, na honderden tv-uitzendingen, duizenden stukken in kranten en tijdschriften en de publicatie van tientallen boeken met alle mogelijke invalshoeken. Het antwoord verbaasde me, ondanks een boekenkast met een meter Cruijff.

De onbekende Cruijff bestaat. Lang niet alles blijkt al te zijn gezegd, geschreven en getoond. Er is nog meer dan genoeg. En hij is er nog steeds.

Het deel Ik van het dubbelboek van Noblesse wordt gedragen door foto’s van Barton van Flymen, een Zuid-Afrikaan van geboorte die drie decennia lang Cruijff met grote regelmaat volgde. In 1972 stapte hij van Het Parool over naar de Volkskrant. In de gouden jaren van Ajax en Cruijff was Van Flymen erbij, ook in Barcelona - een geschenk, blijkt nu hij zijn archief heeft opengesteld.

Van Flymen was geen klassieke sportfotograaf. Hij koos voor afwijkende invalshoeken. Sfeervol en niet gelikt, noemt hij zijn foto’s, en ze zijn precies dat, door de korreligheid en de ruwheid. Wat vooral opvalt is hoe fotogeniek Cruijff was, niet alleen als voetballer. Hij was óók een geboren model, op het veld en daarbuiten, een blikvanger die onbewust de aandacht naar zich toe zoog, zelfs als hij een potje kaart speelde in de vertrekhal op Schiphol.

Johan Cruijff, de mythe, wordt groter en groter gemaakt, ook jaren na zijn dood nog. Terecht natuurlijk. Zo gewoon en tegelijkertijd zo bijzonder, en zo begaafd en veelzijdig: dit gaan we nooit meer meemaken.