De nieuwe werkgever van Lionel Messi is machtig, druk, geheimzinnig en omstreden

Nasser Al-Khelaifi (links) en Lionel Messi bij de presentatie van de voetballer bij Paris Saint-Germain. Beeld Reuters

Hij staat op talloze foto’s dezer dagen, figurerend naast Lionel Messi, de beroemdste voetballer ter wereld. Wie is die gedistingeerd geklede man met donker haar, voor velen onbekend, die Messi na één dag al zo goed kent dat hij hem voortdurend ‘Leo’ noemde tijdens de presentatie bij Paris Saint-Germain (PSG)?

Die man heet Nasser Al-Khelaifi (47), geboren in Doha, voorzitter annex directeur van de nieuwe club van Messi. In Frankrijk rekenen ze hem tot de machtigste mannen in het voetbal. Soms, als zijn club weer eens faalt in de competitie die hij eens moet winnen, de Champions League, beeldt het tijdschrift France Football hem af in een grappige cartoon, nederig opkijkend naar de emir van Qatar, de echte baas van de club, met wie hij net zo makkelijk omgaat als met Frankrijks president Macron. Al-Khelaifi is tevens voorzitter van de tennisbond in zijn land, is sinds een paar maanden voorzitter van de European Club Association (ECA), bestuurslid van de Uefa en bestuursvoorzitter van BeIn Sports, een globaal netwerk van sportkanalen.

Hij is een zakenman met talloze tentakels, geen oliesjeik. Altijd druk. Hij is puissant rijk, al geeft hij vooral geld van anderen uit, van de koninklijke familie van Qatar namelijk. O ja, hij zit ook in het organisatiecomité van het WK in Qatar, als directeur van Qatar Sports Investments. Hij is ook weleens omstreden en verdacht, bij de koop van WK-uitzendrechten bijvoorbeeld, toen ze dachten dat hij Fifa-secretaris Valcke had omgekocht (niet bewezen).

Overname

PSG, zo stelde hij na de komst van Messi, wil het hele Franse voetbal laten meeprofiteren van de spectaculaire transfer. Abdel Afiri, journalist van BeIn Sports, herinnert zich Slovan Bratislava-uit in de Europa League, de eerste wedstrijd van PSG na de overname van de club door Qatar Sports Investments in 2011. ‘Ik was ter plekke, in Bratislava. Vanuit de studio vroegen ze me hoeveel supporters van Paris mee waren. Ik antwoordde naar waarheid: drie. Een jaar later kwam Zlatan Ibrahimovic. Zoveel supporters als zich toen meldden bij het stadion, ongelooflijke taferelen.’ Over die ontwikkeling praat Al-Khelaifi graag, als over een proces.

Taferelen die zich herhaalden, in veel heviger mate, bij de komst van Messi, woensdag gepresenteerd aan de pers, gezeten naast Al-Khelaifi, de man van de overname in 2011. De Qatarees haastte zich te zeggen dat alles is afgestemd met financial fairplay van de Uefa, dat niemand bang hoeft te zijn dat PSG het geld niet heeft om Messi te betalen. Met een kwinkslag: ‘Gelukkig vraagt Messi niet te veel salaris.’ De koopmansgeest blijkt sowieso groot deze zomer. Messi was transfervrij, net als andere nieuwelingen Ramos, Wijnaldum en Donnarumma. Bij de clubwinkel aan de Champs-Élysées vormde zich woensdag een rij van honderden meters voor een shirt van Messi.

Beeld HH / AFP

Eenvoudige komaf

Al-Khelaifi is van eenvoudige komaf. Zoon van een parelvisser, uit de tijd dat Qatar nog een aan zee grenzend woestijnland van bedoeïenen was, vóór de massale exploitatie van olie. Daardoor kreeg het landje een ander gezicht en groeide Doha uit tot een moderne stad. Hij was als jongere dol op tennis en speelde een paar keer in de ATP-proftour, en voor de landenwedstrijd om de Davis Cup. In die tijd leerde hij de familie van de emir kennen, de Al-Thani’s.

Hij werkte zich tevens op bij de internationale nieuwszender Al Jazeera. Later werd hij de directeur van BeIn Sports, de eigen sportzender. Het ging er ook om uitzendrechten te verwerven. Adel Afiri: ‘Ik weet nog dat hij, als manager van de rechtenafdeling, in 2003 de tv-rechten van La Liga (de Spaanse competitie, red.) kocht. Hij werd ook directeur van het bureau van de zender in Madrid. Later verhuisde hij naar het hoofdkantoor in Parijs, gezeteld in hetzelfde gebouw waar Paris SG is gevestigd. Op een gegeven moment groeide de gedachte om een club te kopen, Paris SG.’ Dat gebeurde dus niet met zijn eigen geld. Qatar Sports Investments is het investeringsfonds van de koninklijke familie. Danny Hoekman, voormalig trainer in Qatar, ontmoette hem een paar keer in een groep. ‘Hij is heel invloedrijk, als bestuurder van Sports Investments.’

Geheimzinnig

Voormalig bestuurslid van de Uefa Michael van Praag noemt hem een geheimzinnige man. Al-Khelaifi is eveneens bestuurslid van de Europese bond. ‘Hij schuifelde altijd een beetje tussen ons door. Wij bestuursleden aten altijd wel met elkaar, of namen bij een lunch staand een broodje. Hij was daar eigenlijk nooit bij. Kwam altijd laat, kort voor de vergadering. Hij heeft het blijkbaar heel druk. Hij gaf wel altijd beleefd een hand aan iedereen, voor vergaderingen.’