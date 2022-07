De nieuwe wereldkampioen sprint, Fred Kerley, is een man van weinig woorden

Fred Kerley drukt als eerste zijn borst over de finish. Beeld Getty

Wie Fred Kerley een vraag stelt, krijgt zelden een antwoord dat langer duurt dan zijn 100 meter. Binnen 10 seconden zegt hij wat hij te zeggen heeft en erg uitbundig is dat doorgaans niet van toon. Vol zelfvertrouwen is hij wel. ‘Ik wist al vroeg dat ik tot grote dingen in staat was.’

De 27-jarige Amerikaan is een atypische sprinter. Waar anderen hun maximumsnelheid zo’n twintig meter voor de finish bereiken, lukt het hem om alsmaar te versnellen. Zijn piek ligt op de eindstreep zelf. Hij plukte er zaterdag de vruchten van: in de allerlaatste meters snelde hij zijn landgenoten Marvin Bracy en Trayvon Bromell (beiden 9,88) voorbij. Uiteindelijk kreeg Bracy zilver omdat hij tweeduizendste seconde sneller was dan Bromell.

Het was de derde keer dat het podium bestond uit drie Amerikanen. In 1983 en 1991 gebeurde dat ook, beide keren met Carl Lewis als de wereldkampioen.

Overstap

Het eindschot van Kerley dankt hij aan zijn tijd als 400-meterloper. In 2019 behaalde hij op het vorige WK, in Doha, het brons op die afstand. Toen covid de wereld in zijn greep had en wedstrijden massaal werden geschrapt, besloot hij over te stappen naar de 100 meter. Die wissel ging hem opvallend goed af. Op de Spelen in Tokio behaalde hij zilver, achter de verrassende winnaar Marcell Jacobs.

De olympisch kampioen uit Italië kon Kerley in Eugene geen weerwoord geven. Hij liep wel de series, maar meldde zich daarna af met een dijbeenblessure. Die kwetsuur hield Jacobs al tweemaal voor een aantal weken van de atletiekbaan, terwijl hij in de winter met de wereldtitel over 60 meter nog een goede vorm had laten zien.

Volgens de nieuwe wereldkampioen (1.91 meter) is het niet zo gek dat hij de overschakeling van 400 naar 100 meter zo goed verteert. Die korte afstand is hem niet vreemd. ‘Ik ben terug in mijn speeltuin’, zegt hij. ‘Tijdens mijn middelbareschooltijd deed ik aan verspringen en liep ik de 100 en 200 meter.’

De 100 meter is traditioneel het koningsnummer van de atletiek, waarop de snelste mannen ter wereld elkaar elkaar betwisten. Maar opvallend is dat het de laatste twee jaar niet eens zo rap gaat. Kerley was in de finale een tiende langzamer dan zijn persoonlijk record van 9,76. Diezelfde beste tijd hebben ook Bromell en uittredend wereldkampioen Christian Coleman, die zaterdag met 10,01 slechts als zesde eindigde.

Niet bijzonder snel

Die drie Amerikanen zijn de snelsten van de huidige generatie. Maar zelfs met de nieuwste spikes, die voortborduren op dezelfde vinding die de marathonlopers de afgelopen jaren zoveel sneller hebben gemaakt, komen ze niet in de buurt van de 9,70. Dat lukte mannen als Tyson Gay en Asafa Powell een decennium geleden wel. Het wereldrecord van Usain Bolt (9,58) lijkt al helemaal buiten hun bereik te liggen.

Met het afscheid van Bolt na de Spelen van Rio in 2016 verdween niet alleen de topsnelheid uit de 100 meter, maar ook het showelement. De Jamaicaan sleepte zijn tegenstanders mee in zijn extraverte interactie met het publiek. Iedereen deed wel wat bijzonders als ze voor de start werden aangekondigd. Kerley is daar de man niet naar, net zo min als zijn landgenoten. Zij steken even de armen omhoog als hun naam door het stadion schalt, uiterlijk onaangedaan.

Terwijl het publiek USA, USA, USA scandeerde, maakte Kerley om zijn zege te vieren een ereronde door stadion Hayward Field, onderwijl high fives uitdelend aan het publiek dat over de boarding hing. ‘Het is geweldig om de WK op thuisgrond te lopen’, zei hij. Veel vreugdevoller werd het niet.

Wel liet hij rennend door het stadion in Eugene een vleugje emotie zien. Kerley dacht aan zijn tante Virginia, vertelde hij later. Zij adopteerde hem toen hij een peuter was en voedde hem op. Ook zijn vier broers en zussen nam ze in huis. Ze had sowieso een groot hart; op een zeker moment had ze dertien kinderen onder haar hoede. Kerleys vader zat in de gevangenis en zijn moeder had, zo schreef Kerley zelf in 2019 in Spikes Magazine, ‘verkeerde afslagen in haar leven genomen’.

Het was aan tante Virginia te danken dat hij kon uitgroeien tot een topatleet, benadrukte Kerley na zijn race. Van die emotie was weinig over toen hij de pers te woord stond. Zijn gelaat stond weer even strak als altijd, zijn kin met vlassig baardje iets naar voren, zijn ogen serieus. De uitbundigheid van Bolt streeft hij niet na, maar zijn tijden wel. Over zijn 9,86 was hij daarom niet content. ‘Er is geen tijd om dit te vieren. Ik heb nog werk te doen.’