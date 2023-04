De nieuwe vaandeldrager van het Nederlandse vrouwenwielrennen: Demi Vollering

Demi Vollering ( l ) en Elisa Longo Borghini gaan er op het steilste deel van de beklimming van de Côte de la Roche-aux-Faucons vandoor. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met drie vingers in de lucht ging Demi Vollering zondag zegevierend over de finish van Luik-Bastenaken-Luik. Het was een verwijzing naar de voltooiing van een gedroomd en zelden vertoond Ardennen-drieluik: achtereenvolgens de heuvelklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en ‘Luik’ winnen.

De drie vingers hadden ook kunnen staan voor de derde keer dat Vollering doorbrak in Luik-Bastenaken-Luik. De eerste maal was in 2019. Ze had, 22 jaar oud, nog maar net de knoop doorgehakt en gekozen voor een bestaan als profwielrenner. Ze wist naar eigen zeggen niets over training, voeding en verder alles wat een wielrenner goed maakt, maar werd desondanks derde in haar eerste ‘Luik’. De kenners wisten genoeg: als een renner met zo’n matige voorbereiding zo’n goed resultaat boekt, is sprake van een groot talent.

Twee jaar later al won Vollering de klassieker en ook dat was een doorbraak. Ze werd in de finishstraat in Luik bijna letterlijk door haar afscheid nemende ploeggenoot Anna van der Breggen naar voren geduwd, de zege tegemoet. Met haar geste maakte Van der Breggen, nu Vollerings trainer en mentor, duidelijk: dit is mijn opvolger. De kroonprinses van Van der Breggen, die afscheid nam met een eindeloze erelijst, is qualitate qua in potentie de vaandeldrager van het Nederlandse vrouwenwielrennen.

Dat is Vollering na zondag definitief geworden. Alweer een doorbraak, alweer na Luik-Bastenaken-Luik, die ze voor de tweede keer won. Daarmee trad ze wel heel nadrukkelijk in de voetsporen van Van der Breggen. Die voltooide in 2017, in het eerste jaar dat de vrouwen ‘Luik’ reden, meteen de Ardennendrieslag, waartoe dus ook de wedstrijd in Zuid-Limburg wordt gerekend.

Hortensiakwekerij

‘Als kind wilde ik altijd al graag fietsen en echte wielerwedstrijden rijden’, vertelt Vollering, de oudste van vier kinderen, op haar website – haar laatste bijdrage is twee jaar oud. Maar meedoen aan koersen, betekende dat haar ouders met hun dochter ‘door het hele land moesten crossen’. Dat is lastig te combineren met een eigen zaak: de Vollerings bezitten een van de grootste hortensiakwekerijen van Europa in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs, tussen Rotterdam en Den Haag.

Schaatsen, besloten haar ouders, was voor Demi praktischer. In 2018 werd ze eerste in het Zuid-Hollands kampioenschap. Daarvoor, op haar zestiende, was ze toch maar lid geworden van een wielerclub. Haar schaatstrainingen kwamen ook haar fietskwaliteiten ten goede en in 2017 koos ze definitief voor wielrennen.

In dat jaar – ‘ik was klaar met m’n opleiding Flower Design’, een cursus bloemschikken – ontmoette ze haar huidige vriend Jan de Voogd, een verdienstelijk wedstrijdrenner. De Voogd overtuigde Vollering van haar talent op de fiets en de haalbaarheid van een profbestaan.

Vollering werkte nog in de kassen van haar ouders en in twee bloemenwinkels, waar ze ‘hele mooie boeketten’ maakte. Ze moest die banen afbouwen als ze een profcarrière een kans wilde geven. Een lastige keuze, vond ze, want blijven werken in de bloemen was een concreet vooruitzicht, maar profwielrenner worden een onzekere droom.

SD Worx

In coronajaar 2020 was dat geen droom meer toen de leiding van de beste vrouwenploeg van de wereld, SD Worx, afreisde naar Zwitserland, waar Vollerings vriend woonde. Ze kwamen om haar ervan te overtuigen over te stappen naar dit team met een Nederlandse licentie en een Belgische sponsor.

Dat bleek van beide kanten een goede zet, want in haar eerste SD Worx-jaar won Vollering niet alleen Luik-Bastenaken-Luik, maar ook La Course, een eendaagse voorloper van de Tour de France, en de Britse etappekoers The Women’s Tour. Dat waren drie uiteenlopende wielerwedstrijden die Vollering op verschillende manieren won. ‘Luik’ was na een sprint van vier en La Course een sprint van een grote groep met daarin specialist Marianne Vos. Meerdaagse wedstrijden bleken Vollering ook te liggen. Ze zegt gedurende zo’n rittenkoers steeds beter te worden.

Elk jaar neemt haar veelzijdigheid toe. Zeker nu ze definitief in Zwitserland woont waar Vollering in alle rust – ‘je hebt hier niets’ – met veel yoga haar klimkwaliteiten verder aanscherpt.

In 2022 verwachtte Vollering eigenlijk het stokje van de gestopte Anna van der Breggen over te kunnen nemen. ‘Maar ik wilde dat zó graag’, zei ze tegen de NOS, ‘dat ik mezelf nog meer druk oplegde.’ Het was het vorig jaar dan ook steeds nét niet voor Vollering. Dat was het wel en in overvloedige mate voor Annemiek van Vleuten.

De nu 40-jarige renner zwaait aan het eind van dit seizoen af. Haar afscheidstournee doet ze in de regenboogtrui. Het is het resultaat van Van Vleutens onverwachte wereldtitel vorig jaar in Australië, nadat ze ook al alle grote ronden had gewonnen.

Geblokkeerd

Vollering is nu openhartig over de druk die ze vorig jaar ervoer van een Van Vleuten in de vorm van haar leven. Achteraf, toen het seizoen er al bijna op zat, concludeerde Vollering dat ze feitelijk steeds had geblokkeerd bij het vooruitzicht dat Van Vleuten ‘straks op die klim wel weer zal aanvallen’. ‘Dan draaide mijn maag alweer een klein beetje om.’

De terugkerende fout: ‘Ik durfde niet te verliezen, om te winnen.’ In plaats van uit te gaan van eigen kracht, was Vollering vooral met Van Vleuten bezig – ze was daarbij al blij als ze de veteraan bij kon houden.

Tamelijk schokkend is wat Vollering daarover in februari in NRC vertelde aan oud-renner Marijn de Vries tijdens een fietstochtje rond haar Zwitserse woonplaats Therwil. In de Amstel Gold Race van vorig jaar, waar Vollering met een uiterste inspanning Van Vleuten bij wist te houden, schreeuwde een man uit het publiek haar toe: ‘Overnemen, hoer!’

Het raakte haar meer dan ze zichzelf wilde toestaan. ‘Ik werd het hele seizoen al de wieltjeszuiger van Annemiek genoemd’, legde Vollering in NRC uit. Feit was dat ze gewoonweg niet sterk genoeg was om bij Van Vleuten te blijven.

Vollering schakelde een mental coach in die haar leerde zich volledig af te sluiten. Voor idioten die zomaar wat roepen langs de kant en dat waarschijnlijk na een minuut weer zijn vergeten. Voor wat er over haar gebazeld wordt op sociale media. En in een koers ook voor tegenstanders zoals Van Vleuten. Vollering leerde ze te vergeten en uitsluitend met zichzelf bezig te zijn.

Het resultaat dit seizoen mag er zijn: acht grote koersen reed ze, ze werd een keer 17de, twee keer tweede en vijf keer eerste. Haar zenuwen voor wat komen gaat, verdwijnen nu zodra ze in zichzelf gekeerd haar eigen tempo gaat rijden, zegt Vollering.

Maar, waarschuwt ze, ik ben niet alleen door een mental coach dit jaar zo goed. Het fundament van een succesvolle renner kent naast mentale vooruitgang immers nog twee pijlers: fysieke verbetering en groeiend tactisch inzicht. Op alle drie die vlakken, stelt Vollering tevreden vast, word ze elk jaar een paar procentjes beter.