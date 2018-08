De nieuwe sprintkoningin: Dina Asher-Smith verslaat Dafne Schippers en wint Europees Goud

Ze kreeg vanuit het publiek een tiara aangereikt, een plastic kroontje in de vorm van een halve maan. Even aarzelde Dina Asher-Smith, maar toen gaf ze flonkerende voorwerp resoluut terug. De 22-jarige Britse winnares van de 100 en 200 meter voelde er niets voor om tijdens de ereronde te benadrukken dat zij Dafne Schippers heeft afgelost als de Europese koningin van de sprint.

Dina Asher-Smith tijdens de medaille-uitreiking voor de 200 meter op het EK in Berlijn. Foto EPA

Net als Schippers vier jaar geleden geldt Asher-Smith dankzij haar supertijden nu als de mondiale kroonprinses van de sprint. Op 100 meter deelt ze de snelste seizoenstijd (10,85) met de vrouw die vorige week Afrikaanse kampioen werd, Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust. Op de 200 meter voert ze de wereldranglijst alleen aan met haar winnende tijd van zaterdagavond: 21,89. Ze is de enige vrouw die dit jaar sneller dan 22 seconden heeft gelopen. Schippers bleef steken op 22,14, Jamile Samuel werd derde in 22,37.

De doorbraak van Asher-Smith was verwacht na haar snelle tijden in de aanloop naar de EK. Maar haar overmacht kwam ook voor haarzelf als een verrassing. Ze gunde Schippers op de 200 meter geen schijn van kans door razendsnel te vertrekken. Ze gaf nauwelijks terrein prijs in het tweede deel van de afstand. ‘Je moet rennen als of de dood je op de hielen zit’, zei ze. ‘Eerlijk waar, ik vreesde de toorn van God.’

Toptalent

Asher-Smith (1.65 meter) praat bijna zo rap als ze rent. Ze is een welbespraakte jonge vrouw die haar sprintloopbaan de afgelopen jaren combineerde met een studie geschiedenis aan het prestigieuze King’s College in Londen. Ze legde zich toe op Amerikaanse jazz. Voor haar afstudeerproject onderzocht ze aan de hand van orkestleider Duke Ellington en trompettist Louis Armstrong hoe jazzmuzikanten in de popcultuur en geschiedschrijving worden weergegeven.

De jonge atlete, die zich nadrukkelijk profileert als feminist en over allerlei maatschappelijke thema’s een uitgesproken mening heeft, geldt al vijf jaar als een toptalent. Als 17-jarige won ze brons met de Britse estafetteploeg. In 2016 pakte ze bij de EK atletiek in Amsterdam de titel op de 200 meter (Schippers sloeg die afstand toen over). Ze eindigde op de Olympische Spelen als vijfde op de 200 meter.

Dafne Schippers (Nederland), Dina Asher-Smith (Groot-Brittannië), Jamile Samuel (Nederland). Foto AP

Jonge benen

Vorig jaar, bij de WK atletiek in Londen, viel ze op de 200 meter net buiten de medailles, ondanks de gebrekkige voorbereiding die ze kende vanwege een gebroken voet. Ze gaf slechts 0,17 seconden toe op de winnende tijd van Dafne Schippers.

Gezien haar tijden en leeftijd is Asher-Smith een olympische titelkandidaat. Ze is drie tot tien jaar jonger dan de snelste vrouwen van de afgelopen jaren: Shelly-Ann Fraser-Pryce, Tori Bowie en Schippers. Op sprint geldt vaak: jonge benen zijn snelle benen. Over twee jaar, in Tokio, is ze 24 jaar.

Roem

De belangrijkste vraag is hoe ze met haar bekendheid zal omgaan. Atletiek is in Groot-Brittannië een veel grotere sport dan in Nederland. Dat heeft voordelen: ze kan veel geld verdienen. Maar er zijn ook nadelen. Vooral de tabloids kunnen ongemeen hard en giftig uit de hoek komen als prestaties tegenvallen, of als topsporters naar Britse maatstaven geen modelburgers zijn.

Van nature lijkt Asher-Smith geen moeite te hebben met de media. Ze is spontaan en extravert. Ze sprak de BBC-verslaggeefster na de halve finale streng toe omdat die een interview begon met een vertrouwelijke ontboezeming die Asher-Smith maakte voordat de uitzending begon. ‘You exposed me’, riep ze onthutst, nadat de verslaggeefster over haar vermoeidheid begon: ‘Je hebt me verraden op de nationale televisie!’

Klein

In de finale bleek die vermoeidheid geen rol van betekenis te spelen. Met kleine, rappe passen denderde ze over de baan, ontspannen en fel, precies zoals de leerboeken van de sprint voorschrijven. De theorie laat ze niet over aan de trainer, ze neemt er zelf kennis van. Onlangs bestudeerde ze gretig een studie over de biomechanica van de sprint.

‘Ik ben aan de korte kant en neem het op tegen vrouwen van wie de knieën zich ter hoogte van mijn schouders bevinden’, zei ze drie weken geleden in Londen tegen de Volkskrant. Schippers is 14 centimeter langer. Shaunae Miller-Uibo, een andere olympische medaillekandidaat op de 200 meter, zelfs 20 centimeter. ‘Ik moet de lengte van mijn passen zien te maximaliseren, zonder dat het ten koste gaat van mijn loopritme.’

Wat de EK ondubbelzinnig heeft uitgewezen: de gediplomeerde historica is met lof voor haar eerste sprintexamen geslaagd.