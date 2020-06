De nieuwe sensatie van Bayern München: Alphonso Davies

Bayern München werd dinsdag voor de achtste keer op rij Duits kampioen. Opvallende nieuweling is de Canadese international Alphonso Davies. Wie is deze razendsnelle linksback?

Liberiaanse ouders. Geboren in vluchtelingenkamp Buduburam in Ghana, geëmigreerd naar Canada, gekocht door Bayern München. Kampioen als jongen van 19.

Natuurlijk, in beschouwingen over de achtste landstitel op rij van Bayern München valt genoeg te schrijven over Robert Lewandowski, met zijn 31 goals. Over de opgeleefde Thomas Müller, de belangrijkste aangever. Over Joshua Kimmich, stuwende kracht op het middenveld. Of over Hansi Flick, de trainer die het elftal uit de crisis trok.

Maar de sensationele, verkwikkend nieuwe factor sprintte met bijna ongekende snelheid over de linkerflank, als een linksachter die de hele zijde bestreek, snel en speels. Overal aanwezig, dribbelend, vol passie, fouten corrigerend met snelheid, gezegend met een vurig schot. Al kreeg hij dinsdag dan de rode kaart in de kampioenswedstrijd tegen Werder Bremen, na twee keer geel.

Golden Boy

Alphonso Davies is 19 jaar en Canadees. In 2019 is hij voor ruim 12 miljoen euro gekocht van Vancouver Whitecaps. Naar schatting is zijn waarde al gestegen tot minimaal vijftig miljoen. Met Jadon Sancho is hij favoriet om de zogenoemde Golden Boy te worden, de talentenprijs van de Italiaanse krant Tutto Sport die vorige keer voor Matthijs de Ligt was. Het is zo snel met hem gegaan, dat zelfs de afgezwaaide Arjen Robben verbaasd is, terwijl die vorig seizoen nog even met hem in de selectie zat. ‘Ik heb hem te weinig meegemaakt, maar ik ben echt positief verrast over zijn ontwikkeling. Mooi om te zien.’

Davies speelt de hoofdrol in een levensverhaal dat verfilming verdient, over inspiratie, liefde en de zoektocht naar veiligheid, geborgenheid en geluk. Zijn ouders Debeah en Victoria vluchten in 2000 uit het Afrikaanse Liberia, tijdens de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog. Ze belanden in Ghana, in Buduburam, een vluchtelingenkamp met een sterk variërend aantal inwoners. In het kamp krijgen ze hun eerste kind: Alphonso, die zich weinig herinnert uit die tijd, maar zijn eerste balletjes trapt op zanderige velden vol stenen, waar spelers zich omkleden in de schaduw van een boom.

De Liberiaanse journalist Emmanuel Geeza Williams woonde in hetzelfde kamp, maar dan een jaar of tien eerder, als vluchteling in de Eerste Burgeroorlog van Liberia. Geeza: ‘Ik heb zeven jaar in het kamp gewoond, na een bootreis van drie dagen over de rivier Tano. Ook in het armoedige kamp was het overleven, maar de dreiging van oorlog was in elk geval weg.’

Geeza woont tegenwoordig in Philadelphia. Hij vatte liefde op voor de sportjournalistiek, mede omdat de nationale ploeg van Liberia destijds een gerenommeerd elftal was, met George Weah als ster, de huidige president van het land. Geeza studeerde journalistiek in Accra, droomt van een sportkrant in Liberia en sprak al eens met de ouders van Davies. Hij is trots op de voetballer met Liberiaanse wortels.

Moeder Victoria Davies vertelt in een documentaire op YouTube dat Liberia te gevaarlijk was om een gezin in veiligheid te zien opgroeien. Ze stapte geregeld over lijken in de zoektocht naar eten. Ze laat menig traan in de film. Zij en haar man wilden niet vechten in de burgeroorlog. Volgens Geeza zijn meer vluchtelingen uit Buduburam gegroeid tot profvoetballer, onder wie Prince Daye van voorheen Bastia. Davies is de beste. Hij is bovendien geboren in het kamp.

Droom

Davies emigreert op zijn vijfde naar Canada, dat een aantal vluchtelingen opneemt. Hij leert voetballen in Edmonton en verhuist als 14-jarige naar de beste opleiding van het land, bij Vancouver Whitecaps. Zijn moeder wil hem eerst niet laten gaan naar de zwierige stad Vancouver, bang als ze is dat hij zich zal misdragen. Als hij haar belooft een goede jongen te zijn, mag hij zijn droom najagen. De loopbaan van Davies verloopt snel als zijn sprints langs de flank. Debutant als tiener bij Vancouver in de MLS en later bij de nationale ploeg. In 2017 ontvangt hij zijn Canadese paspoort. Van aanvaller maakt Bayern een aanvallende verdediger van hem.

Davies vertelt geregeld dat hij inspiratie wil zijn voor de jeugd. Op de website van Bayern dankt hij zijn ouders, want zonder hun vlucht was hij vermoedelijk nooit voetballer geworden. Hij is nog jong als hij al voor zijn broertje en zusje zorgt, als vader en moeder werken. Mensen van de universiteit in Accra (Ghana) zijn zelfs terug geweest naar Buduburam, om het leven van Davies te reconstrueren.

Om het verhaal van Davies compleet te maken met de factor verliefdheid, is er nog zo’n levenslijn van emigratie. Alphonso Davies heeft drie jaar verkering met Jordyn Huitema. Zij is volgens een blog over Friese voetballers een achterkleinkind van Dominicus Bauke Huitema en Anna Agatha de Jong, die in 1951 met elf kinderen vanuit Wymbritseradeel emigreerden naar Canada, om daar het leven als boer voort te zetten. Davies en Huitema zijn allebei international voor Canada. Hij voetbalt bij Bayern, zij bij Paris SG. Als ze drie jaar verkering hebben, post Davies een filmpje van de twee samen op Instagram met de tekst: ‘Drie jaar met deze schitterende vrouw. Kan niet wachten op de toekomst.’