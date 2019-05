De nieuwe Robin en Arjen dienen zich aan

Robin van Persie praat over toen en nu, Arjen Robben glijdt geknield over het gras in München. Vincent Kompany glorieert en verrast. ­Frenkie de Jong lacht zoals hij altijd lacht. Het einde van het voetbal­seizoen is ­afscheidtijd. Een kwestie van tranen, omhelzingen, conclusies en voorzichtige bespiegelingen op het nieuwe, soms nog lege leven dat zich uitstrekt tot ver achter de horizon.

Robin van Persie ontvangt vrijdag de pers ten kantore van zijn zaakwaarnemer in Amsterdam, waar tal van gesigneerde shirts hangen, tot dat van Diego Maradona toe. Hij vraagt of iemand een rekening met hem wil vereffenen. Dan kan dat nu. Verder wil hij gezellig een uurtje praten over voetbal.

Hij schetst het opgroeien van de kindvoetballer, adviseert nieuwe ­generaties en deelt zijn gevoel voor sport. Bij winnen gaat het ook om de manier waarop, weet hij, wijs geworden. Niet alleen de beker telt, ook de bijdrage van het individu aan de teamprestatie. In een grappig filmpje, ’s avonds uitgezonden bij Pauw, legt zoon Shaqueel uit in welk vakje het blokje van de afwasmachine hoort en leert dochter Dina hem hoe de stofzuiger werkt.

De voetballer verlaat de wereld van klatergoud en continue aandacht en nestelt zich voltijds in de microkosmos van het gezin, om pas na een jaar weer echt aan het werk te gaan, als trainer, analist of wat dan ook. In zekere zin zal zijn leven nooit meer zo opwindend zijn als het bestaan van voetballer, de ­biotoop van spanning en adrenaline.

Arjen Robben valt in bij Bayern München, in zijn laatste thuiswedstrijd in tien jaar Duitsland, en glijdt over de knieën na zijn doelpunt en weer een landstitel. Hij stopt bij ­Bayern. Met een reusachtig glas bier besluipt hij trainer Kovac van achteren, om de pul in diens nek leeg te gieten, geheel naar Duitse kampioenstraditie. Hij is weer de jongen op school die de veters van zijn maatje aan elkaar knoopt.

Robben wil graag nog ergens voetballen, maar dan wel met vrijheid in het hoofd, zonder blessures. Hij stelt het afscheid als het ware uit. Van Persie en hij bleven zo lang goed omdat ze de liefhebber in zichzelf voedden met inspiratie. Robben na zijn doelpunt, glijdend over zijn knieën, is het ventje uit Bedum.

Ajacied Frenkie de Jong vraagt ­tijdens de kampioenswedstrijd De Graafschap – Ajax aan scheidsrechter Makkelie of hij zo lang mogelijk wil laten spelen, om zijn afscheid als Ajacied nog eventjes uit te stellen. De Jong is net begonnen en vertrekt naar Barcelona. De Belg Vincent Kompany keert terug naar ­Anderlecht, na gouden jaren ­ Man­ches­ter City. Hij schrijft op ­Facebook dat Anderlecht een prachtig verleden had en een mooie toekomst heeft. Aan het heden gaat hij sleutelen als speler-trainer.

Van Persie is trots op wie hij is geworden tijdens de reis door de jaren heen. Hij verheugt zich op het voetballen met zijn getalenteerde zoon, zonder dat hij bang hoeft te zijn voor een blessure. De jongen Robin uit Kralingen zal opstaan, al is die dan nooit helemaal weggeweest.