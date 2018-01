De nieuwe NEC-helden komen van eigen bodem

In de directiekamer van NEC hangt een bord met twee onleesbare bedragen. 'Een sponsordeal voor komend seizoen, afhankelijk van of we in de eredivisie of eerste divisie spelen', zegt algemeen directeur Wilco van Schaik in het voorbijlopen. 'Scheelt al gauw een ton. En dan heb ik het nog maar over één deal.'



Na de degradatie van afgelopen seizoen is NEC er alles aan gelegen om binnen een jaar terug te keren naar de eredivisie.