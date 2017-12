De nieuwe Michael van Gerwen worden, dat is de hartewens van deze tiener

Vraag hem niet waarom, maar zijn zus noemde hem altijd Bouli; de sneeuwpop die niet kan smelten, omdat de maan toversterren op hem heeft geblazen. Dus toen Ramon Leferink, 17 jaar en een van de grootste dartstalenten in Nederland, op zoek was naar een bijnaam - een traditie in darts - hoefde hij niet lang na te denken. Dat werd Bouli.



In de Veluwehal in Barneveld, waar het NK darts aan de gang is, haalt Leferink zijn schouders op bij de vraag of hij een bijnaam van een tekenfilmfiguur wel stoer genoeg vindt.