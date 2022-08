De nieuwe dwingende ogen van bondscoach Andries Jonker: ‘Ik zie een gretige groep die wil’

Andries Jonker geeft tekst en uitleg op zijn eerste training als vrouwenbondscoach. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Andries Jonker vroeg het zich nog af bij zijn presentatie. De nieuwe bondscoach van de voetbalsters omschreef zichzelf als heel ‘direct’ en hij was benieuwd hoe dat zou gaan. ‘Ik zeg wat ik zie en wat ik vind en ik hoop dat deze vrouwen ermee om kunnen gaan.’

Het lijkt er op dat de voetbalsters precies krijgen waar ze om hebben gevraagd. Maandag kwamen ze voor het eerst na het mislukte EK weer bij elkaar. Eerste indruk van de spelers: Jonker is inderdaad direct en duidelijk. En meteen daarna volgde de goedkeuring.

‘Ik denk wel dat we zo’n type nodig hebben’, zei Sherida Spitse. ‘Voor dit team denk ik dat het zeker goed is.’ Ook de teruggekeerde Shanice van de Sanden vond juist duidelijkheid heel belangrijk. ‘Dan stap je het veld op, je moet je het snot voor de ogen werken en dan heb je geen andere vraagtekens meer.’

Niet meer over EK en Parsons

Over het EK en de ontslagen Mark Parsons mocht het niet meer gaan. Iedereen had duidelijk afgesproken vooruit te kijken. Uit respect voor het ‘mooie mens’ Parsons, maar ook omdat er weinig tijd is om uitgebreid te evalueren. Volgende week dinsdag wacht alweer de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, die waarschijnlijk gewonnen moet worden wil Nederland zich direct plaatsen.

‘Er is geen tijd om uit te vogelen hoe het het beste functioneert’, zei Jonker. ‘Het moet nu gebeuren.’ Dus pakt hij het aan zoals hij het gewend is. ‘Overal waar ik heb gewerkt, heb ik het op mijn manier gedaan en dat vinden mensen duidelijk.’

Tussen de regels door bleek wel dat het daar onder Parsons aan heeft ontbroken. ‘Wij hebben gezegd wat we hebben gemist’, zei Spitse over de evaluatie van de KNVB die uiteindelijk leidde tot het ontslag van de Engelsman. Op de details wil ze niet ingaan, maar met haar enthousiasme over de duidelijkheid en directheid van Jonker geeft ze toch antwoord. Is ze blij met de nieuwe coach en zijn aanpak? ‘Zeker. Als je niet mee wilt in het proces, nou, dan is daar de deur, zeg ik maar zo. Misschien een beetje old school, maar ik hou er wel van.’

Complimentje

Bij de eerste training onder zijn leiding liet Jonker meteen van zich horen. ‘Rechterbeen Dama’, roept hij naar Damaris Egurolla. ‘Nee, andere rechterbeen.’ Als de middenvelder het daarna wel doet, volgt een complimentje. ‘Dat is goed gedaan.’ Meteen daarna krijgt Jill Roord te horen dat ze de bal dichter bij zich moet houden. ‘Anders ben je hem kwijt in de wedstrijd.’

Routinier Spitse vond het wel ‘pittig’. ‘Maar ik denk dat het wel goed is voor ons.’ Want dat is een andere les van het EK: fysiek mag er best een tandje bij. ‘Als je kijkt naar Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk, als je ziet hoe fit zij zijn’, zegt Spitse, ‘dan kunnen er bij ons nog wel een paar procent bij als we daarbij aan willen haken.’

Jonker legde de intensiteit van de trainingen voor aan de groep tijdens zijn eerste teambespreking. De groep was het er volgens hem over eens dat er gas gegeven moet worden. ‘Dat komt mij goed uit, want zo zit ik ook in elkaar. Op een hele lage versnelling acteren; mijn ervaring is dat je daar niet beter van wordt.’

Optreden als groep

Twee dingen wilde hij vooral inprenten op zijn eerste dag. Dat zijn speelsters ‘te allen tijde’ als groep moeten optreden. ‘We zijn samen, we zijn een groep. In alle opzichten, en op alle momenten. En het andere is: als je in topsport succesvol wil zijn dan moet je er alles voor doen en laten. Alles.’

Hij is een Nederlander. In zijn directheid. Maar hij weet ook dat Nederlanders graag meepraten. Daar is heus ruimte voor bij hem. Iedereen kan alles zeggen en vragen. ‘Maar uiteindelijk zal in een teamsport, omdat je allemaal individuele belangetjes hebt, er toch iemand moeten beslissen.’

Dat hij duidelijk overkomt, en dat de spelers daar blij mee zijn, interesseert hem niet zo. ‘Dat is ook weer een verwijzing naar het verleden en ik ken die geluiden natuurlijk. Het gaat erom dat ze willen. Dat doet me goed, dat bevestigt voor mij dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik zie een gretige groep, die wil. En dan kan je wat bereiken.’