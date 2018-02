De nieuwe auto van Max Verstappen is veiliger, zwaarder én heeft een halo - maar hoe goed is de motor?

Dezelfde regels, hopelijk niet dezelfde motor

Voordeel voor Red Bull is dat de regels wat betreft de auto's dit seizoen grotendeels gelijk zijn gebleven, waardoor het team kan voortborduren op de sterke auto uit de tweede helft van afgelopen seizoen. Verstappen won in die auto in Maleisië en Mexico twee races op dominante wijze.



In de Formule 1 zijn er alleen geen garanties voor succes, weten ze bij het Oostenrijkse team. Het is bijvoorbeeld de vraag of de Renault-motor - het zorgenkindje van vorig seizoen - dit jaar wel krachtig en betrouwbaar genoeg is om met de Mercedes- en Ferrari-krachtbronnen te concurreren. Sinds de introductie van hybride V6-motoren in 2014 worstelt Renault met de complexe technologie in de krachtbronnen.



Verstappen viel vorig seizoen maar liefst zeven keer uit. Drie keer was een haperende Renault-motor de oorzaak. Daar komt bij dat teams dit jaar nog maar drie motoren mogen gebruiken in plaats van vier. Als een motor vaker vervangen moet worden, wordt de coureur teruggezet in de startopstelling. De Nederlandse coureur versleet vorig jaar zes motoren.



Verstappen - die de afgelopen maanden te vinden was op de skipiste in Oostenrijk, in zijn woonplaats Monaco of in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes - benadrukte vorige week in een interview op de site van zijn team 'geen verwachtingen' of doelstellingen voor aankomend seizoen te hebben.



Verstappen: 'Het is afwachten. Sommige circuits zullen ons goed liggen. Andere minder. Dat moeten we met de nieuwe auto uitvinden.' Volgende week maandag rijdt Verstappen zijn eerste meters in de RB14, wanneer in Barcelona de eerste van de twee zogeheten testweken begint.



Wat betreft zijn kansen op de wereldtitel is die maandag meteen de belangrijkste dag van het seizoen, aangezien Verstappen begin deze maand in een vraaggesprek op de Nederlandse site van Red Bull zei dat hij 'na één testdag' weet of hij dit jaar direct een auto heeft waarmee hij kan strijden om zeges. Het Formule 1-seizoen start op 25 maart in Australië.