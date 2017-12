De Nederlandse voetbaltrainer: ooit gewild exportproduct, nu synoniem voor eigenwijs en naïef

Pijpers krijgt in Estland dezelfde vragen over het Nederlandse voetbal. 'Men ziet naïeve dingen. Extreem jonge spelers die in interlands in de fout gaan. Dan willen ze weten: hebben jullie geen ervaren spelers?'



Een mening over de problemen in het Nederlandse voetbal heeft hij heus wel, maar hij voelt geen behoefte om die te delen. 'Ik hoor alleen maar kretologie als het over dit onderwerp gaat. Nu schijnt de mentaliteit weer niet goed te zijn. Iedereen roept maar wat, het heeft geen enkele inhoud meer.'



Pijpers werkte bij Feyenoord en de KNVB met jeugd, was technisch directeur bij FC Utrecht en bondscoach van Kazachstan en Estland. Als hoofdtrainer bij Willem II kreeg hij last van gezondheidsklachten en stapte op. Later bleek hij last van aderverkalking te hebben. 'Wie weet heeft die beslissing mijn leven wel gered. Ik heb toen bewust gekozen om trainers te gaan opleiden in het buitenland. Zo ben ik ook weer in Estland gekomen en kreeg ik deze baan.'