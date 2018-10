De Nederlandse turners schrijven historie door zich te plaatsen voor de landenfinale bij WK in Doha

De Nederlandse turnmannen zijn maandag als achtste geëindigd in de landenfinale van de WK in Doha. Het was een historische prestatie en ze keken ondertussen hun ogen uit, tussen de vedettes van hun sport.

Casimir Schmidt in actie op brug tijdens de team finale voor mannen op de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

Spanning en opwinding streden om voorrang, toen de Nederlandse turners maandagmiddag de arena van de gigantische Aspire Dome betraden. Zij gingen een van grootste ervaringen uit hun sportleven meemaken: de WK-finale van de landenteams.

‘Misschien is alleen de olympische teamfinale nog iets groter’, sprak kopman Bart Deurloo die deze historische middag – Nederland stond nog nooit in deze WK-finale – vijf van de zes toestellen turnde. Hij herstelde zijn zinnetje over groot, groter, het grootst. ‘Bij deze WK doen alle landen mee in de kwalificatie. De concurrentie is daarmee groter dan de Spelen, als je met twaalf landen aantreedt.’

Die olympische finale haalde het Nederlandse mannenteam in 2016 niet. De tiende plaats van Rio was wel een indicatie van de potentie van het team. Die maakten ze twee jaar later waar door bij deze wereldtitelstrijd in Qatar door te schuiven naar de zevende positie van het zwaar bezette veld. De beloning was een plaats in de finale van acht landen, waarin de topdrie haast traditioneel bezet wordt door China, Rusland en Japan. Zoals maandag in die volgorde geschiedde.

De zwaar getatoeëerde mannen van Nederland, aan het eind van de dag een plaatsje gezakt ten opzichte van de kwalificatie, hadden zich het hoofd bijna van de nek gedraaid bij het betreden van de hal. Ze stonden tussen de groten der aarde. ‘Je ziet ze altijd van de tribune en nu sta je er tussen’, was de beleving van Deurloo.

Hij sprak vooral namens het team, want zelf turnde de Ridderkerker al verschillende grote individuele finales in zijn carrière. Maar een landenwedstrijd steekt daar in de turncultuur bovenuit. Deurloo (27) telt al een jaar of negen mee. Doha is zijn vijfde WK-toernooi. Hij won vorig jaar in Montréal nog WK-brons op rekstok. ‘Maar dit is toch wel een van de mooiste.’

Frank Rijken in actie op de ringen tijdens de team finale voor mannen op de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

‘Dit is de wedstrijd die wij altijd kijken’, viel Casimir Schmidt zijn teamgenoot bij. ‘Dit zijn de allerbeste landen. Die moet je zien.’ Er deze keer zelf bij zijn, ‘in de grootste finale uit mijn leven, ja dat is te gek.’

De Hoofddorper (22) was pas op het laatste moment nerveus geworden, maar had het geluk dat hij kon beginnen op zijn favoriete toestel, het sprongpaard. Op dat apparaat werd hij in 2012 Europees jeugdkampioen. Dat was ook al Nederlandse sporthistorie.

‘Die sprong landde ik goed. Het is nu eenmaal iets wat ik vaker doe’, zo had hij lijf en hoofd gekalmeerd voor de vier toestellen die hij daarna nog moest bestijgen. Het was een hele ervaring, zelfs toen er in de tweede helft van de wedstrijd ‘wat foutjes’ werden gemaakt. ‘We stonden er tussen’, dat zal Schmidt later thuis te vertellen hebben.

Als die verrichting volgend jaar op de WK van Stuttgart herhaald wordt, heeft Nederland zich geplaatst bij de beste twaalf landen voor Tokio 2020. Daar heeft Schmidt nog wat goed te maken. Voor Rio 2016, waarbij hij tijdens de kwalificatie een enorme inbreng had, werd hij in het gekozen vijftal gepasseerd voor de nog jongere Frank Rijken. Over de keuze voor Yuri van Gelder wil niemand nog napraten. Schmidt wil overigens ook nooit meer een woord kwijt over de pijn van de zomer van 2016.

Rijken (21) was de beklaagde man maandag in Doha. Hij verspeelde op vloer met drie fouten – eenmaal zelfs voluit op het achterste - in totaal drie punten ten opzichte van zijn score eerder in het toernooi: 13,600 werd 10,666. Het maakte Nederland kansloos om Zwitserland (zesde) en Brazilië (zevende) te achterhalen.

Bart Deurloo in actie op de ringen tijdens de team finale voor mannen op de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

Rijken deed na afloop manhaftig zijn woord. Routinier Epke Zonderland, goed voor twee prima scores, luisterde goedkeurend. Rijken had een bijzondere verklaring voor zijn reddende extra salto aan het begin en twee mislukte landingen. ‘Ik overpowerde een beetje. Je bent uitgerust en goed gevoed van die dagen tussen de wedstrijden. Ik had gewoon te veel kracht, je spieren werken beter. Dan verandert je lichaam, je zit hoger en daar had ik op moeten anticiperen.’

Het waren details in een grandioze ervaring voor de Nederlandse turners die met open mond in de zesde en laatste ronde het duel tussen China en Rusland aanschouwden. Rusland leek verloren, tot allround-wereldkampioen Xiao Ruoteng in de laatste beurt op rek van de stok viel. De Rus Nikita Nagorni kende zijn opdracht, hij moest 13,782 punten turnen in de gelijkmakende beurt. In de kwalificatie had hij 13,9 gescoord.

Bij een reuzenzwaai in ondergreep kreeg Nagorni het lichaam niet verticaal boven de stok. Hij boog de armen, kreeg daarvoor juryaftrek en miste met 13,733 precies het halve punt waarmee hij voor zijn land (Sovjet-Unie tot 1993) het zeventigste wereldgoud zou hebben veroverd. Het werd door die ultieme misgreep de legendarische landenfinale, waar vijf Nederlandse turnmannen uiterst trots doorheen stapten.